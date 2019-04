”Şantaj” bănci - Guvern. Adrian Câciu: Nu a fost corect. Ce a făcut Executivul "Romania nu se imprumuta mai mult de pe pietele externe. Romania a avut o problema de presiune a dobanzilor pe piata interna, pe care eu, ca economist, nu am inteles-o decat intr-un spirit de... nu as vrea sa spun cuvantul dur ‘santaj’ intre banci si Guvern, dar au fost discutii care incep de la afirmatiile referitoare la Pilonul II de pensii. Bancile sunt implicate in FPP-uri si undeva acolo a fost ceva de genul: ‘lasa ca-ti arat eu tie’. Nu stiu daca a fost foarte corect, s-au dus dobanzile destul de sus, au ajuns intr-o medie de 4,25% pe anul 2018, s-a observant acum o scadere pana la 3,65%… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

