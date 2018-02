Stiri pe aceeasi tema

- Noi observatii asupra unui sistem solar cu sapte planete aflat la 40 de ani lumina de Pamant au confirmat ca acesta ar putea fi cel mai bun loc pentru a gasi viata in afara sistemului nostru solar, relateaza luni Press Association. Sistemul solar Trappist-1 a ajuns pe primele pagini ale…

- 20 de școli din tara au fost dotate cu rampe de acces, bare de sprijin si table iluminate, pentru a asigura accesul elevilor cu dizabilitati la educatie de calitate.Una din aceste instituții este gimnaziul din satul Gradiște din raionul Cimișlia.

- Desi plata online este disponibila de ceva vreme la Mioveni, majoritatea contribuabililor prefera sa stea la coada. In ultima vreme se observa insa o deschidere mai mare catre acest serviciu. Plata online este la fel de sigura, este mult mai comoda si nu se plateste comision pentru acest serviciu. Pana…

- Clubul Sportiv din Botosani, o adevarata fabrica de campioni, a ajuns sa se bazeze aproape exclusiv pe copiii de la tara. Din randul lor sunt recrutati sportivii care ajung sa reprezinte Romania la cele mai importante competitii. Majoritatea sunt din familii foarte sarace si spera sa se realizeze prin…

- Cei care dețin o locuința, o mașina sau cei care au venituri din contracte de comision chirii sau lucreaza ca liber-profesioniști trebuie sa faca niște drumuri la direcția de impozite și taxe locale de la primarie.

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de Guvern din 25 ianuarie, in scopul promovarii si protejarii dreptului cetatenilor ucraineni de etnie…

- De marti, 16 ianuarie, locuitorii din Ocna Mures si localitatile apartinatoare pot plati online taxele si impozitele locale, transmite primaria. Consultarea informațiilor deținute de administratia locala și plata restanțelor se fac pe baza de CNP pentru persoane fizice respectiv CUI pentru persoane…

- Tinerii dezavantajati care provin din centre de plasamenst sau au copii in intretinere vor putea lucra doi ani la stat. Cele 24 de luni ar trebui sa le fie suficiente pentru a-si castiga competentele profesionale necesare in baza carora sa isi gaseasca apoi un loc de munca la privat. Masura…

- Contribuabilii din Cugir iși pot achita, incepand de miercuri, 10 ianuarie, taxele și impozitele locale aferente anului 2018, anunta reprezentanții Primariei. Impozitele și taxele locale datorate de persoanele fizice și juridice din Cugir au fost menținute la nivelul celor stabilite pentru anul 2017…

- Primaria Alba Iulia a anuntat ca luni, 8 ianuarie, este prima zi de plata pentru taxele și impozitele aferente proprietaților deținute de contribuabilii municipiului Alba Iulia. Primul termen limita de plata este 31 martie 2018, iar al doilea termen este 30 septembrie 2018. Impozitul anual mai mic de…

- Severinenii pot plati impozitele, de luni, 8 ianuarie 2018, la ghișeele Direcției de Taxe și Impozite Locale. Și in anul acesta, autoritatile au decis sa se acorde reducerea de 10% celor care achita integral impozitele pana la data de 31 martie. Patru casierii sunt deschise de luni pana vineri, intre…

- Craciunul este una dintre cele mai mari sarbatori ale creștinilor, plina de tradiții cum ar fi colindatul, pregatirea bucatelor, mersul la biserica. Copiii in special se aduna in grupuri și merg cu colindatul din casa in casa. Acest lucru se intimpla in ajunul Craciunului, in data de 6 decembrie pe…

- De luni, 8 ianuarie 2018, severinenii pot plati taxele si impozitele la ghiseele Directiei de Taxe si Impozite Locale. Plata impozitelor se poate realiza si on-line pe site-ul www.ghiseul.ro, anunta

- Si in acest an, mii de romani au stat la coada pentru a da bani statului si a-si achita taxele si impozitele locale inca din primele zile ale anului 2018. La Directia de Taxe si Impozite locale Sector 3, din Bucuresti, oamenii au stat chiar si o ora la coada. Acestia spun ca s-au obisnuit sa stea zeci…

- Contribuabilii suceveni dornici sa plateasca cat mai devreme taxele si impozitele locale si sa beneficieze de reducerea de 10% care se acorda pentru plata integrala, pe tot anul, vor putea face asta de luni, 8 ianuarie.„Incasarile la Primaria Suceava vor incepe de luni, 8.01.2018. Stiu ca ...

- Copiii noilor generatii ar putea ramane fara ciocolata, avertizeaza specialistii. In urmatorii ani, planeta se va confrunta cu un deficit urias de cacao, pentru ca zonele in care se cultiva arborii devin tot mai nefavorabile pentru productie.

- In municipiul Suceava, colectarea taxelor și impozitelor locale va incepe luni, 8 ianuarie. Primarul Ion Lungu a declarat ca pina atunci vor fi puse la punct programele informatice. La Suceava, darile locale au crescut, in medie, cu 19% fața de anul trecut. Majorarea s-a impus pentru a compensa o parte…

- Bursa profesionala se acorda tuturor elevilor care frecventeaza invatamantul profesional si consta intr-un sprijin financiar lunar de 200 lei, pe perioada cursurilor scolare, a pregatirii practice si pe timpul pregatirii si sustinerii examenului de certificare a calificarii profesionale. De bursa beneficiaza…

- Elevii voluntari de la Scoala Gimnaziala „Miron Costin" Suceava au desfasurat pe parcursul lunii decembrie o serie de activitati in cadrul proiectului educational de voluntariat „Sanse egale pentru fiecare" – Strategia Nationala de Actiune Comunitara, care are ca scop ...

- In ultimele luni, copiii cu varsta de 14 ani din Dolj au ramas nevaccinati diftero-tetanic din cauza ca vaccinul a lipsit. Din luna martie, medicii de familie nu au mai primit nici o doza. Dupa o lunga perioada de așteptare, ...

- Taxele și impozitele locale in municipiul Sibiu nu vor crește in 2018! potrivit anunțului facut de administrația locala, cuantumurile vor ramane la același nivel ca in 2017. Totuși, modificarile legislative vor avea ca rezutat doua schimbari in modul de impozitare a imobilelor monument istoric și a…

- Un hoț lasat liber saptamana trecuta, dupa ce a incercat sa sparga o casa și sa fure, care a intrat peste o femeie in casa, dupa Craciun, i-a furat poșeta și a fugit, a fost prins de copiii acesteia.

- Sam Kyme, avea 34 de ani și locuia în Banbury. Femeia nu mai putea merge sau vorbi, pentru ca suferea de cu sindromul neuron motor periferic. Pentru ca știa ca va muri, femeia a reușit sa strânga mai mult de 40.000 de lire sterline pentru a-și aduce copiii sa locuiasca alaturi…

- Salas și Buc sunt doar doua dintre catunele care aparțin comunei bucovinene Izvoarele Sucevei. Sunt așezari mici, cu oameni harnici, copii veseli și dornici de școala. Locuri care iti taie respirația de atata frumusețe.

- Vasile Miriuța, Ionel Danciulescu și Ionuț Nedelcearu l-au ajutat pe Moș Craciun pentru a oferi cadouri micilor dinamoviști la final de an. Copiii au plecat acasa cu sacoșele pline și au avut ocazia sa vada noua sigla a lui Dinamo creata special pentru sarbatorile de iarna.

- Copiii sunt așteptați și astazi la Complexul Muzeal Bistrita-Nasaud, acolo unde creativitatea este la cote maxime iar cei mai pricepuți dintre prichindei pot afla și cum se coace painea ca pe vremuri, la atelierul de paine tradiționala. Nu cumva sa ratați intalnirea cu Moș Craciun! Concertele de colinde…

- Mirela Vaida asteapta cu nerabdare Craciunul, pe care il va petrece in familie alaturi de cei doi copii minunati ai sai! Ei bine, se pare ca acestia au fost cuminti intregul an si au primit deja cadouri, chiar din Maramures.

- Guvernul are in vedere doua variante pentru a rezolva situatia angajatilor din domeniul IT, prima fiind schimbarea unui formular ANAF, iar cea de-a doua - elaborarea unui act normativ cu putere de lege care sa vizeze veniturile obtinute incepand cu data de 1 ianuarie 2018, au declarat surse oficiale,…

- Primaria Municipiului Turda – Direcția Impozite și Taxe Locale, aduce la cunoștința contribuabililor ca pentru anul 2017, ultima zi in care se lucreaza cu publicul este data de 28 decembrie. Impozitele,

- Cadrele didactice de la Școala Gimnaziala “Constantin Parfene” Vaslui au organizat, alaturi de elevi, Targul de Craciun, ajuns la a cincea ediție. Copiii, pe langa fericirea de a fi implicați intr-un proiect plin de culoare, au invațat sa confecționeze tot felul de obiecte specifice acestei perioade…

- Primaria municipiului Bistrita anunta ca, in perioada 27 – 29 decembrie 2017, programul de lucru la ghiseele Directiei Venituri din strada Alexandru Odobescu nr. 17 este urmatorul: Miercuri 27.12.2017 8.00 -14.00 Joi 28.12.2017 8.00 – 14.00, 15.00-18.00 Vineri 29.12.2017 …

- Anul 2018 vine cu scumpiri la Buzau. Taxele si impozitele locale vor fi majorate cu 10 la suta. Decizia a fost luata la inceputul saptamanii, in Consiliul Local Municipal. Primarul Constantin Toma spune ca majorarea este o solutie pentru strangerea unor sume mai mari la bugetul local, astfel incat investitiile…

- Astazi, la ora 16.30, Moș Craciun va ajunge, cu trasura sa plina cu daruri, in fața Primariei Ozun, pentru a se intalni cu copiii din comuna. Evenimentul este parte a unei acțiuni cu vechime, la Ozun. De aproximativ 11 ani, in perioada sarbatorilor de iarna sunt pregatite cadouri pentru copiii din comuna,…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Senat, ca este momentul sa traga un semnal de alarma pentru ca Arenele BNR sa revina in circuitul sportiv, deoarece sunt foarte importante pentru viitorul tenisului romanesc. „Eu am avut ocazia…

- Copiii care activeaza la "Clubul de Dans Aretha" au urcat sambata pe scena Teatrului Maior Gheorghe Pastia din Focșani, unde s-a desfașurat cea de-a doua ediție a spectacolului "Fanzezii de iarna". Sub atenta indrumare a doamnelor Ana Maria Manu și Oana Dima, aceștia l-au sarbatorit…

- Ce sanse sunt ca scrisoarea pe care i o trimiti lui Mos Craciun sa isi gaseasca raspuns si sa primesti ceea ce iti doreai Mai exact, ce sanse sunt sa se intample asta pentru copiii fara familie Un gand trist. Si totusi, in Constanta, cu sprijinul parintelui Danut Marius Bertea, paroh al Bisericii "Buna…

- Primaria Municipiului Turda și-a actualizat recent site-ul www.primariaturda.ro . Noua platforma are un conținut mai structurat intr-o forma mult mai accesibila și mai prietenoasa, astfel incat accesul la informațiile de

- Care este secretul creșterii copiilor? Aceasta nu este o intrebare ușoara. Probabil ca știi niște parinți care iși cresc bine copiii. Insa ce fac? Ce tehnici folosesc? Se pare ca exista cateva reguli importante pe care parinții buni le folosesc in creșterea copiilor. Iata despre ce este vorba! Sfaturi…

- Deputatul PSD de București Beatrice Tudor a atras atenția asupra faptului ca in anul 2017 Romania a devenit mai atragatoare pentru investitori, datorita ușurinței cu care o companie obișnuita poate plati taxele.“Am citit in presa de specialitate o știre care risca sa fie trecuta cu vederea…

- Peste 1000 de copii merituoși din Motru au primit bani din partea administrației locale pentru rezultatele pe care le-au obținut la invațatura. Administrația locala a acordat burse de merit, de studiu și sociale elevilor pentru anul școlar 2016...

- O serie de masuri de sprijinire directa a etnicilor romani inscriși in sistemul de invațamant ucrainean cu predare in limba romana au fost stabilite astazi de Guvernul roman, la propunerea Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni.

- Șanse in plus pentru copiii cu malformatii la inima. Saptamana viitoare, la Spitalul "Grigore Alexandrescu" din Capitala, va avea loc o selecție pentru intervențiile pe care urmeaza sa le faca o echipa din Statele Unite.