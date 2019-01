Stiri pe aceeasi tema

- Cerul era degajat la inceputul zilei, iar mai multe averse au avut loc dupa-amiaza (ora locala), formand balti mari pe vaste intinderi de noroi ce acopera vegetatia, de obicei luxurianta, la Brumadinho, in statul Minas Gerais. Intr-o imagine surprinsa de un fotograf AFP, o vaca era blocata in noroi…

- Autoritatile braziliene au anuntat sambata un bilant provizoriu de 34 de morti in urma revarsarii de noroi provocate de ruperea, cu o zi inainte, a unui baraj apartinand gigantului miner Vale, in sud-estul tarii, iar sperantele gasirii celor aproape 300 de persoane date disparute erau slabe, ploaia…

- Cel puțin 7 persoane au murit dupa ce un baraj minier s-a rupt in statul brazilian Minas Gerais, in timp ce alte 200 de persoane sunt in continuare disparute, a informat Avimar de Melo, primarul orașului...

- Mai multe persoane au murit în Brazilia, dupa ce s-a rupt un baraj minier din Brumadinho, un oraș din statul Minas Gerais (sud-est), a spus vineri un șef al pompierilor pentru AFP, fara sa precizeze un bilanț precis. În 2015, ruperea unui baraj minier a provocat moartea a 19 persoane…

- Numarul victimelor incendiului Camp Fire din nordul Californiei a ajuns la 76 de morti, conform informatiilor oferite de biroul serifului din Butte County, transmite duminica DPA, conform agerpres.ro. Echipele de salvare au descoperit sambata inca cinci cadavre. In total, 1.276 de persoane…

- ​Echipele de cautare au descoperit ramașițele a cel puțin 42 de oameni uciși de devastatorul foc ce practic a incinerat orașul Paradise din nordul Californiei, acesta fiind cel mai ucigaș incendiu din istoria statului american, au spus autoritațile, citate de Reuters.