- Consumul anual de sandviciuri din Marea Britanie are acelasi impact asupra mediului inconjurator ca si utilizarea a circa opt milioane de masini pe an, conform concluziilor unui studiu citat joi de Press Association.

- Aproape jumatate dintre tinerii britanici se tem ca vor exista mai putine locuri de munca in urmatorii cativa ani, ceea ce le afecteaza nivelul de incredere si fericire, arata un nou studiu, citat de Press Association.

- Ajungem din ce in ce mai greu la maturitate. Oamenii de stiinta din Marea Britanie spun ca adolescenta dureaza acum pana la 24 de ani. Stilul de viata a adus aceasta schimbare. Tinerii din ziua de azi studiaza o perioada mai indelungata, se casatoresc mai tarziu si amana sa devina parinti. Tardiv intervine…

- Muzeul Etnografic din Cluj, prima instituție din Romania membra a Organizatiei Europene de Istorie Rurala Muzeul Etnografic al Transilvaniei este prima instituție din Romania admisa in calitatea de membru al EURHO – European Rural History Organisation, organizație științifica de elita ce reunește instituții…

- Un studiu unic in Romania a fost realizat la UBB: impactul pe care o universitate il are in economia unui oras. A reiesit ca dinspre UBB spre economia Clujului au mers, in 2015, circa 190 de milioane de euro. Bugetul Primariei Cluj-Napoca in 2015 a fost de circa 263 de milioane de euro.

- Cuptoarele cu microunde de pe teritoriul Uniunii Europene genereaza o cantitate de gaze cu efect de sera comparabila cu emisiile a aproape sapte milioane de masini, sustine un studiu realizat in Marea Britanie, citat miercuri de Press Association.Oamenii de stiinta au ajuns la aceasta cifra…

- Oamenii - si nu sobolanii - ar fi putut fi cauza raspandirii ciumei in timpul ''Mortii Negre'', una dintre cele mai grave pandemii din istoria omenirii, sugereaza un nou studiu, citat marti de Press Association.''Moartea Neagra'' a devastat populatiile europene intre 1346 si 1353 si a dus…

- O varietate de ceapa persana ar putea avea un impact major in lupta impotriva rezistentei la antibiotice cu care sunt diagnosticati anumiti pacienti care sufera de tuberculoza, potrivit unui studiu realizat recent in Marea Britanie, informeaza Press Association. Proprietatile antibacteriene…

- Finantarea pentru operatiunile militare din afara tarii va creste de la nivelul actual de 450 de milioane de euro (552 de milioane de dolari) pana la 1,1 miliarde de euro in 2020, a mai spus Macron. Franta, impreuna cu Marea Britanie, sunt statele din Europa de Vest cele mai implicate in…

- Trupa rock britanica Def Leppard a luat decizia de a-si publica intregul catalog muzical pe platforma de streaming Spotify si a anuntat joi ca va sustine un turneu in Marea Britanie si Irlanda la sfarsitul acestui an, informeaza Press Association. Toate albumele Def Leppard, incepand cu…

- Crabii cu miscari de dans mai rapide sunt preferati de partenerele lor, este concluzia unui studiu publicat in revista britanica Biology Letters si preluat de Press Association. Oamenii de stiinta au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au realizat un experiment cu ajutorul unor brate robotice…

- În urma cu aproape 500 de ani, un dezastru a lovit poporul aztec din Mexic, atunci când oamenii au început sa se prabușeasca cu febra, dureri de cap și sânge care le curgea din ochi, gura, nas. Dupa trei sau patru zile mureau, scrie The Guardian. În cinci ani…

- O femeie care a suferit o leziune cerebrala dupa ce a contractat o infectie in urma unei interventii chirurgicale a primit dreptul la o plata compensatorie din partea Serviciul National de Sanatate (NHS) din Marea Britanie, informeaza Press Association. Emma Shirley, in varsta de 42 de…

- Planeta Marte dispune de numeroase depozite de gheata in afara zonelor polare, aflate uneori la adancimi de doar 1 sau 2 metri, care reprezinta pretioase resurse potentiale de apa, usor accesibile, pentru viitoarele misiuni cu echipaje de astronauti, se afirma intr-un studiu publicat joi in revista…

- Oamenii de stiinta au descoperit pentru prima data in istorie fragmente de materie organica, ingrediente esentiale pentru existenta vietii, in doua roci spatiale care contineau apa in stare lichida si care s-au prabusit pe Terra in 1998, dupa ce au plutit in centura de asteroizi din Sistemul Solar…

- Doua treimi dintre persoanele care fumeaza o tigara in mod experimental devin fumatori zilnici, conform concluziilor unui nou studiu efectuat in Marea Britanie, citat miercuri de Press Association. Oamenii de stiinta au descoperit ca 69% dintre persoanele care au incercat o tigara au ajuns…

- Fanii lui David Bowie din Marea Britanie au cumparat peste 5 milioane de discuri ale artistului in ultimii doi ani. Celebrul cantaret britanic a murit la varsta de 69 de ani pe 10 ianuarie 2016 si, de atunci, albumele sale s-au vandut in 2 milioane de copii, iar single-urile sale in 3,1 milioane…

- Slabitul nu este la indemana tuturor dar daca tii cont de cateva lucruri elementare s-ar putea ca acest articol sa-ti foloseasca la pierderea in greutate fara vreun regim draconic, ci mai degraba prin scaderea portiilor de mancare si accelerarea metabolismului. Exista anumite alimente care ajuta metabolismul…

- Mihai Stoica spune ca declaratiile "razboinice" ale oficialilor craioveni au drept unic scop sa-l faca pe Gigi Becali sa achite clauza de reziliere de 3 milioane de euro, lucru care nu se va intampla.FCSB a oferit 2,5 milioane de euro, plus TVA, spune Mihai Stoica. "Oamenii ce vor? Hai…

- Viitoarele mame ar trebui sa straluceasca de fericire, insa un studiu realizat in Marea Britanie a descoperit ca un sfert dintre gravide se confrunta cu probleme de sanatate mintala in timpul celor noua luni de sarcina, relateaza The Independent, citat de Agerpres.

- Cele doua organizatii au denumit ziua de 4 ianuarie 'Fat Cat Thursday' (joia pisicilor grase) pentru a denunta disparitatile salariale existente in Marea Britanie. Potrivit calculelor celor doua organizatii, remuneratia medie acordata directorilor generali ai celor 100 de companii din indicele bursier…

- Nunta printului Harry cu actrita americana Meghan Markle ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline si va stimula astfel economia Marii Britanii prin intermediul numarului mare de turisti care vor calatori in aceasta tara si datorita petrecerilor ce vor fi organizate de cetatenii ei,…

- Pentru fiecare din sectoarele economiei, 2017 a fost anul in care au avut loc tranzactii - fuziuni/achizitii - de ordinul sutelor de milioane de euro care au insemnat, uneori, recorduri istorice. Nume ca Bitdefender, Sensiblu, Banca Romaneasca sau Polisano si-au schimbat proprietarii in acest an.…

- Fiat Chrysler Automobiles va chema 1,48 de milioane de automobile modelul Ram pickup, in Statele Unite, din cauza riscului ca o anumita componenta sa determine miscarea autovehiculului de pe loc atunci cand acesta este parcat, potrivit Bloomberg. Daca un sofer sta in mod repetat in masina…

- In ultimii 300 de ani cantitatea de vin pe care o consumam a crescut exponential, spune un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea din Cambridge. Oamenii de stiinta au analizat paharele in care se bea vin in anii 1700 si au observat ca acestea au devenit de 7 ori mai mari pina in prezent.…

- Campania „Povestea unui CV magic”, lansata iarna trecuta de eJobs, continua și iarna aceasta, oferindu-ne ocazia perfecta de a face un gest nobil de Craciun fara sa parasim confortul casei noastre. Catre finalul anului, cu toții ne dorim sa devenim mai buni. Avem 12 luni in spate pe care sa le analizam…

- Norbert Sajgo are 20 de ani și iși dorește sa studieze biochimia medicala la Universitatea din Manchester, Marea Britanie. A aplicat la facultate și a fost acceptat datorita rezultatelor sale academice excepționale, dar are nevoie de ajutorul nostru pentru a face urmatorul pas. Iarna aceasta, eJobs…

- „Vom vorbi probabil de doi ani pierduti pentru aceasta investitie: 2017 si 2018. De ce? De abia luna trecuta a fost lansata licitatia, iar pana se vor incheia procedurile e posibil sa ne apuce iarna viitoare. Si astfel, aradenii care ridica Primariei probleme reale si care pot fi soluționate…

- Populația rezidenta a Romaniei se va reduce, pana in 2060, cu valori cuprinse intre 3,6 milioane persoane și 8,8 milioane persoane, iar populația feminina va continua sa fie predominata, conform unui studiu al Institutului Național de Statistica (INS). INS a luat in calcul la estimarea populației cinci…

- Social media nu ii ajuta pe oameni doar sa iși faca noi prieteni sau sa pastreze legatura cu cei indepartați, ci și sa piarda kilograme, conform unui nou studiu. Social media poate deveni un instrument util celor care vor sa se descotoroseasca de kilogramele in plus. Conform unui nou studiu, cei care…

- Patru persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident petrecut marti, in jurul orei 11.00, pe soseaua de centura a municipiului Alba Iulia. Din primele date, in evenimentul rutier au fost implicate un camion si doua autoturisme. Potrivit IPJ, in zona accidentului, in apropierea intersectiei…

- Consumul de aspirina și paracetamol in timpul sarcinii crește riscul apariției paraliziei cerebrale, arata un studiu realizat de cercetatorii din Copenhaga. Nou-nascuții au de aproape doua ori și jumatate mai multe șanse de a suferi de o starea incurabila, care este cauzata de o leziune cerebrala și…

- Potrivit unui nou studiu, consumul a trei cafele pe zi reprezinta mai degraba un beneficiu pentru sanatate. Oamenii care beau trei pana la patru cești de cafea pe zi este probabil sa aiba mai mult de caștigat din punctul de vedere al sanatații decat de pierdut, prezentand riscuri mai scazute de deces…

- Salariile nete, impozitele și contribuțiile aferente rezultate ca urmare a efectului indus de dezvoltarea zonei economice, de birouri și rezidențiale Baneasa reprezinta peste 742 milioane euro. Cheltuielile pentru achiziții sunt estimate la peste 580 milioane de euro. Baneasa Developments…

- Oamenii care beau trei pana la patru cești de cafea pe zi este probabil sa aiba mai mult de caștigat din punctul de vedere al sanatații decat de pierdut, prezentand riscuri mai scazute de deces prematur și boli de inima decat cei care se abțin, au declarat miercuri oamenii de știința, relateaza Reuters.Citeste…

- Anual, in intreaga lume, peste 10 milioane de oameni sufera un traumatism cranio-cerebral (TBI). In fiecare an, in Europa, 1,6 milioane de pacienti sunt internati cu diagnostic de traumatism cr...

- Numarul produselor vandute este de aproape 310.000, iar cel al produselor ramase de peste 1,69 milioane. eMag a vandut 14 ceasuri si bijuterii de lux, peste un kilogram de aur si 35 de pachete turistice, potrivit News.ro. Produsele pentru casa, electrocasnicele mici, telefoanele si…

- Oamenii nu sunt se nasc credinciosi, arata un studiu recent al universitatilor Coventry si Oxford din Marea Britanie. Credintele religioase n-au legatura cu intuitia sau cu gandirea analitica, ci cu alti factori, cum ar fi educatia si mediul socio-cultural, au concluzionat cercetatorii dupa ce au realizat…

- Numarul persoanelor atinse de diabet in intreaga lume s-a triplat dupa anul 2000, atingand 451 milioane de persoane la ora actuala. In paralel, costurile mondiale ale maladiei au explodat. In ciuda previziunilor anterioare, diabetul castiga din ce in ce mai mult teren pe planeta, afectand sute de milioane…

- Oamenii de știința spun ca barbații nu trebuie sa manance niciodata singuri, scrie realitatea.net.Barbatii care mananca singuri risca sa ajunga obezi, arata un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea din Seul, Coreea de Sud.

- Google a publicat datele obținute in urma unui studiu pe tema securitații online. Impreuna cu Universitatea din California, Google a realizat ceea ce reprezentanții companiei susțin ca reprezinta cel mai amplu studiu pe termen lung ce a fost realizat vreodata in domeniul

- Un proprietar londonez Airbnb a castigat intr-un singur an 13,5 milioane de euro din inchirierea a 881 de proprietati, fiind cel mai mare venit al unui utilizator Airbnb din ultimele 12 luni, conform unui studiu, potrivit The Telegraph. Un alt detinator de locuinte a castigat…

- Milioane de persoane ce locuiesc in zeci de orase britanice inhaleaza aer ce este considerat a fi prea periculos pentru a fi respirat, fonorm unui raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza The Independent. In cel putin 44 de orase britanice testate de OMS au fost descoperite…

- Pe langa tarațele de grau este folosita și o cantitate mica de apa, iar procesul de fabricație are loc sub presiune inalta, la temperaturi mari. Dintr-o tona de tarațe de grau pure sunt obținute 10.000 de bucați de farfurii sau boluri. Cel mai important este ca aceste produse rezista cu alimente…

- Noua cercetare desfasurata la Universitatea din Manchester a identificat o bacterie, prezenta in mod normal pe piele, ce poate ingreuna vindecarea ranilor. Oamenii de stiinta au descoperit ca in cazul deteriorarii unui receptor ce permite corpului sa recunoasca bacteria Pseudomonas aeruginosa rezultatul…

- Oamenii de știința au descoperit ca zaharul ''trezește'' celulele canceroase și amplifica agresivitatea tumorilor canceroase, informeaza marți The Independent. Descoperirea ar putea avea un impact major asupra alimentației pacienților diagnosticați cu aceasta problema de sanatate.

- In raportari de tot felul sunt necesare informatii despre populatie. Insa datele care monitorizeaza an de an accesul la educatie ar putea fi gresite, relateaza BBC. Respectiv 350 de milioane de copii din intreaga lume nu au, de fapt, acces la educatie. Acest numar nu este deloc mic, nici macar prin…