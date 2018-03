Stiri pe aceeasi tema

- Delgaz Grid, compania de distributie de gaze naturale si electricitate a Gru-pului E.ON Romania, a investit anul trecut circa 50 milioane de lei pentru modernizarea sistemului de distributie a energiei electrice si a gazelor naturale din judetul Iasi. Cresterea sigurantei si a calitatii serviciului…

- Romanii au dat anul trecut 2,98 miliarde de euro pe bunuri de folosința indelungata, in creștere cu 14,4% fața de 2016, cele mai mari creșteri inregistrandu-le sectoarele smartphone-urilor și televizoarelor, potrivit companiei de cercetare GfK. In categoria bunurilor de folosinta indelungata intra produse…

- MOL a finalizat constructia primului terminal GPL din Romania, in Tileagd, judetul Bihor, investitie de peste 2,3 milioane de euro, instatia fiind conceputa sa sustina securitatea aprovizionarii cu propan a clientilor din vestul Romaniei.. Terminalul are o suprafata de peste 10.000…

- Profitul OTP Bank Romania dupa plata impozitelor a ajuns la 44,85 milioane de lei (9,8 milioane de euro) in 2017, in crestere cu 88% fata de 2016, iar profitul operational s-a majorat cu 12% ca urmare a cresterii veniturilor, a anuntat miercuri institutia bancara. Portofoliul creditelor…

- ING Bank Romania – creșterea cotei de piața in 2017 și dezvoltarea accelerata a businessului prin digitalizare 2017 - un an digital pentru ING Romania * Home’Bank a inregistrat 830.000 de clienți activi in 2017, reprezentand 73% din totalul numarului de clienți, și 69,6 milioane de logari in platforma…

- Indemnizatiile pentru cresterea copilului platite in luna ianuarie 2018 au insumat 298,4 milioane de lei, suma medie care a ajuns la un beneficiar fiind de circa 1.746 de lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). In ianuarie, au beneficiat…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Gorj a fost dotat cu un container multirisc. Investiția, in valoare de 1,2 milioane de lei a fost realizata din fonduri europene. Containerul multirisc are in dotare echipamente moderne pentru cautarea și depistarea cat mai rapida in caz de cutremur sau alte…

- Exportul de marfuri și servicii moldovenești in 2017, comparativ cu anul 2016, a crescut cu 545 de milioane de dolari sau cu 18%. Principalii factori care au determinat creșterea exportului de servicii, cu 164 de milioane de dolari (+16%), au fost dezvoltarea sectorului tehnologiei informației și serviciilor…

- Decizia face parte dintr-un plan pe termen lung de a mari capabilitațile seifului, relateaza Bloomberg . Seiful Apocalipsei sau Banca mondiala de seminte, aflata la 1.300 de kilometri de Polul Nord, adaposteste seminte de la o multime de soiuri de cereale si legume, unele extrem de vechi, altele rezistente…

- Cresterea succesiva a salariilor din sectorul public in ultimul an da nastere unor situatii pe cat de pe paradoxale, pe atat de nedrepte. Iar unele se petrec chiar in cadrul aceleiasi unitati sau a celor subordonate.

- Consiliul Judetean Alba incepe lucrarile de modernizare a drumului judetean DJ 103E, pe tronsonul ce face legatura intre DN1, Girbova de Jos si Girbova de Sus, zona Aiud. Investitia totala este in valoare de 8,6 milioane lei, iar durata lucrarilor de un an.

- Proiectul pentru reabilitarea secției Maternitate – Pediatrie – Ginecologie a Spitalului Orașenesc Cugir a fost selectat pentru finanțare. Intitulat “Creșterea eficienței energetice in cladirea publica Secția Maternitate și Pediatrie”, proiectul presupune investiții de aproximativ 14 milioane de lei,…

- Deficitul de cont curent al balantei de plati a ajuns in 2017 la 3,4% din PIB, cel mai inalt nivel din 2012 incoace, pe fondul deteriorarii severe a deficitului comercial ca urmare a cresterii puternice a cererii de consum, ce nu a putut fi acoperita de oferta interna. Institutul National…

- MedLife a inregistrat un profit net de peste 8,84 milioane lei, anul trecut, comparativ cu o pierdere de 1,24 milioane lei, in 2016, potrivit rezultatelor financiare preliminare publicate pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti (BVB). ''Rezultatul net inregistrat in 2017 a crescut cu 10,08 milioane…

- Drumul care leaga Timișoara de urcarea pe autostrada, prin Dumbravița și Giarmata, va avea patru benzi, in loc de doua. Investiția se face cu bani europeni (aproximativ 80 milioane lei), iar in doua saptamani, cel mai probabil, se va semna contractul de finanțare. Contractul se putea semna…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana ca trafic de pasageri din Romania, mareste frecventa zborurilor pe ruta Bucuresti-Londra Luton cu cinci zboruri saptamanal (de la 21 la 26). Biletele pe aceasta ruta au preturi incepand cu 199 de lei pe segment. Cresterea frecventelor se datoreaza…

- Cabinetul de ministri a aprobat Programul de promovare a economiei „verzi” pentru anii 2018-2020 si Planul de actiuni pentru implementarea acestuia. Programul vizeaza cresterea eficientei energetice a tarii si a cotei energiei obtinute din surse regenerabile, cresterea suprafetei de terenuri agricole…

- Cresterea preturilor la carnea de porc, inregistrata in aceasta perioada la raft, este speculativa si nu este cauzata de vreo majorare a tarifului la poarta fermei, sustin crescatorii de animale afiliati ACEBOP, cerand supermarketurilor sa revizuiasca preturile pentru a incuraja consumul.

- Ministerul Apararii Nationale va achizitiona 173 de autocamioane militare de la IVECO Defence Vehicles care vor costa aproximativ 128 de milioane de lei, conform unui anunt de atribuire publicat marti in SEAP. Livrarea camioanelor 6X6 Iveco DV High Mobility Truck ar urma sa se faca in decurs de 11…

- Consiliul Judetean Galati a aprobat proiectul tehnic actualizat si indicatorii tehnico-economici. „Am ambitia sa fac acest proiect si sa dam un sediu pe masura unui dintre cele mai important, daca nu cumva cel mai importante muzeu de arta moderna din Romania”, a declarat Costel Fotea, presedintele CJ…

- Proiectul prevede modernizarea unor statii de transformare din judetul Iasi, precum si lucrari de intarire a retelei electrice; Executia se va derula pe o perioada de 36 de luni si are ca obiectiv cresterea sigurantei preluarii energiei produse din resurse regenerabile; Investitia este cofinantata cu…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a anunțat ca primește in perioada 29 ianuarie – 30 aprilie solicitari pentru finanțarea proiectelor de inființare și funcționare a grupurilor operaționale care dezvolta proiecte pilot și noi produse in sectorul agricol și in cel pomicol, in cadrul…

- Cresterea accizei la combustibili nu ar fi trebuit sa influenteze preturile alimentelor, in conditiile in care toate utilitatile inseamna circa 6% din costurile unui produs alimentar, sustine presedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Industria Alimentara (FNSIA), Dragos Frumosu. …

- In 2017, Blue Air a transportat 5,06 milioane de pasageri, cu 70% mai mult fata de anul anterior si peste estimarile initiale, se arata intr-un comunicat transmis duminica de compania aeriana.„Cresterea este si mai spectaculoasa daca o raportam la anul 2015, cand a transportat putin peste…

- Miele, compania numarul unu în producția de echipamente electrocasnice premium la nivel mondial, a încheiat anul 2017 cu o creștere de peste 6 milioane de lei a cifrei de afaceri. Investițiile în noul magazin din Constanța și primul Miele Shop in Shop din Capitala, alaturi de premierele…

- Potrivit cifrelor si estimarilor principalilor jucatori din comertul electronic romanesc impreuna cu GPeC, valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat 1,8 - 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca…

- Nokian Heavy Tyres Ltd, parte a grupului Nokian Tyres, iși marește capacitatea de producție cu 50% prin investiții totale de aproximativ 70 milioane de euro in fabrica sa din orașul finlandez Nokia, investiții care vor fi realizate pe parcursul urmatorilor trei ani. Odata cu creșterea capacitații de…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman (AM POCU), din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE), a semnat trei contracte de finantare, in valoare totala de aproximativ 93,7 milioane euro, in cadrul apelului de proiecte…

- Valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna, dupa ce Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale (CUG) la 88,28 lei MWh, de…

- Deși prevederile noului Cod fiscal diminueaza bugetul local al Municipiului Sebeș cu circa 3 milioane de Euro, influențand o parte din planul de investiții, primarul Dorin Nistor nu renunța la achiziționarea unui autolaborator mobil pentru monitorizarea calitații aerului pe raza administrativ teritoriala…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul a aprobat noul nivel al sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achizitie a gazelor naturale, astfel ca valoarea medie a facturii lunare de gaze naturale, pentru consumatorii casnici, va creste cu 4,8 lei, la un consum de 700 Kwh/luna.Cresterea…

- Stimulentele de insertie pentru cresterea copilului platite in luna noiembrie 2017 au totalizat 56,14 milioane de lei, suma medie acordata fiind de 625,89 lei, conform datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS). Astfel, in luna noiembrie, erau inregistrati…

- Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanta va achizitiona Materiale sanitare 175 de loturi , in valoare estimata fara TVA cuprinsa intre 25.648,07 si 3.542.439 lei. Potrivit anuntului de participare la licitatie, se va incheia un acord cadru cu un singur agent economic, pe o durata de 12 luni. Ofertele…

- Consiliul Județean (CJ) Dolj a obținut finanțare din fonduri europene pentru un nou proiect, cu o valoare totala de 6,7 milioane de euro, anunțul fiind facut de președintele instituției, Ion Prioteasa, care a precizat ca demersul vizeaza inființarea unei unitați ...

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SJU) Craiova a semnat contractul de finantare europeana a proiectului „COLOREC: Dezvoltarea competentelor personalului medical specializat si al medicilor de familie in domeniul preventiei, diagnosticarii si tratamentului chirurgical al cancerului colorectal“. Potrivit…

- MAE a lansat o licitatie pentru incheierea unui acord-cadru de prestare servicii de transport aerian ocazional. Potrivit anuntului, se estimeaza achizitionare unui numar minim de 3.500 bilete si maxim de 6.000 bilete, in urmatorii doi ani, valoarea estimata fara TVA fiind de 19.050.000 lei. Si reprezentantii…

- Preturile de consum in principala economie europeana au crescut, in medie, cu 1,7% in anul 2017, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat dupa 2012, cand inflatia a fost de 2,1%, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul federal de statistica (Destatis), informeaza Reuters. In…

- Institutul National de Statistica (INS) a confirmat, recent, estimarile publicate la jumatatea lunii noiembrie, referitoare la cresterea de 8,8%, pe serie bruta, a Produsului Intern Brut (PIB) in al treilea trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada a anului trecut. In primele noua luni ale…

- Anul acesta pretul mediu pe metru patrat util a crescut la 1.171 euro pe piata imobiliara din Romania, cresterea este explicata ca fiind consecinta directa a cresterii preturilor locuintelor din orasele mici contrar cu ieftinirea apartamentelor in orasele mari. Daca planuiesti sa investesti…

- Activitatea din industrie a consemnat o crestere incetinita in noiembrie, volumul productiei ajungand la 62 de puncte, fata de 61 de puncte in octombrie si 64 in septembrie, potrivit datelor Barometrului Industrial – un sondaj efectuat in randul managerilor din industrie realizat de IRSOP si Facultatea…

- In luna noiembrie, industria s-a confruntat cu o combinatie de factori care prefigureaza o evolutie incerta, cresterea a ramas pe loc si persista ingrijorarile legate de costurile de productie. Preturile la produsele firmelor par sa scada in loc sa se alinieze la costuri. Pe de alta parte insa, exportatorii…

- OMV Petrom a finalizat lucrarile de constructie la doua statii noi de tratare a gazelor, amplasate langa zone de productie importante, cele doua proiecte necesitand investitii de peste 130 de milioane de euro incepand din 2013, a anuntat compania.Investitia va permite livrarea de gaze in sistemul…

- Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 2014-2020 se afla la finalul primului an in care au fost semnate contracte de finanțare și in cel de-al doilea an de la demarare. Regiunea Vest beneficiaza de o alocare financiara pentru Regio-POR 2014-2020 de 712,26 milioane euro. Pana in prezent, in…

- Aproape 7.000 de timișeni beneficiaza de indemnizații pentru creșterea copilului, in Timiș. Pentru aceste indemnizații s-a alocat cea mai mare suma de bani in domeniul protecției sociale, in 2017.

- Reforma administrației publice centrale a contribuit la reducerea cheltuielilor administrative ale ministerelor. Potrivit proiectului Bugetului de stat pentru anul 2018, in total, cheltuielile pentru cele noua ministere reorganizate s-au micșorat cu peste 17 milioane de lei, de la aproximativ 350 de…

- Prețurile de consum au continuat sa creasca in luna noiembrie a acestui an, rata anuala a inflației urcand la 3,23%, de la 2,6% in octombrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 3,88% și a celor nealimentare cu 4,12%, potrivit datelor Institutului Național de Statistica

