- Toshiba vinde Westinghouse, divizia americana care produce reactoare nucleare, scrie Reuters . Aceasta a fost cat pe-aci sa ingenuncheze grupul japonez din cauza costurilor imense la o serie de reactoare din SUA aflate in construcție. Westinghouse a intrat in insolvența anul trecut și a produs o gaura…

- Ford va reduce oferta de autoturisme pentru Europa si America de Nord, dar va lansa noi modele electrice in toata lumea, a anuntat Jim Farley, seful pietelor globale, transmit Automotive News Europe si Reuters. Pana in 2020, Ford va lansa pe plan global 16 vehicule electrice pe baterii si…

- Grupul informatic american Apple a anuntat miercuri seara ca va plati un impozit de 38 de miliarde de dolari pentru repatrierea profiturilor realizate in strainatate si de asemenea a promis ca va crea peste 20.000 de locuri de munca si va deschide un nou campus in SUA, in cadrul unui plan de investitii…

- Grupul elventian Nestle isi vinde fabrica de dulciuri din SUA companiei italiene Ferrero, intr-o tranzactie de 2,8 miliarde de dolari. Aceasta este prima mare miscare a lui Mark Schneider din pozitia de CEO si un alt pas catre productia de alimente mai sanatoase, scrie Reuters. 0 0 0 0…

- British American Tobacco (BAT) a anuntat miercuri ca, din 2012, a investit peste 2,5 miliarde dolari la nivel global in cercetare si dezvoltare pe segmentul de produse de noua generatie in industria tutunului, cu potential de risc redus la fumatul traditional.La nivel global, peste 1.500 de…

- Retailerul olandez de haine C&A ia in calcul un parteneriat și alte tipuri de investiții externe, in condițiile in care compania vrea sa se concentreze pe piața chineza și alte țari emergente, a anunțat proprietarul lanțului, potrivit Reuters. Anunțul vine în replică la un articol…

- Ce ar fi putut spune cineva atat de grav incat dupa o postare pe cea mai accesata rețea de socializare din Romania, Facebook, sa se trezeasca brusc cu un gol de 2,9 miliarde de dolari.Pierderea unei sume atat de mari din cauza unui anunț pe Facebook este o premiera și l-a costat mult mai mult…

- Samsung Electronics estimeaza un profit operațional de 14,1 miliarde de dolari pentru perioada octombrie-decembrie 2017, cel mai mare din istorie, scrie Reuters . Rezultatul este cu 64% mai mare fața de cel inregistrat in aceeași perioada din 2016. Divizia de memorii este responsabila de acest rezultat…

- Grupul german de utilitati E.ON, prezent si pe piata din Romania, a anuntat luni ca isi va vinde restul actiunilor pe care le mai detine la Uniper, fosta sa divizie de productie de energie pe baza de combustibili fosili, catre grupul finlandez Fortum Oyi, informeaza Reuters.

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- Trei dintre lungmetrajele lansate la nivel mondial anul acesta au depasit cifra de 1 miliard de dolari incasari la nivel global, cu „The Beauty and The Beast” pe primul loc. Walt Disney Company este cea care detine suprematia si anul acesta. Compania a depasit, in 2017, cifra de 6 miliarde de dolari…

- Compania chineza CEFC si grupul financiar ceh-slovac Penta Investments au depus o oferta comuna pentru a prelua Central European Media Enterprises, proprietarul Pro TV, de la gigantul media american Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, au declarat, pentru Reuters, surse…

Compania chineza CEFC si grupul financiar ceh Penta Investments au depus o oferta comuna pentru a prelua Central European Media Enterprises, proprietarul Pro TV, de la gigantul media american Time Warner: 2 miliarde de dolari! E drept, pretul final inca nu a fost stabilit, desi tranzactia este aproape…

- Grupul chinez CEFC si compania est-europeana Penta Investments au avansat o oferta comuna pentru preluarea Central European Media Enterprises (CME), compania mama a Pro TV, in timp ce fondul PPF s-a retras din cursa, au declarat surse citate de Reuters.Central European Media Enterprises face…

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, potrivit news.ro

- Teva Pharmaceutical Industries, cel mai mare producator de medicamente generice din lume, vrea sa concedieze 10.000 de angajați pentru a-și reduce costurile cu doua miliarde de dolari. Teva vrea sa iși reduca costurile cu pana la 2 miliarde de dolari in urmatorii doi ani, au declarat pentru Bloomberg…

- Cea mai mare companie americana de asigurari de sanatate, UnitedHealth Group Inc, va cumpara serviciile de urgenta si cele de ingrijire de baza ale grupului DaVita, cu suma de 4,9 de miliarde de dolari, a doua sa achizitie din acest an, transmit Reuters si Bloomberg.

- 38,7 milioane de dolari pentru o fabrica noua la Oltenita Constructia noii fabrici se va realiza cu ajutorul unui credit de tip "club loan" aprobat de BERD si BCR Green firmei Oil & Lubes SRL pentru construirea unei fabrici de reciclare a uleiurilor minerale la Oltenița.…

- China finanteaza proiecte in valoare de mai multe miliarde de dolari in Iran, facandu-si drum din ce in ce mai adanc in economia iraniana, in timp ce competitorii europeni depun eforturi sa gaseasca banci doritoare sa le finanteze ambitiile, au declarat oficiali din guvernul si industria iraniene, potrivit…

- China va acorda finanțare in valoare de peste trei miliarde de dolari pentru proiecte de dezvoltare și investiții in Europa Centrala și de Est (CEE), a anunțat premierul Li Keqiang. ''Sub auspiciile asociației interbancare China-CEEC care va fi inaugurată astăzi, China Development Bank…

- China va acorda finantare in valoare de peste trei miliarde de dolari pentru proiecte de dezvoltare si investitii in Europa Centrala si de Est (CEE), a anuntat, luni, premierul Li Keqiang, transmite Reuters.

- ♦ Conform unor surse din piata, banca din Cluj va plati 250-270 mil. euro. Banca Transilvania a anuntat vi­neri ca a semnat contractul de achi­zitie a Bancpost, nu­ma­rul no­ua de pe piata, o tran­zac­tie care ii va aduce o cres­tere a ac­tivelor si veniturilor de peste 15% si un profit…

- Romania a incasat, in primul semestru al anului, 31 milioane dolari SUA in contul creanțelor Romaniei de dinainte de 31 decembrie 1989, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor Publice in ultima ședința de Guvern. Ministerul Finanțelor Publice a prezentat doua rapoarte privind situația creanțelor…

- Ministerul Finanțelor Publice a prezentat doua rapoarte privind situația creanțelor menționate la data de 30 iunie 2017, respectiv 31 decembrie 2016."Romania a incasat in primele șase luni ale anului 31 milioane dolari SUA in contul creanțelor Romaniei provenite din operațiunile de export,…

- "Ma uitam in timpul sedintei Comisiei de buget-finante la o interventie tipica a domnului Tudose in sedinta de Guvern. Asistam din ce in ce mai des la astfel de declaratii care parca fac parte dintr-un spectacol asa... nu cunosc un anumit subiect, dar vorbesc intre ei. In speta, era vorba de fonduri…

- Capitalizarea bursiera a grupului chinez Tencent Holdings a depasit-o pe cea a Facebook, iar averea directorului sau general, Ma Huateng, este acum mai mare decat cea a fondatorilor Google, Larry Page si Sergey Brin, conform datelor Forbes, transmit BBC, Xinhua si Reuters. Tencent Holdings,…

- Compania Naționala Aeroporturi București s-a clasat pe primul loc in domeniul aviație-servicii aeroportuare, in topul 2017 Major Companies in Romania, realizat de portalul doingbusiness. Aeroporturi București a avut in anul 2016 o cifra de afaceri de peste 861,3 milioane lei, in creștere cu…

- Consiliul de Supervizare al Volkswagen AG discuta un plan pe cinci ani care prevede investiții totale de peste 70 de miliarde de euro (82,5 miliarde de dolari), pentru a transforma grupul german intr-un lider global in domeniul vehiculelor electrice, au declarat pentru Reuters surse care au dorit…

- Compania de stat Romgaz, unul din cei doi mari producatori de gaze din Romania, a raportat in primele noua luni un profit net de 1,18 miliarde de lei, mai mare cu 66% fata de perioada similara a anului trecut, in timp ce productia de gaze a urcat cu 23,6%, la 3,75 miliarde de metri cubi, potrivit rezultatelor…

- ArcelorMittal a prezentat un raport ce indica o perspectiva importanta pentru cererea globala de otel. Compania a inregistrat profituri in al treilea trimestru de 1,92 miliarde de dolari. Profitul a ajuns la 1,92 miliarde de dolari, in crestere cu 1,5% fata de asteptari. El se datoreaza rezultatelor…

- Consiliul de Administratie al producatorului american de chipuri pentru dispozitive mobile Qualcomm Inc a respins luni o oferta de preluare in valoare de 103 miliarde de dolari venita de la rivalul Broadcom Lt, apreciind ca aceasta oferta \\\'subevalueaza in mod dramatic\\\' Qualcomm, transmite Reuters.

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a depașit în anul 2017 recordul de anul trecut cu ocazia Zilei Celibatarilor, sarbatorita în China la 11 noiembrie, transmit, sâmbata, EFE și Reuters citate de Agerpres. Astfel, în 2017 s-au înregistrat,…

Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a depășit recordul de anul trecut cu ocazia Zilei Celibatarilor, sarbatorita in China la 11 noiembrie, inregistrand vineri vanzari de 168,269 miliarde de yuani (25,4 miliarde de dolari), in creștere cu 42,6% fața de nivelul din 2016,…

- Chinezii au și ei parte de Black Friday , doar ca in aceasta țara se numește „Singles Day”. Ziua a debutat spectaculos, dupa cum a anunțat gigantul Alibaba, cunoscut drept Amazon-ul Chinei. In doar primele trei minute, s-au inregistrat vanzari de … 1,51 miliarde de dolari, relateaza Reuters. Alibaba,…

- Din cauza unei presupuse lipse de inovatie, ai fi fost tentat sa crezi ca situatia financiara a Apple nu este imbucuratoare. In realitate, continua sa depaseasca recorduri. O referinta foarte relevanta pentru valoarea unei tari si performanta ei financiara este produsul intern brut. In cazul…

- Boeing a semnat, joi, un acord prin care vinde 300 de avioane companiei China Aviation Supplies Holding, in valoare de 37 de miliarde de dolari. Definitivarea tranzacției s-a realizat in timpul vizitei președintelui Donald Trump la Beijing, scrie Reuters. Boeing și rivalul european Airbus se lupta pentru…

- Președintele SUA, Donald Trump, și omologul sau chinez, Xi Jinping, au semnat joi la Beijing o serie de acorduri comerciale, in valoare totala de 253,4 miliarde de dolari, spre satisfacția liderului american care vrea sa reechilibreze schimburile comerciale intre cele doua mari economii ale lumii,…

- Prințul Alwaleed bin Talal din Arabia Saudita inca este foarte bogat, deși a pierdut in ultimele 48 de ore 1,2 miliarde de dolari, transmit Reuters și Bloomberg. Averea sa neta a scazut la 17,8 miliarde de dolari, dupa ce Kingdom Holding — Fondul de investiții saudit pe care l-a înființat…

- Grupul KMG International (KMGI) a atins in primele noua luni din 2017 rezultate tehnologice si financiare record, unice in istoria sa de circa 20 de ani, se arata intr-un comunicat transmis luni de concernul din Kazahstan, care este si proprietarul Rompetrol. „In ultimii 5 ani, pe fondul…

- Producatorul de chipuri Broadcom Ltd a facut luni o oferta de preluare a producatorului de chipuri pentru smartphone-urile Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achizitie realizata vreodata in sectorul de tehnologie, informeaza Reuters.

- ​Doi mari producatori de procesoare ar putea realiza cea mai mare tranzactie din istoria tehhnologiei. Broadcom a facut oferta de 70 dolari/actiune pentru a cumpara Qualcomm, ceea ce inseamna 103 miliarde de dolari, scrie Reuters. S-ar forma un conglomerat de 200 miliarde dolari care ar pune mari probleme…

- Publicatii precum Bloomberg, Reuters si Financial Times scriu ca se pregateste o oferta record in lumea producatorilor de procesoare, fiindca Broadcom va face o oferta nesolicitata pentru a prelua Qualcomm. S-ar forma un gigant de 200 miliarde dolari, insa pana acolo mai sunt multe obstacole, ambele…

- Cele șapte sisteme de rachete sol-aer Patriot, pe care Romania urmeaza sa le achizitioneze de la Guvernul SUA, costa 3,9 miliarde de dolari, iar in prezent suntem in grafic, a anunțat marți,...

- UPS (NYSE:UPS) a raportat câștiguri de 1,45 dolari pe acțiune pentru al treilea trimestru din 2017. Toate cele trei segmente de business au performat în acest trimestru. Compania a valorificat cererea în creștere pentru soluții UPS la nivel global în rezultate financiare…

- Compania sud-coreeana Samsung Electronics a anuntat, marti, ca a inregistrat un profit net record de 10 miliarde de dolari in al treilea trimestru de anul acesta, in crestere cu 147% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit The Guardian. Profitul din perioada iulie-septembrie…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va reduce la jumatate, din ianuarie 2018, volumul achizițiilor lunare de active, de la 60 de miliarde de euro (50,7 miliarde de dolari) la 30 de miliarde de euro (35,3 miliarde de dolari), diminuand programul sau de relaxare cantitativa (QE), pe fondul redresarii economiei,…

- Coca-Cola a raportat venituri si profituri peste estimari in trimestrul trei din 2017, dupa ce vanzarile au urcat cu 3% in America de Nord, pe fondul majorarii cererii de Sprite, ceai si cafea, transmite Reuters. Compania americana a anuntat ca si-a majorat cota de piata, confirmand astfel…