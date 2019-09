SanoPass si Telios includ consiliere medicala nelimitata prin telemedicina in abonamentele medicale pentru angajati

Stiri pe aceeasi tema

- Prognoza meteo 20 septembrie. Ziua de vineri, 20 septembrie, aduce in Romania valori de pana la 19 grade Celsius. Insa, in unele regiuni, desi dis-de-dimineata soarele isi va face de cap, la orele pranzului sunt asteptate averse de ploaie.

- Prognoza meteo 17 septembrie. Un val de aer polar va aduce temperaturi scazute in Romania de marti, 17 septembrie! Schimbarea va fi resimtita abia dupa lasarea serii, iar meteorologii anunta, tot atunci, averse de ploaie.

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele sapte luni din 2019 cu 52,87%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 74.189 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), potrivit AGERPRES.Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul…

- Prognoza meteo 18 august. Romania a trecut printr-o atentionare meteo de canicula, iar apoi, printr-un cod portocaliu de furtuni. Iata ca, in ultima zi a acestei saptamani, luna august se poate confunda usor cu sfarsitul lunii septembrie.

- Prognoza meteo 13 august. Dupa o perioada in care atentionarile meteo de furtuni si vijeli erau la ordinea zilei, Romania se afla acum sub alerta de canicula. Temperatura inregistrata in mai toate regiunile tarii va ajunge in aceste zile pana la 37 de grade Celsius la umbra.

- Prognoza meteo 19 iulie. Vineri, in Romania, se anunta temperaturi de 30 de grade Celsius! Totusi, meteorologii spun ca in majoritatea regiunilor se vor inregistra averse de ploaie si furtuni.

- Turneul national „Orgile Romaniei” – editia I – a fost dublat de o serie de sesiuni fotografice menite a pune in valoare aspectul general si detaliile instrumentelor aflate in bisericile in care au avut loc concertele din acest turneu, selectate pentru a reflecta diversitatea acestora ca epoca de…

- Saptamana viitoare va fi lansat in Bucuresti un nou serivicu de e-car sharing (inchirieri de masini electrice). Spark este un startup lituanian care a intrat, in urma cu peste un an, si in Bulgaria. Ce preturi practica in tara vecina si ce preturi are un serviciu similar, lansat la Cluj. Noul serviciul…