SanoPass, prima solutie 100% digitala pentru abonamente medicale in clinici si cabinete independente

- Inspectorii Direcției de Sanatate Publica (DSP) Timiș au avut surpriza sa constate, in urma celui mai recent control efectuat la furnizorii de servicii ... The post Materiale sanitare expirate și probleme de sterilizare in unele cabinete medicale din Timiș appeared first on Renasterea banateana .

- In aceasta dimineata, politistii specializați in investigarea criminalitații economice din Timiș au facut doua perchezitii domiciliare pe raza județului Timiș la sediile unei societați pe raza localitaților Brestovaț și Topolovațu Mare. ”Perchezițiile se desfașoara in cadrul unui dosar penal, aflat…

- Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere publica un proiect prin care propune amenzi de doua ori mai mari pentru diferite nereguli in spitale, precum cele ce tin de igiena sau calitatea materialelor folosite. In plus, vor putea fi sanctionate si...

- Coplata serviciilor medicale private se afla pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astazi. Proiectul de Ordonanța de Urgența ce prevede introducerea unei contribuții personale pentru serviciile medicale private se afla, pentru a doua oara, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern.

- Societatea Medical Cermed SRL a obtinut, pe data de 22 martie, de la Primaria Constanta un act de urbanism. Este vorba despre certificatul de urbanism nr. 746, care consta in "Amenajare imobil D P 2 3e locuinta in cabinete medicale, in conformitate cu HCL NR.360 27.09.2018ldquo;. Investitia va fi realizata…

- Curațenia și igiena sunt extrem de importante, in special cand vine vorba de spitale și clinici medicale. Organismele persoanelor cu diferite afecțiuni sunt mult mai sensibile și de aceea, pacienții sunt mult mai ușor afectați de microbi. Mai mult decat atat, spitalele, in general, sunt medii in care…

- In comuna damboviteana Ocnita, administratia condusa de edilul Eduard Barcau are mai multe proiecte pe care vrea sa le puna in aplicare și care vor duce la imbunatațirea condițiilor de viața pentru toți cetațenii comunei. Pe langa dezvoltarea domeniilor cum sunt infrastructura, serviciile sociale,…