Şansă la viaţă pentru prematuri: Salvaţi Copiii, investiţie majoră în maternităţile din judeţul Suceava Salvati Copiii Romania a decis accelerarea programului de dotare a maternitatilor din Romania, astfel incat tuturor nou-nascutilor sa le fie asigurata sansa la viata. Organizatia a donat aparatura medicala vitala sectiilor de terapie neonatala din trei localitati din judetul Suceava, in valoare totala de 28.730 de Euro. In urma datelor centralizate si a solicitarilor primite, Salvati Copiii Romania a decis dotarea suplimentara a: - Sectiei de neonatologie a Spitalului Municipal Campulung Moldovenesc cu o lampa de fototerapie, un sterilizator de biberoane, un cantar pentru nou-nascuti, un taliometru,… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol: amosnews.ro

