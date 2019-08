"In casa lu Gheorghe Dinca, au fost gasite mai multe pete de sange, niste pete de sange pe noptiera si cateva pe canapea. A fost incheiat raportul INML, in urma cu aproximativ doua saptamani, si au ajuns la concluzia ca sangele de pe noptiera ii apartine Luizei. Este o informatie extrem de importanta in acest dosar, pentru ca pana acum aveam o singura proba in legatura cu Luiza si anume masina lui Gheorghe Dinca si declaratiile sale. Nu era pana acum nicio urma a prezentei Luizei in curte, in casa sau in masina lui Dinca. Cumva aceasta informatie se coroboreaza cu ce a declarat Gheorghe Dinca.…