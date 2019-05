Stiri pe aceeasi tema

Pe autostrada Sebeș-Turda lotul 1, din a doua jumatate a lunii martie, s-au reluat lucrarile la terasamente, așternerea de balast stabilizat și al asfaltarii.

- Pe autostrada Sebeș-Turda lotul 1, din a doua jumatate a lunii martie, s-au reluat lucrarile la terasamente, așternerea de balast stabilizat și al asfaltarii. In luna martie 2019, antreprenorul Pizzarotti, in nodul rutier Sebeș, a ajuns, in sfarșit, cu decopertarea pana la viitoarea conexiune cu A1…

- DEZASTRU, AȘA NU SE MAI POATE!!! Dupa ani de zile de promisiuni nerespectate și termene depașite, grecii de la Aktor își demonstreaza înca o data neputința pe lotul 2 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, dupa ce CNAIR i-a pasuit de nenumarate ori. În tot…

CNAIR face demersuri sa soluționeze problema gropii de gunoi care a fost descoperita pe traseul autostrazii A10 Sebeș-Turda, pe lotul 1, mai exact in zona viitorului nod rutier Alba Iulia Sud și care...

Asociația Pro Infrastructura a publicat ieri pe pagina lor de facebook o postare unde critica modul de lucru a celor de la Aktor, compania care construiește lotul 2 al autostrazii Sebeș – Turda.

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, se afla, joi, in județul Alba, unde verifica stadiul lucrarilor de pe Loturile 1 și 2 ale autostrazii A10 Sebeș-Turda. ... The post FOTO/ VIDEO: Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, inspecteaza stadiul lucrarilor la autostrada A10 Sebeș-Turda, Loturile 1 și 2…

La nici opt luni dupa deschiderea Autostrazii A10 pe tronsonul Aiud – Turda, din nou probleme pe carosabil. Marcajele rutiere ce despart benzile de mers abia se mai vad, astfel ca, in conditii de...

- Reprezentantii Asociatiei Pro Infrastructura spun ca, miercuri, la intalnirea Comitetului de Monitorizare al POIM - "un cadru oficial, de fata cu reprezentanti ai Comisiei Europene", directorul general CNAIR, Narcis Neaga, a declarat "cu o seninatate dezarmanta ca in 2019 se vor finaliza inclusiv loturile…