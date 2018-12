Tema santajului apare in multiple situatii, insa este mai vizibila si mai dureroasa atunci cand copiii nostri sunt santajati de catre altii. Insa cauzele sunt in alta parte! Santajul ascunde o vulnerabilitate emotionala, o teama, o lipsa de incredere.

Cand copilul se lasa santajat de catre ceilalti copii poate fi un semnal pentru adult ca undeva in educatia lui pot exista urmatoarele:

1. Chiar noi, adultii, ii santajam pe cei micica cel mic poate saprin

De multe ori cand copiii sufera, parintii parca sufera mai tare si nu au incredere ca cel mic…