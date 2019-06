Stiri pe aceeasi tema

- In presa din Republica Moldova au aparut, sambata, inregistrari video despre care jurnaliștii spun ca demonstreza ca președintele Igor Dodon s-a intalnit cu președintele PDM Vlad Plahotniuc in mijlocul furtunii politice și l-ar fi șantajat.Igor Dodon ii cere liderul PDM ca sa semnze un acord…

- CHIȘINAU, 3 iunie – Sputnik. Dupa întrevederea cu reprezentantul Departamentului de Stat al SUA, Igor dodon a anunțat pe pagina sa de Facebook ca, în cadrul dialogului, a facut un schimb de opinii cu privire la politica interna și externa a țarii noastre, dar și cu privire la dezvoltarea…

- Interpreta din Federatia Rusa, Valeria, va sustine un concert la Chisinau si altul la Balti, pe 9 Mai, in contextul Zilei Victoriei. Artista vine in Republica Moldova la invitatia lui Igor Dodon, care nici in acest an nu a renuntat la organizarea de concerte cu evolutia pe scena a cantaretilor rusi.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, si-a manifestat scepticismul in privinta formarii unei coalitii in noul parlament rezultat in urma alegerilor din 24 februarie, avertizand totodata partidele ca, in cazul in care pana la mijlocul lunii iunie nu vor crea o majoritate parlamentara,…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a plecat joi subit la Moscova, fara vreun anunt public al presedintiei, ulterior aflandu-se ca ar fi insotit in aceasta vizita de lidera Partidului Socialistilor (PS), Zinaida Grecianii, in conditiile in care presa de la Chisinau speculeaza ca aceasta…

- Principalul propagandist al Kremlinului, Dmitri Kiselev, a opinat la postul public al televiziunii ruse ‘Rossia 1’ ca liderul Partidului Democrat din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc, este ‘marul otravit’ care s-a rostogolit spre presedintele Igor Dodon, recomandandu-i acestuia din urma sa favorizeze…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, sustine ca daca Partidul Socialistilor nu va participa la formarea noii majoritati parlamentare, Chisinaul va avea probleme in privinta pretului si a livrarilor de gaze din Rusia, informeaza vineri presa de peste Prut. In cazul in care socialistii…

- CHIȘINAU, 11 mart – Sputnik. În premiera, numerotarea legislaturilor Parlamentului Republicii Moldova va începe cu anul 1990, anul alegerii primului Parlament democratic de la Chișinau. Noul sistem de numerotare a fost instituit prin hotarârea Curții Constituționale din 9…