Stiri pe aceeasi tema

- Federația Sanitas le cere, joi, guvernanților sa-și asume, printr-o declarație publica completa, ca vor acorda creșterile salariale impuse de Legea salarizarii, incepand cu 1 ianuarie 2019, informeaza Mediafax.Consiliul Național al Federației Sanitas anunța, joi, ca a luat act cu ingrijorare de declarațiile…

- Inghetarea salariilor, anul viitor, si aplicarea Legii salarizarii in 2020, in loc de 2022 sunt in contradictie, intrucat aceasta devansare ar presupune o crestere salariala de 50%, in 2019 si 2020, a declarat, luni, pentru AGERPRES, Bogdan Hossu, presedintele Confederatiei Nationale Sindicale (CNS)…

- Federatia Sindicatelor Democratice a Politistilor din Romania „Al.I.Cuza” vrea ca majorarile salariale propuse sa aiba loc in proportie de 80% pana in 2020, a declarat, ieri, Christian Ciocan, director de comunicare si purtator de cuvant al Federatiei, potrivit Agerpres. „In ceea ce priveste salarizarea…

- „Este inadminibil ca investițiile efectuate in sectorul de creștere și ingrașare a porcului din Romania sa fie impinse in pragul falimentului de modul defectuos in care este gestionata aceasta situație de criza”, precizeaza Federația. Organizația precizeaza ca odata cu transferarea…

- Presedintele Klaus Iohannis a avertizat luni ca cercetarea din Romania risca sa regreseze la nivelul anilor '90 din cauza intentiei Guvernului de a adopta ordonanta privind activitatea de cercetare-dezvoltare si inovare, publicata pe site-ul Ministerului Cercetarii si Inovarii. Citește și Klaus…

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, va ramane o luna in dezbatere publica, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat luni, la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. ‘Joi va fi prezentarea…

- Intrunit in sedinta publica, Consiliul National al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia de specialitate si a decis sa aplice urmatoarele sanctiuni: - amenda de 15.000 de lei postului Romania TV pentru incalcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului…