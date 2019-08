Stiri pe aceeasi tema

- ”Data de naștere a unei persoane ne da foarte multe informații, atat la nivel personal, cum este ca și caracter, ca și personalitate, dar și etapa in care se afla. Este extrem de relevant pentru ca Alexandra pe un subciclu se afla in zero, asta inseamna un an de cumpana, totul sau nimic, viața sau…

- "Se cauta complicii. Ar fi ideal daca s-ar pune la dispoziție un numar de telefon pentru oamenii care se tem de acest Dinca sa poata da relații despre viața lui, despre mediul lui. Acest individ a avut grija sa se enclavizeze intr-un mediu cu oameni care par simpli, dar fac parte dintr-un…

- Tonel Pop, avocatul familiei Luizei Melencu, a declarat, miercuri, ca probele gasite recent in padurea de la langa Caracal „nu au fost pozitionate acolo de cateva luni”. Reprezentantul mamei și bunicului fetei de 18 ani disparuta in luna aprilie spune ca cenusa si oasele erau aruncate pe iarba, iar…

- Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, considera ca Gheorghe Dinca este sfatuit de cineva cu mare experiența juridica ce sa le spuna anchetatorilor in așa fel incat sa se inchida cazul la doar doua crime: Alexandra și Luiza. Avocatul se teme ca anchetatorii vor inchide acest caz, daca reușesc sa dovedeasca…

- Procurorii DIICOT au gasit un sac cu oase si cenusa in padurea in care a indicat Gheorghe Dinca faptul ca si-a ascuns urmele. Ucigasul sustine ca este vorba despre ramasitele umane ale Luizei Melencu (18 ani), pe care ar fi ucis-o in luna aprilie, in aceeasi zi in care a sechestrat-o. Procurorii au…

- Avocatul familiei Luizei Melencu, Tonel Pop, a declarat ca „exista date ca exista o victima" intr-o padure de langa Caracal, insa nu se cunoaște identitatea acesteia, acest lucru urmand a fi stabilit dupa analiza ADN.

- Aparatorul din oficiu, care a asistat la audierile din Bucrești, de la sediul DIICOT, ale criminalui din Caracal, a dezvaluit, sambata, la Romania TV, ce a facut monstru, dupa ce le-a lovit cu pumnul pe Alexandra și Luiza.Citește și: FBI se implica in cazul anchetei de la Caracal: BUBUIE o…

- Avocatul din oficiu al monstrului din Caracal, Gheorghe Dinca, a declarat, sambata dupa-amiaza, la Romania TV, ce a facut asasinul inainte sa o ucida pe Luiza, fata care a disparut acum mai bine de trei luni.Aparatorul care a aparticipat la audierile lui Dinca, de la sediul central al DIICOT…