- Ministrul Tudorel Toader a declanșat, miercuri, procedura de revocare din funcție a lui Augustin Lazar, procuror general al Romaniei, ocazie cu care a vorbit despre cele 20 de puncte pe care i le reproșeaza acestuia. Cea mai grava pare sa fie tocmai prezența, in dosarul de candidatura din 2016 a…

- Politicienii se cearta pentru ca de aia sunt politicieni. Asa cum nu poate exista circ fara clovni, nu poate exista nici politica fara cearta. De regula certurile sunt mai intense in preajma alegerilor. Iar acum Romania se afla la doi pasi de doua randuri de alegeri. Sunt alegeri decisive. Constitutia,…

- „Este necesara o ancheta privind condițiile numirii ilegale a lui Augustin Lazar in funcția de procuror general și legatura cu clasarea dosarului care il viza pe președintele Iohannis”, susține senatorul PSD Liviu Pop. Reacția acestuia vine in contextul in care Tudorel Toader a prezentat joi raportul privind activitatea manageriala…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri seara ca declanseaza procedura de revocare a procurorului general Augustin Lazar. Ministrul Tudorel Toader a afirmat, in declaratia legata de evaluarea procurorului general Augustin Lazar, ca acesta a fost numit de presedinte fara evaluare, la…

- Ministrul Tudorel Toader a declarat miercuri, in declarația legata de evaluarea procurorului general Augustin Lazar, ca acesta a fost numit de președinte fara evaluare, la propunerea ministrului Raluca Pruna, dosarul de candidatura conținand insa o rezoluție de clasare a unui dosar penal care il…

- Eugen Teodorovici a declarat ca, in acest moment, a facut o revenire catre Ministerul Justiției pentru a afla temeiul legal prin care statul a fost scos din cartea funciara a imobilului din Sibiu pe care Klaus Iohannis l-a pierdut in instanța. "Astazi, Ministerul Finanțelor a trimis catre Ministerul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a solicitat, luni, Directiei Nationale Anticoruptie, situatia procurorilor delegati si detasati din cadrul institutiei, fiind vizate toate structurile teritoriale ale Directiei. Procurorul general, Augustin Lazar, a dispus, tot luni, incetarea delegarii pentru sase…

- Magistrații erau delegați, adica transferați temporar de la alte parchete, dar nu mai indeplineau noile condiții de vechime introduse prin noua lege a organizarii judiciare, intrata in vigoare luna trecuta, dupa ce modificarile adoptate de Parlament au fost promulgate de președintele Klaus Iohannis.…