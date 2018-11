Stiri pe aceeasi tema

- El a aratat ca Parlamentul a aprobat vara trecuta o modificare a legii privind promovarea energiei regenerabile, astfel incat consumatorii de energie sa poata deveni si mici producatori, iar factura lor sa se compenseze cu valoarea productiei de electricitate."Este o chestiune care intereseaza…

- "Timmermans a spus si el, si cred ca si Juncker, dar Tiemmermans, de vreo doua, trei ori, ca intre Romania si, de exemplu, tari care se considera ca au avut excese sau au incalcat principiile statului de drept nu poate fi facuta nicio comparatie. Romania nu este in aceasta situatie. Nu este in situatia…

- Romania a fost condamnata joi de catre Curtea de Justitie a Uniunii Europene pentru neindeplinirea directivei privind depozitele de deseuri, conform careia autoritatile trebuiau sa inchida 68 de gropi de gunoi neconforme pana la data de 16 iulie 2009. Condamnarea vine in urma nerespectarii…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a anuntat marti, primindu-l pe premierul croat Andrej Plenkovic, ca va merge intr-o vizita in Croatia in 2019, prima vizita oficiala a unui sef de stat francez in aceasta tara dupa cea a lui Jacques Chirac in 2001, relateaza AFP. Intr-un scurt comunicat…

- Facebook,Google si alte companii specializate in difuzarea de continut online,au convenit asupra unor masuri de combatere a stirilor false,pe fondul temerilor ca acestea ar putea influenta alegerile din Europa si din SUA Comisarul european pentru economie digitala,Mariya Gabriel a salutat „acest pas…

- Productia industriala a scazut in iulie cu 0,8% in zona euro si cu 0,7% in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, iar Malta, Croatia, Suedia si Romania au inregistrat cel mai semnificativ declin, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In iulie,…

- "Desi a fost respinsa in Parlament cererea noastra de a constitui o comisie de ancheta a modului in care s-a gestionat pesta porcina africana, vom continua demersurile si vom audia la Comisia pentru agricultura din Camera Deputatilor medici veterinari, autoritati care trebuiau sa fie implicate, fermieri…

- Femeia care a supraviețuit 10 ore in apele Marii Adriatice este ”o proasta” care a sarit de pe punte, iar incidentul a costat compania care deține nava peste 600.000 de dolari, arata mama președintelui Norwegian Cruise Line, potrivit The Telegraph. Kay Longtaff, 46 de ani, este acuzata ca a cauzat pagube…