- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu si poloneza Alicja Rosolska a fost invinsa cu 6-3, 6-2 de cuplul Shuko Aoyama (Japonia)/Lidia Morozova (Belarus), miercuri, in primul meci din Grupa Crin a turneului WTA Elite Trophy de la Zhuhai (China), dotat cu premii totale de 2.349.363…

- Perechea Mihaela Buzarnescu / Alicja Rosolska a debutat cu o infrangere la WTA Elite Trophy de la Zhuhai (competiție cunoscuta și drept Turneul Mic al Campioanelor), cele doua fiind depașite in doua seturi, scor 6-3, 6-2, de dublul Shuko Aoyama / Lidziya Marozava (Japonia / Belarus).

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu va evolua in proba de dublu a turneului WTA Elite Trophy de la Zhuhai (China), dotat cu premii totale de 2.349.363 dolari, alaturi de poloneza Alicja Rosolska, si va fi rezerva la simplu. La competitia de la Zhuhai, castigata anul trecut de germanca Julia…

