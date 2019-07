Sanitas Covasna: „ Sistemul sanitar covăsnean este subfinanţat” Liderii sindicatului Sanitas Covasna cer tichete de vacanța pentru angajații spitalelor publice și nu mai accepta nerespectarea drepturilor salariale ce li se cuvin conform legii, amenințand chiar cu o acțiune de protest. Spre deosebire de alți colegi din țara, cei aproximativ 1800 de angajati ai spitalelor publice din judetul Covasna nu au primit […] Articolul Sanitas Covasna: „ Sistemul sanitar covasnean este subfinantat” apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

