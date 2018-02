Stiri pe aceeasi tema

- Incidentele de la meciul Olympiakos - AEK Atena, 1-2, ar putea avea consecințe dure pentru campioana ultimelor 7 sezoane din Grecia. Dupa ce fanii gazdelor au patruns pe teren, asaltand poliția cu torțe, bare de fie și scaune rupte din tribune, Olympiakos va primi o amenda mare, dar nu numai atat: risca…

- ATCA (Asociatia de Terapie Comportamentala Aplicata), ONG care deruleaza programe de terapie si educare privind autismul infantil, atrage atentia asupra importantei diagnosticarii copiilor cu potentiale astfel de tulburari la o varsta cat mai frageda pentru a creste sansele de recuperare ale acestora.…

- La doar 27 de ani, Ioan Valeriu Achiriloaie concureaza in Campionatul Mondial de schi alpin si a dus steagul tarii noastre la Olimpiada. Este talentat, muncitor si dornic sa evolueze. Traseul sau in cariera este exceptional, dar asta nu inseamna ca nu a avut si obstacole, scrie Revista CARIERE.…

- Razvan Marin, fotbalistul roman al lui Standard Liege, a fost printre cei mai buni jucatori ai ultimei etape din campionatul Belgiei, fiind unul dintre protagonistii derby-ului de duminica impotriva lui Anderlecht, incheiat 3-3, scrie presa belgiana. Razvan Marin, folosit pana in minutul…

- Razvan Lucescu a batut, Boloni – doar egal. Alte rezultate obținute azi de echipele romanilor. Razvan Lucescu e de neoprit cu PAOK Salonic. Echipa romanului merge ceas și-n Cupa Greciei , nu numai in campionat, unde este pe locul 2, la doar 1 punct in spatele liderului Olympiakos Piure. PAOK a invins-o…

- "Vreau sa le spun suporterilor ca am venit la Sparta Praga cu inima deschisa", a scris pe pagina sa de Facebook fotbalistul roman Nicolae Stanciu, care s-a transferat de la Anderlecht Bruxelles la echipa din capitala Cehiei, la care va purta tricoul cu numarul zece. "Sunt pregatit pentru…

- Actual director al Comisiei Tehnice al UEFA, Ionuț Lupescu a vorbit despre șansele de a candida la șefia FRF in alegerile de pe 18 aprilie. Deocamdata fostul internațional roman nu este decis ce va face. "E normal sa vorbesc cu foștii mei colegi. Le-am spus ca nici mie nu imi place cand lumea spune…

- Clubul Anderlecht Bruxelles a anuntat, vineri, pe site-ul oficial, ca Alexandru Chipciu este indisponibil pentru meciul din acest weekend cu Genk, din etapa a XXII-a a campionatului Belgiei.Chipciu are o inflamatie la genunchi si nu s-a antrenat de cateva zile. Alaturi de roman, va fi indisponibil…

- Costel Pantilimon (30 de ani) nu traverseaza cea mai buna perioada din cariera. Imprumutat de Watford in Spania, la Deportivo La Coruna, portarul lustruieste banca de rezerve a echipei la care este legitimat si Florin Andone.

- Dumitru Muși, fostul selecționer al Romaniei, ii ia locul lui Constantin Ștefan pe banca celor de la CSM Roman. Dumitru Muși revine pe banca tehnica a unei echipe din Liga Naționala dupa mai puțin de jumatate de an. Tehnicianul care la Euro 2000 s-a clasat cu naționala Romaniei pe locul 4, plecase de…

- Nicusor Stanciu (24 de ani) si-a dat acordul pentru a se transfera de la Anderlecht Bruxelles la Sparta Praga, insa a fost dorit si de alte cluburi. Internationalul roman a reprezentat o tinta pentru mai multe cluburi din zona Golfului, printre care Al Hilal, Al Nasr (ambele din Arabia Saudita) si Al…

- Astra Giurgiu a caștigat primul amical al iernii, 2-0 cu Karmiotissa, dupa o evoluție excelenta a lui Florentin Matei, care a deschis scorul din lovitura libera. Matei a vorbit despre revenirea in fotbalul romanesc, dar și despre așteptarile pe care le are alaturi de Astra. "Mi-am dorit foarte mult…

- Clubul ceh Sparta Praga a venit cu o noua oferta pentru Nicolae Stanciu, fotbalistul roman al lui Anderlecht Bruxelles, informeaza cotidianul belgian La Derniere Heure. Noua oferta, formulata luni seara, prevede bonusuri mai ridicate decat oferta initiala. Daca Anderlecht accepta propunerea…

- Nicolae Stanciu este in prim plan in aceste zile in care internaționalul iși cauta o alta echipa. Fostul fotbalist al FCSB-ului e foarte aproape de Sparta Praga. "Sincer, Nicolae Stanciu este un jucator care imi place foarte mult. La venirea la Anderlecht toata lumea il aprecia și aplauda. Nu știu…

- Nicusor Stanciu (24 de ani) nu este singurul fotbalist din lotul lui Anderlecht Bruxelles care nu mai este dorit de catre conducerea campioanei Belgiei. Alexandru Chipciu (28 de ani) are si el probleme la gruparea alb-violeta.

- Dat ca si transferat la Sparta Praga, Nicusor Stanciu (24 de ani) se afla tot in cantonamentul campioanei Belgiei, Anderlecht Bruxelles. Spynews.ro a aflat ce anume sta in calea trecerii internationalului roman la echipa din Cehia.

- Anderlecht cere 5 milioane de euro pentru Nicolae Stanciu, dar Sparta Praga ofera doar 4 milioane de euro pentru sezonul roman. Numai un sezon și jumatate va ramane Nicolae Stanciu la Anderlecht. Mijlocașul in varsta de 24 de ani va parasi aproape sigur campioana Belgiei. Dar unde va pleca? Cel mai…

- Nicolae Stanciu, internationalul roman in varsta de 24 de ani, va parasi in scurt timp Anderlecht Bruxelles, pentru a semna cu Sparta Praga, transferul urmand sa se rezolve in aceste zile. Fotbalistul lansat de Unirea Alba Iulia scrie un nou record, iar dupa ce a devenit in 2016 cel mai scump transfer…

- Razvan Marin a inscris unicul gol al lui Standard Liege in meciul pierdut pe terenul lui KV Kortrijk, scor 1-2, insa se poate declara fericit ca a fost inclus in echipa etapei a 21-a din campionatul Belgiei. Mijlocașul roman in varsta de 21 de ani a fost integralist in ultima etapa și a marcat din penalty…

- Mijlocasul roman Razvan Marin a marcat din nou pentru Standard Liege, dar echipa antrenata de portughezul Ricardo Sa Pinto a fost invinsa cu 2-1, in deplasare, de KV Kortrijk, miercuri seara, intr-un meci din etapa a 21-a a campionatului de fotbal al Belgiei. Internationalul roman a deschis…

- Fara Nicolae Stanciu si Alex Chipciu, accidentați, Anderlecht Bruxelles a obținut cu greu victoria in ultimul meci din 2017. Deși au jucat pe stadionul „Constant Vanden Stock”, campionii Belgiei au invins, luni seara, la limita, pe Gent, scor 1-0, printr-un ...

- Igor Tudor a fost demis, luni, din functia de antrenor principal al echipei Galatasaray, a anuntat site-ul gruparii din Turcia. Demiterea tehnicianului croat vine ca urmare a esecului suferit de Galatasaray, duminica, scor 2-1, in deplasare, in fata nou-promovatei Yeni Malatyaspor, in etapa…

- ACS Poli și Dinamo se dueleaza in aceasta seara in ultimul meci din Liga 1 al anului. In cazul unei victorii, "cainii" ar urca pana pe locul 5. Duelul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. ...

- Cristi Chivu a obținut astazi licența UEFA A - a doua categorie de antrenor, la Coverciano. Fostul internațional roman, alaturi de alți foști fotbaliști, a facut parte dintr-o grupa de foști jucatori care au acumulat peste 180 de meciuri in Serie A. Marco Amelia, Mauro Camoranesi, Marco Cassetti, Morgan…

- Fost campion al Belgiei, Nicusor Stanciu (24 de ani) se pregateste sa incheie anul in genunchi. Desi Anderlecht Bruxelles a platit in schimbul sau 9,8 milioane de euro – cel mai scump transfer din istoria fotbalului belgian – mijlocasul roman a ajuns sa lustruiasca banca de rezerve a gruparii de pe…

- Alex Chipciu (28 de ani) trece prin cea mai neagra perioada din viata sa! Tatal sau a incetat din viata, luni, dupa o lunga suferinta. Mijlocasul a primit teribila veste la doar cateva zile dupa ce sotia sa i-a daruit cel de-al treilea copil. Disparitia parintelui sau nu este singura lovitura incasata…

- Mijlocasul Nicolae Stanciu se va desparti de Anderlecht, campioana Belgiei, internationalul roman urmand sa plece in Turcia. Fostul unirist, in varsta de 24 de ani, a devenit anul trecut cel mai scump transfer din Jupiler Pro League, insa a traversat o perioada deloc fericita in ultima perioada, jucand…

- Alex Chipciu a primit azi o veste trista. Tatal sau a decedat dupa o mai lunga suferința. Informația a fost publicata imediat și pe site-ul oficial al celor de la Anderlecht, clubul la care evolueaza internaționalul roman. "Clubul Anderlecht a aflat azi o veste trista. Tatal lui Alexandru Chipciu a…

- Ianis Hagi va fi convocat de Stefano Pioli la prima echipa pentru partida din CupaItaliei cu Sampdoria, ce va avea loc miercuri. Jurnalistii italieni scriu chiar ca Ianis Hagi ar putea fi folosit pentru prima data in acest sezon in confruntarea cu Sampdoria. Ar fi ultima sansa pentru Ianis Hagi sa-l…

- "RSC Anderlecht a aflat astazi vestea trista a decesului tatalui lui Alexandru Chipciu, Clubul ii doreste jucatorului si familiei sale curaj in aceasta perioada cel putin dificila", a scris Anderlecht. Tatal lui Chipciu era bolnav de mai mult timp, iar gruparea din capitala Belgiei i-a permis mijlocasului…

- "Poate ca am caștigat fiindca exista un Dumnezeu al fotbalului", a spus antrenorul lui Antwerp, Ladislau Boloni, dupa victoria cu 1-0 obținuta sambata in campionatul Belgiei contra lui Excel Mouscron, formație pregatita de un alt roman, Mircea Rednic. Antwerp, nou-promovata antrenata…

- Echipa Antwerp, antrenata de Ladislau Boloni, a invins-o acasa cu 1-0 pe Excel Mouscron, pregatita de un alt roman, Mircea Rednic, meciul avand loc sambata in etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Belgiei. Sursa foto: royalantwerpfc.be Golul a fost marcat de Faris Haroun în…

- Razvan Marin a marcat pentru Standard Liege, in campionatul de fotbal al Belgiei. Mijlocașul roman Razvan Marin a marcat golul echipei Standard Liege, invinsa in deplasare de Waasland-Beveren cu scorul de 3-1, vineri seara, in etapa a 18-a a campionatului de fotbal al Belgiei la fotbal. Marin a deschis…

- Antrenorul Mircea Rednic a schimbat fata echipei Royal Excel Mouscron, scrie publicatia belgiana Le Soir, miercuri, cand se implineste un an de cand tehnicianul roman a preluat aceasta formatie, pe care a reusit sa o salveze de la retrogradare in sezonul trecut. "Rednic a schimbat-o intr-un an pe…

- Mircea Rednic, elogiat in presa din Belgia: ”A schimbat-o intr-un an pe Mouscron”. Mircea Rednic a schimbat fața echipei de fotbal Excel Mouscron, a scris ziarul Le Soir, miercuri, cand se implinește un an de cand tehnicianul roman a semnat cu aceasta grupare modesta, cu care in sezonul trecut a reușit…

- Cotidianul local La Voz de Galicia a oferit detalii despre bataia dintre Andone și Arribas, spre finalul antrenamentului de luni al lui Deportivo (detalii AICI). Cristobal Parralo nu poate redresa Depor deocamdata. E pe locul 17, chiar deasupra zonei retrogradarii, cu trei eșecuri și un egal in ultimele…

- Gigi Becali s-a implicat intr-o discuție cu tehnicianul Ionuț Chirila, care l-a acuzat ca-și face singur rau prin implicarea in alcatuirea echipei de start a lui Nicolae Dica. Prezent in studiou Pro X, Chirila a fost insa contrat de Gigi Becali, intrat in direct prin telefon. ...

- George Ogararu (37 de ani) muncește din greu pentru a obține licența PRO. Acesta a participat la inceputul lunii la un curs de perfecționare la Nyon, iar acum efectueaza un stagiu obligatoriu in strainatate pentru a obține licența de antrenor profesionist, chiar la fosta sa echipa, Ajax Amsterdam. …

- Ca și in cei 26 de ani de cariera, Catalina Ponor, tripla campioana olimpica, cu 5 medalii la Jocuri, tot atatea la Mondiale și 13 medalii la Europene, a cucerit și la concursul de retragere, sambata, la ''Abierto Mexicano de Gimnasia'', desfașurat la Ciudad de Mexico, in sala Juan de la Barrera'',…

- Zilele lui Nicusor Stanciu (24 de ani) la Anderlecht Bruxelles par a fi numarate! Ajuns rezerva la campioana Belgiei, internationalul roman ar putea fi vandut in pauza competitionala din iarna.

- ACS Poli Timisoara a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputata vineri, pe teren propriu, in compania echipei FC Botosani, in etapa a XVIII-a a Ligii I, conform news.ro.Golurile au fost marcate de Birnoi '24 pentru gazde si Roman '55 pentru oaspeti. 1-0: Birnoi a deschis scorul…

- Florin Andone regreta ca a ramas la Deportivo La Coruna, desi putea sa castige mult mai bine la alte echipe. "Am avut oferte exorbitante. Puteam sa castig mai mult de dublu fata de acum si nu am fortat lucrurile. In vara am discutat cu Mel si cu Richard Barral si le-am spus: vreau sa raman.…

- CS Mioveni are un nou antrenor. Dupa ce discutiile cu Eugen Neagoe au esuat, oficialii echipei din Mioveni s-au reorientat si au ajuns la o intelegere cu un fost international roman. Laurentiu Rosu este noul antrenor principal al celor de la CS Mioveni. Acesta a pregatit in stagiunea precedenta pe…

- Ionel Danciulescu a anunțat ca Ionuț Negoița nu mai are nicio dorința de a continua la Dinamo și ca e gata sa vanda toți jucatorii pentru a face rost de 2 milioane de euro. Primul plecat a fost Valentin Costache, care a ales-o pe CFR Cluj. Fanatik anunța ca urmatorii doi sunt Adam Nemec și Steliano…