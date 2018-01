Stiri pe aceeasi tema

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor dezavantajați, pentru a-i sprijini sa capete experiențe, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul privat. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care nu au o vechime…

- Peste 17.500 de vranceni ce figureaza in evidențele Casei Județene de Pensii (CJP) Vrancea ca beneficiari de pensii de invaliditate de orice grad sau de urmaș vor putea cumula pensiile cu venituri obținute din activitați independente, respectiv drepturi de autor, proprietate intelectuala…

- Piata muncii se afla intr-o continua transformare, iar angajatorii trebuie sa se adapteze schimbarilor si, mai ales, nevoilor angajatilor. Companiile sunt acum mult mai atente cu tinerii, care sunt mai putin dispusi sa stea cativa ani la acelasi job. Acestia au nevoie de provocari, se plictisesc…

- Vicepresedintele PNL al Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor, Ovidiu Raetchi, a scris, sambata, pe Facebook, in contextul in care resedinta ambasadorului Republicii Pakistan a fost pradata de hoti, ca Jandarmeria nu este in situatia de a primi drepturi ”bizare”, ci de a se perfectiona.

- Prin hotarare de consiliu local, la Blaj, s-a hotarat suplimentarea numarului de persoane beneficiare de indemnizații de handicap. Astfel, incepand chiar din acest an, in conformitate cu prevederile legale, numarul persoanelor cu indemnizație de handicap a crescut de la 112 la 127. Valoarea sprijinului…

- Deputatul Ovidiu Raețchi, vicepreședinte PNL și vicepreședinte al Comisiei pentru aparare, ordine publica și siguranța naționala din Camera Deputaților, este unul dintre cei mai activi și serioși tineri parlamentari liberali. Cu o vasta experiența in politica europeana de securitate și a Orientului…

- Senatul Romaniei a adoptat, pe 11 decembrie, in unanimitate, in calitate de prima Camera sesizata, o propunere legislativa care vizeaza stimularea angajarii tinerilor in sectoarele agricultura, acvacultura si industrie alimentara, in baza unui program derulat in perioada 2018 – 2020. Masura vine pe…

- Vaduvele si veteranii de razboi, precum si accidentatii de razboi in afara serviciului ordonat vor primi, in acest an, cate 370 lei pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, al energiei electrice sau termice pentru nevoi casnice, potrivit unei Hotarari de Guvern aprobate astazi, cu 10,5 mai mult…

- Deputatul liberal de Maramures dr.Viorica Chereches a inaintat o solicitare catre Ministerul Culturii pentru a obtine fondurile necesare reabilitarii a doua obiective importante din Baia Mare. Este vorba despre Casa Iancu de Hunedoara si alte doua imobile situate pe Strada Petofi Sandor din municipiu.…

- Scandal in Senat, pe legile justiției. Președintele PMP, Traian Basescu a cerut in ședința de plen in care pe ordinea de zi se afla toate cele trei proiecte din pachetul de reforma a justiției, deși nu au rapoartele finalizate, sa se retraga din dezbatere aceste legi. Propunerea a fost respinsa, iar…

- Plenul si-a insusit raportul Comisiei juridice a Senatului, care a eliminat un amendament adoptat de deputati si a reformulat un altul la proiectul pentru care Camera Deputatilor s-a exprimat in urma cu o saptamana in calitate de prim for legislativ sesizat.

- Modificarile impuse in Camera Deputatilor la legile Justitiei au scos luni, 18 decembrie, magistratii in strada. Acestia au protestat in tacere fata de initiativele parlamentarilor care vor face ca „statul sa devina o iluzie”.

- Parlamentarul aradean spune ca aceste noi prevederi vor permite validarea mult mai rapida a consilierilor locali sau judeteni care urmeaza sa ocupe locurile lasate libere. „Camera Deputatilor a votat pentru ca Legea 215 din 2001 sa fie modificata. Conform acestor noi completari, ulterior constituirii…

- Angajatorii vor putea transmite orice modificare a salariului de baza brut in REVISAL pana la 31 martie 2018, in contextul mutarii CAS si CASS la angajat, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii si Justitiei Sociale (MMJS), remis joi Agerpres. Initial, angajatorii aveau la dispozitie…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu și efectueaza o ancheta cu privire la situația batranilor din Caminul “O noua șansa”, din localitatea Marașești, care risca sa ramana fara hrana. Conform articolului publicat in cotidianul on-line Vrancea Media, din 2 decembrie 2017, directorul Caminului de…

- Comisiile reunite de cultura ale Parlamentului au avizat favorabil, in unanimitate, marti, proiectul de buget al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES pe 2018. Directorul general al AGERPRES s-a declarat multumit de suma alocata. "In acest moment, bugetul nostru, care are, evident, si o componenta…

- Zeci de angajați ai Casei de Pensii, ITM și AJPIS au organizat, astazi, un protest spontan in fața instituției cerand ministrului Muncii, Olguța Vasilescu, sa faca demersuri pentru majorarea salariilor angajaților Ministerului Muncii din țara. Ei doresc salarii egale cu ale angajaților din administrația…

- 10 Decembrie este o zi deosebit de importanta pentru Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, zi in care aniversam 19 ani de activitate. Sunt 19 ani in care institutia noastra s-a transformat, a evoluat si a acumulat o experienta bogata, deosebit de important in acest proces fiind sprijinul…

- Premierul Mihai Tudose a spus, in ultima ședința de Guvern, ca in Sanatate nu se vor mai accepta scuze și i-a cerut ministrului Sanatații, Florin Bodog, sa taie in carne vie. Astfel, ministrul Sanatații, Florian Bodog, a decis demiterea managerului Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta",…

- Un parlamentar român din partidul lui Traian Basescu spune ca a cerut guvernului de la București sa examineze posibilitatea ridicarii cetațeniei române redobândite de șase deputați socialiști moldoveni care ar da dovada de atitudini „românofobe”, informeaza site-ul…

- Vot in Senat pe Ordonanța de modificare a Codului Fiscal, care cuprinde trecerea contribuțiilor la angajat și reducerea impozitului la 10%. Proiectul a fost adoptat cu cu 71 de voturi „pentru” si 37 „impotriva”, cu mai multe amendamente, și merge la Camera Deputaților, for decizional in acest caz. Opoziția…

- „Faptul ca in sectorul sanitar durata timpului de munca, organizarea si efectuarea garzilor din unitatile sanitare publice se aproba prin ordinul ministrului sanatatii si nu prin decizia managerilor este stabilit inclusiv prin Legea 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice…

- Imediat dupa terminarea ședinței de luni a Comisiei parlamentare speciale privind Legile Justiției, președintele forului legislativ, Florin Iordache s-a dus in biroul liderului de grup al PSD de la Camera Deputaților, Ioan Muntean. La intalnire participa mai mulți parlamentari social-democrați, cat…

- BERBEC: Acești nativi care au o relație se bucura din plin de timpul petrecut cu partenerul de viața, iar cei care nu au inca o relație, ar trebui sa nu se avante pana nu știu ce-și doresc cu adevarat. La locul de munca va fi o perioada destul de aglomerata pentru ca acești nativi au…

- ACTIVITATE…Vasluiul se situeaza pe locurile fruntase in tara in topul judetelor in care traiesc cele mai multe persoane fara loc de munca, iar Agentia de Ocupare si Formare in Munca incearca, prin orice mijloace, sa ofere, pe piata muncii, oameni cu o pregatire care sa-i ajute sa-si gaseasca un serviciu.…

- Deputata PNL Mara Mareș: „PSD tocmai a respins in Senat inițiativa care le recunoștea fagarașenilor dreptul de a ieși la pensie cu 2 ani mai devreme; ministrul muncii, Olguța Vasilescu, dar și liderii PSD Fagaraș Mihai Popa și Ioan Negrila, dorm”. Fagarașenii care au lucrat in combinatul chimic sunt…

- “Dati Cezarului ce-i al Cezarului, si lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu!” In sfarșit, Maternitatea Targoviște primește ce merita. Dupa ce, timp de mai bine de doi ani, in care s-au tot facut solicitari la Ministerul Sanatatii și interpelari de catre deputatul Carmen Holban, membru al Comisiei…

- „Vreau sa va informam ca este lipsa de eleganta ca aceasta dezbatere, ca sa nu mai vorbesc despre etica si colegialiate, mi se pare un mod atat de impropriu in care impuneti felul in care se desfasoara aceasta dezbazere, de sistemul avem majoritate, scrie pe fruntea noastra PSD, mergem asa, nu ne…

- Vicepresedintele Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor Ovidiu Raetchi (PNL) le-a cerut senatorilor, duminica, cu o zi inainte de sedinta in care trebuie avizata cumpararea sistemelor de rachete Patriot, sa nu blocheze modernizarea Armatei Romane pentru a apara interesele lui Liviu Dragnea.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca membrii PSD si ALDE ai Comisiei senatoriale de Aparare care au lipsit de la sedinta in care urma sa se discute legea de achizitie a rachetelor Patriot au trebuit sa participe la un alt eveniment. Proiectul de lege urmeaza sa fie adoptat luni in Senat, iar…

- Pe 23 octombrie, miniștrii muncii și ai afacerilor sociale din cadrul Uniunii Europene și-au exprimat acordul cu privire la abordarea generala propusa de Comisia Europeana cu privire la modificarea regulilor privind detașarile transnaționale. Acordul confirma principiile cheie propuse de Comisia…

- Plata salariilor pentru angajatii din invatamant, din bugetul ministerului Camera Deputatilor a adoptat o propunere legislativa care prevede ca plata salariilor pentru angajatii din învatamânt va fi asigurata, începând de anul viitor, din bugetul Ministerului Educatiei.…

- In perioada 26-28 octombrie 2017, o delegație a Parlamentului Romaniei, formata din senator Daniel Breaz, deputat Mihaița Gaina și consilier parlamentar Radu Aldea, a participat la lucrarile dedicate Comisiei pentru munca, familie și protecție sociala. Senatorul Daniel Breaz a fost mandatat sa prezinte…

- Conform sursei citate, in cursul zilei de miercuri, a fost primita la Consiliul Superior al Magistraturii adresa Camerei Deputatilor prin care s-a solicitat avizarea a trei propuneri legislative pentru modificarea si completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor,…

- „Judecatorii Curtii nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati sau trimisi in judecata decat cu incuviintarea plenului CCR, la cererea ministrului Justitiei, sesizat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Incuviintarea se da cu votul a doua treimi din…

- Un act normativ care va proteja drepturile cetatenilor romani care lucreaza peste hotare si care, totodata, va imbunatati gestionarea pietei private din domeniul medierii fortei de munca in strainatate a fost adoptat, marti, de Camera Deputatilor, in calitate de camera decizionalaProiectul…

- Deputata PNL Adriana Saftoiu a subliniat, pe pagina sa de Facebook, ca drepturile omului, în România, sunt considerate insignifiante, fiind ignorate de liderii politici. Fosta jurnalista a mai adaugat ca "este plina de amaraciune pentru ce înțelege inclusiv Parlamentul…

- "Pentru a corecta o lege total greșita și a reglementa posibilitatea cumulului pensiei cu veniturile din activitați independente (drepturi de autor, creații artistice etc), am depus astazi un amendament la proiectul de lege privind completarea Legii pensiilor, proiect ce se afla in dezbaterea Comisiei…

- Numarul de ore de educație fizica și sport din invațamantul romanesc ar putea crește, iar o proba practica de evaluare a competențelor motrice ar putea deveni disciplina obligatorie in cadrul examenului de bacalaureat, conform unei inițiative legislative a parlamentarului Mihaela Hunca, secretar…

- Senatul a adoptat, luni, cu 92 de voturi favorabile, proiectul de lege privind reglementarea activitatii de telemunca. Forul decizional este Camera Deputaților, astfel ca proiectul merge la deputați, pentru votul final. Initiator al proiectului de lege este Guvernul și vizeaza forma de organizare a…

- Ministrul Muncii a negat ca s-a intamplat un astfel de episod. "Nu am o problema cu deputatul PNL care se baga in seama pentru ca a observat ca presa il preia cand minte ceva despre mine, dar jurnaliștii verifica stirea? Cum ar putea sa se retraga specialiștii dintr-o comisie care a facut…

- Conform Legii nr.72/2007, privind stimularea incadrarii in munca a elevilor și studenților, si in aceasta vara la Brasov au existat firme care si-au intocmit dosarele si au incheiat conventii cu AJOFM Brasov ( si in alte orase cu siguranta la fel). Angajatorii care incadreaza in munca elevi și studenți…

- Deputata PSD Rovana Plumb le-a mulțumit, marți, colegilor care au votat împotriva cererii DNA de încuviințare a urmaririi sale penale, susținând ca aceștia "au aparat prin vot principiile fundamentale ale statului de drept (...) separația puterilor în stat".…

- Deputatul PSD Rovana Plumb, fost ministru al Mediului, s-a prezentat luni la ședința Comisiei juridice la care se discuta solicitarea Direcției Naționale Anticorupție privind efectuarea urmaririi sale penale. Rovana Plumb a venit însoțita de avocat. Ședința…