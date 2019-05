Sânmartinul joacă la turneul final de la Cumpăna Opt echipe alcatuite din copii cu varsta sub 13 ani, domiciliati in mediul rural, se vor duela pentru premiile puse in joc de FRF, la Cumpana (judetul Constanta), pe un stadion inaugurat recent. Pustii vor fi urmariti la fata locului de fostii internationali Miodrag Belodedici, Ion Geolgau si Jean Vladoiu. Bihorul va fi reprezentat de echipa comunei Sanmartin, celelalte participante fiind Cumpana (Constanța), Dumbravița (Timiș), Feldioara (Brașov), Rudeni (Ilfov), Ruginoasa (Iași), Turburea (Gorj) si Vartoape (Teleorman). Echipele vor fi repartizate in doua grupe a cate patru echipe,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

