Mod de preparare Sandwich-uri calde cu sunca si cascaval la cuptor

Mai intai pregatim vasul in care vom pune la cuptor sandwich-urile, pe care il tapetam cu hartie de copt si il ungem bine cu unt. Eu am folosit un vas yenna, l-am ales mai marisor ca sa incapa cele 8 felii de paine.

Feliile de paine le vom taia in doua jumatati si le vom unge pe fiecare, pe ambele parti cu ulei de masline apoi din ele luam opt jumatati le vom unge bine cu labneh si vom aseza cate o felie de sunca si una de cascaval, o feliuta de rosie, una de ardei apoi deasupra vom pune celelalte jumatati de felii…