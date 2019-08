Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii au descins din nou la casa lui Gheorghe Dinca. Daca saptamana trecuta anchetatorii au scanat curtea casei groazei, acum, oamenii legii au ajuns și in casa lui Dinca acolo unde scaneaza pereții. Exista informații ca și in pereți ar putea fi ascunse probe. Un lucru e cert, in casa au fost…

- Criminaliștii care fac cercetari in locuința lui Gheorghe Dinca au gasit mai multe haine de dama și urme de sange pe lenjerie și pantaloni care ii aparțin lui Gheorghe Dinca, anunța Antena3.Cu toate acestea, nu exista nici acum indicii clare care sa arate ca fetele au fost acolo in casa.…

- Institutul National de Medicina Legala a transmis in cursul zilei de vineri catre DIICOT – Structura Centrala raportul de expertiza medico-legala antropologica privind examinarea materialului osos si dentar. Fragmentele osoase si dentare identificate in urma perchezitiei domiciliare efectuate la data…

- Anchetatorii care s-au deplasat vineri, la Caracal, la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe adolescentele Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, au gasit la locuinta inculpatului pete de sange si fragmente de oase, potrivit unor surse judiciare. Fragmentele osoase par…

- Anchetatorii in cazul crimelor de la Caracal, respectiv procurorii DIICOT si politistii care ancheteaza presupusa moarte a Luizei si Alexandrei, nu au terminat nici pana astazi cercetarea la fata locului,...

- Anchetatorii in cazul crimelor din Caracal au revenit la locuinta lui Gheorghe Dinca pentru a incerca sa faca reconstituirea imprejurarilor in care s-a petrecut tragedia. Barbatul a recunoscut, ieri, ca le-a ucis pe cele doua fete pe care le rapise. El le-a spus procurorilor ca pe tanara de 15 ani a…

- Anchetatorii au reluat cercetarile la locuinta lui Gheorghe Dinca, barbatul suspectat in cazul disparitiei fetei de 15 ani din Dobrosloveni. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Dinca, el fiind adus, sambata dupa-amiaza, la Caracal, de la Craiova. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari…