- Creșterile salariale vor ajunge la medici, dar nu și la chimiști, biologi, fizicieni, sau tehnicieni de radiologie și alte categorii de personal, oameni care lucreaza impreuna cu doctorii intr-un spital. Conform ministrului Sanatații, Sorina Pintea, incepand cu 1 martie, salariile de baza…

- Sindicalistii din sanatate au decis luni declansarea protestelor, nemultumiti de salarizarea personalului medical, acestea debutand cu patru zile de pichetari la Ministerele Muncii, Sanatatii si Finantelor, in 20, 22, 27 si 29 martie, iar in luna aprilie va fi organizat un miting cu peste 20.000 de…

- Sindicalistii din sanatate au decis luni declansarea protestelor, nemultumiti de salarizarea personalului medical, acestea debutand cu patru zile de pichetari la Ministerele Muncii, Sanatatii si Finantelor, in 20, 22, 27 si 29 martie, iar in luna aprilie va fi organizat un miting cu peste 20.000 de…

- Consiliul Național al organizației sindicale a decis azi asupra calendarului protestelor, ca urmare a nemulțumirilor legate de Legea salarizarii și de regulamentul sporurilor Deși anunțau ca pe data de 15 martie va avea loc ședința in cadrul careia vor decide asupra calendarului de proteste pe care…

- Sindicaliștii din domeniul sanatații au decis sa declanșeze greva generala, potrivit unor informații Digi24. Ei sunt nemulțumiți ca deși salariile au crescut, nu sunt pe masura sperantelor medicilor si asistentilor medicali. Sindicalistii membri ai Sanitas, care au avut luni o ședința, vor declanșa…

- Presedintele american Donald Trump a folosit la adresa jurnalistului Chuck Todd, gazda emisiunii "Meet the Press” de la NBC, o expresie injurioasa in timpul unui miting care a avut loc sambata, in Pennsylvania.Trump l-a numit pe Todd "a sleeping son of a bitch” ("un fiu de catea adormit”,…

- Organizatii sindicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) vor desfasura luna aceasta, incepand cu 22 martie, actiuni sindicale de pichetare si protest. Un miting de amploare este programat pentru 24 martie in fata sediului ministerului, urmat de un mars catre Piata Victoriei.

- Consiliul National Secuiesc (CNS) organizeaza, sambata, la Targu Mures, un miting si un mars petru autonomia Tinutului Secuiesc la care sunt asteptate 40.000 de persoane. Organizatorii vor depune la Prefectura Mures o petitie in atentia Guvernului, prin care cer sustinerea demersului.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a consultat in aceasta perioada membrii de sindicat in vederea declansarii protestelor. Astfel, cadrele didactice, membre de sindicat din 1.100 de unitati de invatamant, au optat sa boicoteze simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada…

- Potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP), vineri au fost confirmate alte doua decese cauzate de rujeola, fiind vorba despre un bebelus de 8 luni si despre un copil de 10 ani, niciunul fiind imunizat împotriva virusului. Numarul deceselor se ridica la 40. INSP…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat luni, in plenul Camerei Deputatilor, la dezbaterea initiata de PNL cu tema "Ministerul Afacerilor Interne - intre demnitari bine paziti, politisti nemultumiti si femei neprotejate in fata violentei”, ca salariile politistilor au crescut in 2017…

- Carmen Dan s-a aflat, luni, in sedinta cu responsabilii in gestionarea efectelor vremii rele – a ninsorilor si a viscolului ce se semnaleaza in mai multe zone din tara. In cadrul Comandamentului de iarna, ce s-a desfasurat la sediul Ministerului de Interne, in prezenta ministrului Sanatatii si al Transporturilor,…

- Luni si marti, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare vor fi suspendate integral in judetele Dolj si Ilfov, respectiv in Capitala, potrivit unui anunt al Ministerului Educatiei Nationale.

- Liderul Sindicatului National al Politistilor, Dumitru Coarna, a declarat, joi, ca a depus la Primaria Capitalei o cerere de autorizare a unui miting in fata sediului MAI, pe 24 martie, pe fondul nemultumirii politistilor cu privire la salarii si programul de lucru. Citeste si: S-A AFLAT:…

- Sindicaliștii solicita respectarea promisiunilor guvernamentale anterioare privind modificarile la Legea salarizarii unitare, in beneficiul angajaților din sanatate și asistența sociala. Zilele trecute, reprezentanții Biroului Operativ al Federației “Sanitas” s-au intalnit cu o echipa a Ministerului…

- Dragnea cere noului Guvern sa grabeasca normele de aplicare ale legii parteneriatului public-privat. Liderul PSD a avut o discuție, miercuri, dupa ședința BPN dal PSD, despre Spitalul Metropolitan, cu primarul Capitalei, Gabriela Firea. Președintele PSD a precizat ca exista șase variante de locație…

- Ministerul rus de Externe a declarat ca, in recenta batalie din provincia siriana Deir al-Zor intre forțele pro-guvernamentale sprijinite de Rusia și forțele conduse de Statele Unite, au fost raniți „cateva zeci” de cetațeni ruși și ai altor foste republici sovietice. In declarația Ministerului de Externe…

- Sindicaliștii din invațamant au stabilit calendarul protestelor. Guvernantii nu au fost dispusi la negocieri, așa ca liderii de sindicat au stabilit noi actiuni de strada. Miercuri si joi, va fi pichetat sediul Ministerului Muncii Pentru inceput, nu vor fi pichetari ample, numarul participantilor fiind…

- Un tren in care se aflau aproximativ 120 de persoane a ramas blocat, miercuri, in zona statiei Salva (judetul Bistrita-Nasaud), dupa ce lovomotiva s-a defectat in timpul mersului. Circulatia ferovoara in zona nu este afectata.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane…

- 800 de feroviari din intreaga tara vor comemora la Bucuresti 85 de ani de la inabusirea violenta a Grevei ceferistilor din 16 februarie 1933 TOTI UNITI PENTRU SALVAREA CAII FERATE ROMANE ! Federatia Sindicatelor Transportatorilor Feroviari din Romania (FSTFR) impreuna cu Confederatia Sindicala Nationala…

- PNL reactioneaza la decizia Curtii Constitutionale pe legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii. Dupa ce judecatorii CCR au stabilit ca exista cinci prevederi neconstitutionale in proiectul de modificare a legii, deputatul PNL Ioan Cupsa anunta ca vor urma alte sesizari. Declaratia…

- Sindicalistii din Sanatate au anuntat, dupa o alta intalnire cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ca regulamentul de sporuri este complex si "trebuie luat bucatica cu bucatica", mentionand ca este nevoie de o solutie cu privire la incadrarea in plafonul de 30% prevazut pentru spitale.

- Sindicalistii din Sanatate au avut, luni, prima intalnire cu ministrul Sanatatii pentru a discuta regulamentul de sporuri, precizand ca trebui negociate niste aspecte, in special, pentru spitale, acolo unde sporurile cumulate...

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici spune ca, pe viitor, romanii obligati sa depuna Declaratia 600 nu vor mai avea batai de cap. Mai intai, pentru ca valoarea contributiilor li se va calcula in functie de venitul estimat, nu in functie de cel realizat in anul precedent, ca pana acum. In…

- Sesiunea speciala a examenului național de Bacalaureat pentru absolvenții de liceu participanți la loturile naționale largite care se pregatesc pentru olimpiadele și concursurile internaționale pe discipline/sportive se va derula in intervalul 10-25 mai 2018. Comisia județeana din cadrul Inspectoratului…

- "Cerem Guvernului responsabilitate, altfel se va face direct raspunzator de protestele de strada, pe care membrii de sindicat sunt pregatiti sa le inceapa", a spus presedintele FSLI. FSLI cere Guvernului aplicarea de urgenta a masurilor reparatorii in cazul salariatilor incadrati part-time sau cu fractiuni…

- Profesorii ameninta cu proteste. Au fost trimise memorii Guvernului Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a trimis premierului, ministrilor Educatiei, Finantelor si Muncii memorii prin care atrage atentia asupra problemelor din educatie, in special asupra salarizarii, amenintand cu proteste.…

- Credeti ca sunt indreptatiti ca sindicalistii SANITAS s aprotesteze in strada pentru salarii amrite? este o discriminare sau nu? Ar trebui asigurate totusi urgentele? Membrii Federatiei SANITAS solicita noului Guvern sa gaseasca solutii asfel incat, de la 1 martie 2018, salariile tuturor categoriilor…

- Sindicalistii din invatamant ameninta cu proteste, nemultumiti de salarii, de reducerea de posturi din mai multe scoli si de comasarea claselor, acuzand discriminarea personalului din educatie prin neacordarea unor sporuri. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant FSLI spune ca, daca in maximum…

- Calin Popescu Tariceanu a afirmat ca ALDE nu va sustine cresteri de taxe si impozite: "Singura solutie eficienta de crestere a veniturilor este cresterea gradului de colectare, ceea ce nu inseamna sufocarea mediului de afaceri cu controale si reglementari, ci claritate, predictibilitate, respect…

- In ziua „Grevei alegatorilor” din Rusia, o serie de actiuni de protest initiate de opozantul rus Alexei Navalnii, politia rusa a arestat peste 250 de participanti, potrivit „OVD-Info”. Actiunile s-au desfasurat in zeci de orase din Rusia, iar politia a folosit forta pentru a-i retine pe ”ilegalisti”,…

- Liderii PSD s-au reunit in Comitetul Executiv, acolo unde vor fi votați miniștrii Cabinetului Dancila. Pe ultima suta de metri, Florian Bodog, ministrul Sanatații și Marius Dunca, ministrul Tineretului și Sportului s-au retras din cursa. De asemenea, se pare in Guvern va reintra Viorel Ștefan,…

- Ministerul Educației anunța schimbari in ce privește inceperea noului an școlar 2018 – 2019. Elevii ar putea incepe școala pe 17 septembrie, și nu cu o saptamana mai devreme, aceasta fiind dorința parinților și elevilor, care reiese din chestionarul Ministerului Educației, la care au raspuns peste 38…

- Rodica Nassar, secretar de stat in MS, a declarat luni, la finalul Comitetului Executiv National al PSD, ca nu a discutat cu niciun lider al formatiunii despre posibilitatea preluarii portofoliului de ministru al Sanatatii, dar a precizat ca ar accepta functia in cazul in care partidul va decide…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, Calendarul de masuri 2018-2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie, in executarea unei hotararii-pilot...

- Douazeci si cinci de persoane au fost ucise in protestele recente care au avut loc in cateva zeci de orase iraniene, potrivit unui nou bilant oficial facut public duminica, informeaza AFP. "Douazeci si cinci de persoane, oameni obisnuiti si din randul fortelor noastre, au fost ucise in…

- Municipiul Chișinau se bucura de prezența celor mai multi reprezentanți in actualul Guvern. TRIBUNA a realizat un material in care se refera la provenienta geografica a actualilor membri ai Executivului. Astfel, in Chișinau s-au nascut 4 membri ai Guvernului. Este vorba despre ministrul Finanțelor,…

- Un numar de 941 de persoane au fost puse in libertate, pana duminica, urmare a expirarii duratei pedepsei in termen, prin Legea privind recursul compensatoriu, iar in cazul a 2.767 de detinuti instantele au admis liberarea conditionata, potrivit unui comunicat al Administratiei Nationale a Penitenciarelor…

- "Putem spune astazi ca am pus capat conspiratiei din 1396", a declarat Mohammad Ali Jafari, cu referire la calendarul iranian."Dusmanii tarii ar trebui sa stie ca aceste tipuri de comploturi nu mai functioneaza", a adaugat comandantul intr-un interviu pentru un post de televiziune de stat,…

- Protestele din Iran s-au soldat cu decesul a 12 persoane de la inceputul manifestatiilor, joi, la Machhad, al doilea oras al tarii, informeaza presa internationala. Duminica seara, sase persoane au murit la Toyserkan (vest), potrivit televiziunii de stat, iar alte patru au murit la Izeh (sud-vest) si…

- Nicolae Dica n-are de gand sa se apere cu Lazio și anunța ca Steaua va ataca in dubla contra italienilor. De asemenea, tehnicianul roș-albaștrilor da asigurari ca doi dintre oamenii de baza ai formației vor reveni la timp pentru a juca impotriva italienilor. "Voi gandi sa jucam ofensiv meciul tur…

- Tudor Carstoiu, tanar activist civic, specialist in marketing, in cadrul unui interviu acordat DC News, a discutat despre acest subiect. El a zis ca nu se poate vorbi despre un lideri, in mod oficial, ci de mai mulți mini lideri. Totuși, el l-a dat exemplu pe Cristian Mihai Dide, unul dintre…

- In baza unei adrese a Consiliului Judetean Alba prin care se solicita Primariei Cugir transmiterea datelor de desfasurare a targurilor, pietelor si oboarelor pentru anul 2018, administrația publica locala a stabilit calendarul acestor activitati. Astfel, anul viitor, pietele vor functiona zilnic in…

- Bugetul pentru medicina de familie va creste, anul viitor, cu 278 de milioane de lei, a declarat joi ministrul Sanatatii, Florian Bodog, in urma unei intalniri cu presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Potrivit HotNews.ro, anuntul lui Bodog vine ...

- Sunetul sirenelor a marcat, in mijlocul zilei de miercuri, momentul declansarii grevei generale din decembrie 1989 si proclamarea Timisoarei ca primul oras liber din Romania. Pe 20 decembrie 1989, la Timisoara s-a infiintat Frontul Democrat Roman (FDR), care a lansat chemarea la continuarea si extinderea…

- Alianta Nationala a Asociatiilor Studentesti din Romania (ANOSR) anunta ca se alatura protestelor in strada, afirmand ca modificarile impuse in Parlament la Legile justitiei, precum si cele preconizate in cazul Codului Penal, respectiv Codului de procedura penala, sunt fara precedent si "strigatoare…

- Superstitiile legate de moarte exista in fiecare cultura. Desi acum oamenii nu mai cred in ele, exista persoane care inca fac lucrul acesta. Potrivit credintelor populare, exista cateva semne care anunta moartea. Care sunt ele? Semne care anunta ca moartea este aproape Un caine…

- Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au adoptat, vineri, un amendament la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2018, in baza caruia cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale cresc de la 71,5% la 100% pentru a compensa diminuarea cotei de impozitare…

- Jumatate din populatia globului nu are acces la servicii medicale de baza Mai mult de jumatate din populatia globului nu are acces la serviciile medicale de baza si aproximativ o suta de milioane de oameni traiesc in conditii de saracie extrema pentru ca sunt nevoiti sa plateasca un tratament medical,…