Sânmartinul, în triada ce are o statuie a lui Mihai Viteazul Cel de-al treilea bust al lui Mihai Viteazul a fost inaugurat pe Bulevardul Felix, chiar langa Primarie. Evenimentul la care au participat aproximativ 500 de persoane a avut un desfașurator bine definit: intampinarea oficialitaților, salutul Drapelului de lupta, ocuparea locului in formație, intonarea Imnului Național, dezvelirea monumentului, slujba de sfințire, alocuțiuni privind insemnatatea evenimentului, moment artistic prezentat de minunații copii de la Școala „Floare de Lotus”, depuneri de coroane, iar la final defilarea garzii. Cateva sute de oameni s-au strans in fața Primariei cu… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa Este inadmisibil ca in anul Centenar, Romania sa fie obligata sa suporte aceasta umilința majora in fața Post-ul USR cere demisia Guvernului! “In momentul de fața Liviu Dragnea și PSD tarasc Romania in afara Europei” apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, marți, dupa ce Comisia Europeana a prezentat raportul MCV in care critica justiția din Romania, ca țara noastra risca sa iasa din Uniunea Europeana și ca moțiunea de cenzura impotriva Guvernului a devenit obligatorie informeaza mediafax. „Avem și rezoluția…

- Un numar de 22 de membri ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei au semnat o rezolutie prin care cer forului european o ancheta cu privire la atacurile lui Darius Valcov, consilierul premierului, si ale fostului ministru al Educatiei, Liviu Pop, la adresa minoritatii germane din Romania, transmite...

- „Eu sper ca doamna Andronescu sa nuanțeze ceea ce a spus. Dupa, voi interveni și eu. Am avut o discuție mai ampla cu doamna Andronescu și sper sa nuanțeze discuția noastra, chiar mi-aș dori", a declarat Liviu Dragnea, la Romania TV. Amintim ca Valentin Popa si-a anunțat demisia din funcția…

- Liderul PSD Liviu Dragnea ar vrea sa-l instaleze pe Mircea Geoana in fruntea Ministerului de Externe, in locul lui Teodor Melescanu, pentru a mai reface din imaginea Guvernului, in contextul in care Romania va prelua presedintia UE la inceputului anului viitor, sustin surse politice pentru Adevarul.…

- Conducerea PNL a decis, luni, sa initieze procedura de revocare a lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor, pentru incalcari repetate ale Regulamentului Camerei, a anuntat liderul liberalilor Ludovic Orban, scrie News.ro. De asemenea, PNL va depune motiuni…

- Luiza Radulescu Pintilie Concluzia e atat de clara incat incepem chiar cu ea: ”Manualele scolare este un subiect intens si probabil principala sarcina a Ministerului Educatiei”. Si daca, fie si pret de o singura clipa, v-a trecut prin cap ca frumusetea de dezacord ii apartine doamnei premier Viorica…

- PSD il acuza pe președinte ca este in campanie electorala, prin refuzul avizarii rectificarii bugetare. ”E disperat sa prinda al doilea mandat”, a spus senatorul Liviu Pop, fost ministru al Educației, marți, la Parlament. Și senatorul Șerban Nicolae a precizat ca ar trebui sa existe un consens intre…