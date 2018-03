Sângele donat de români ar putea fi trimis în STRĂINĂTATE! Planul Guvernului Oficialii din sanatate incearca sa obtina bani ca sa construiasca in Romania o fabrica de concentrare a acestor proteine. Pana atunci, “trateaza” cu producatorii mondiali, ca sa trimita sangele donatorilor romani in strainatate, iar ei sa ne livreze in schimb, doctoriile. 4 litri de plasma. De aceasta cantitate este nevoie ca sa extragi 1 gram de imunoglobulina. Daca fabrica romaneasca ar prinde contur, ar trebui sa fie capabila sa prelucreze peste 2.400.000 de litri de sange in fiecare an, ca sa ajungem sa producem minimul de medicamente de care bolnavii romani au nevoie. Fireste, ne-ar trebui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Premierul Viorica Dancila a spus, miercuri, in ședința de guvern, de șase ori cuvantul „imunoglobina” in loc de „imunoglobulina”, vorbind despre criza din sistemul de sanatate. Oricum i-ar spune unii, bolnavii sunt cei care au de suferit. Nu au primit de luni bune tratamentul, iar unii dintre…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari reprezentantilor Ministerului Sanatatii ca vor incepe, din aceasta luna, procedurile pentru redirectionarea pe piata din Romania de pe celelalte piete europene a unor cantitati de medicament necesare in tratarea imunodeficientelor primare si a bolilor…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand din aceasta luna, procedurile pentru redirectionarea pe piata din Romania de pe celelalate piete europene a unor cantitati de imunoglobulina necesare in tratarea imunodeficientelor primare si a bolilor autoimune, potrivit MS.…

- Producatorii de imunoglobulina au dat asigurari conducerii Ministerului Sanatații ca vor demara, incepand din martie, procedurile pentru redirecționarea pe piața din Romania de pe celelalate piețe europene a unor cantitați de imunoglobulina necesare in tratarea imunodeficientelor primare și a bolilor…

- Echipa de conducere a Ministerului Sanatatii s-a intalnit miercuri cu cele cinci mari companii producatoare de imunoglobulina umana, reunite in Asociatia producatorilor de plasma si produse plasmatice. In cadrul discutiilor, producatorii de imunoglobulina au dat asigurari ca vor demara, incepand…

- Premierul Viorica Dancila afirma ca criza imunoglubulinei, cu care s-au confruntat pacientii romani in ultimul an, se va incheia odata cu declansarea mecanismul european de protectie civila. 'Zilele trecute am dat acceptul doamnei ministru a Sanatatii, doamna Sorina Pintea, pentru declansarea mecanismului…

- Dancila, pusa in dificultate de imunoglobulina. Termenul, folosit gresit de sase ori Premierul Viorica Dancila a declarat, in sedinta de Guvern de miercuri, ca prin declansarea Mecanismului European de Protectie Civila va fi rezolvata pe termen scurt criza de ”imunoglobina”. "O alta problema la…

- ”O alta problema la care doresc sa ma refer este declansarea Mecanismului European de Protectie Civila si ma refer la imunoglobina (imunoglobulina - n.r.). Zilele trecute am dat acceptul doamnei ministru al Sanatatii, Sarina Pintea, pentru declansarea Mecanismului European de Protectie Civila din…

- Ministerul Sanatatii urmeaza sa centralizeze propunerile privind aprovizionarea cu imunoglobulina primite dupa activarea de catre Romania a Mecanismului european de protectie civila, dar si a celui NATO, a declarat, miercuri, ministrul Sorina Pintea, care a precizat ca SUA au transmis ca au o...

- "Apel matinal" - Invitat: ministrul sanatatii, Sorina Pintea Sorina Pintea (stanga). Foto: Arhiva RRA. România a activat mecanismul european de alerta prin care solicita imunoglobulina necesara pentru tratamentul persoanelor cu boli rare, dupa ce premierul Viorica Dancila a aprobat solicitarea…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, care a declansat, luni, mecanismul european de protectie civila si a solicitat atat statelor UE, cat si statelor NATO sa ajute Romania cu doze de imunoglobulina, a anuntat marti ca a primit deja o reactie de la Crucea Rosie din Austria, care a solicitat cateva…

- Austria este prima tara care raspunde apelului Romaniei in ceea ce priveste imunoglobulina, in urma declansarii Mecanismului de Protectie Civila european, informeaza Mediafax. “Aseara am luat decizia de a declansa Mecanismul de Protectie Civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca, in ...

- Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, astazi, dupa ce a declansat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei, ca exista deja un prim raspuns, de la Crucea Rosie din Austria. In țara, nu mai exista nicio doza…

- Austria este prima tara care raspunde apelului Romaniei in ceea ce priveste imunoglobulina, in urma declansarii Mecanismului de Protectie Civila european. "Aseara am luat decizia de a declansa Mecanismul de Protectie Civila pentru imunoglobulina. Asta inseamna ca, in acest moment, in tara nu mai dispunem…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, marti, dupa ce a declansat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pentru tratamentul populatiei, ca exista deja un prim raspuns, de la Crucea Rosie din Austria. "In acest moment, in…

- Secretarul de stat in Ministerul de Interne, Raed Arafat, care se afla la Bruxelles, a anuntat, aseara, ca Romania a apelat si la Mecanismul NATO pentru imunoglobulina, in paralel cu Mecanismul de Protectie Civila european. El a spus ca prioritara ...

- Romania cere ajutor internațional pentru a rezolva criza imunoglobulinei. „Am epuizat toate variantele de rezolvare pe termen scurt a lipsei de imunoglobulina in spitale, așa ca am decis sa declanșam Mecanismul European de protecție civila, instrument creat pentru a rezolva astfel de situații”, a declarat…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a declarat luni seara, pentru AGERPRES, ca Romania a apelat si la mecanismul NATO pentru imunoglobulina, in paralel cu Mecanismul de Protectie Civila european. ‘Acum mi-a venit adresa de la doamna ministru semnata, asa ca vom parcurge exact demersurile care se fac…

- Romania a activat mecanismul de alerta european prin care solicita imunoglobulina, a anuntat luni ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. "Pentru a putea rezolva aceasta problema, statul roman a suspendat clawback-ul pentru acest produs pentru o perioada de doi ani de zile si totusi nu s-a intamplat nimic.…

- Romania a apelat pentru imunoglobulina la Mecanismul de Protectie Civila Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat ca România a apelat si la mecanismul NATO pentru imunoglobulina, în paralel cu Mecanismul de Protectie Civila european. „Acum…

- "Acum mi-a venit adresa de la doamna ministru semnata, asa ca vom parcurge exact demersurile care se fac in mod oficial. Adica IGSU, care este punctul de contact pentru astfel de mecanisme, o sa trimita solicitarea, explicand ca noi vom suporta costurile si vom suporta transportul prin UNIFARM. Singura…

- 'Acum mi-a venit adresa de la doamna ministru semnata, asa ca vom parcurge exact demersurile care se fac in mod oficial. Adica IGSU, care este punctul de contact pentru astfel de mecanisme, o sa trimita solicitarea, explicand ca noi vom suporta costurile si vom suporta transportul prin UNIFARM. Singura…

- Situație de criza in sanatate. Ministerul Sanatații a activat Mecanismul European de Protecție Civila privind o alerta europeana pentru Romania, din cauza crizei de imunoglobulina. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, susține ca prin acest mecanism Romania va primi imunoglobulina din partea statelor…

- Ministerul Sanatații a activat Mecanismul European de Protecție Civila privind o alerta europeana pentru Romania, din cauza crizei de imunoglobulina. Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, susține ca prin acest mecanism Romania va primi imunoglobulina din partea statelor europene, care au necesar disponibil.”Am…

- "Guvernul Romaniei si-a asumat o decizie importanta cu rezultate imediate, cu impact imediat si acest lucru se observa in zilele acestea. Deja au inceput sa apara producatori care sa solicite reinscrierea pe piata din Romania. Unul dintre ei este deja in faza avansata de obtinere a pretului, ceea…

- Alte 900 de doze de imunoglobulina vor ajunge in Romania, in aceasta noapte, spune ministrul Sanatatii, Florian Bodog. Acesta spune ca dozele vor pleca spre unitatile sanitare unde sunt tratati copii cu afectiuni ale sistemului imunitar.