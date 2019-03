Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Turca de Fotbal (TFF) l-a numit, joi, pe actualul antrenor al formatiei Besiktas Istanbul, Senol Gunes, in functia de selectioner al echipei nationale, in locul romanului Mircea Lucescu, informeaza AFP. Gunes, care a semnat un contract pe patru ani, va prelua noua functie pe 1 iunie, la finalul…

- Parintele Dumitru Armanca de la Parohia Jidostita - Mehedinti si-a pierdut viata intr-un tragic accident de circulatie, pe o autostrada din Croatia. Plecase spre Italia, sa isi viziteze fratele. In masina, alaturi de el, se mai aflau mama si fiul, femeia fiind in stare foarte grava.

- O batrana in varsta de 92 de ani din Italia a decis sa-i lase casa prin testament ingrijitoarei sale romance, o femeie in varsta de 45 de ani. Proprietara casei din Brescia a spus ca familia a abandonat-o, in timp ce "badanta" a slujit-o cu credința, a notat rotalianul.com, citand "Giornale di Brescia".…

- Cristina e romanca din Italia care da gratis de mancare in fata barului ei din Brescia. Zeci de pachete cu mancare proaspata sunt oferite de tanara, pe ele scriind: “Ia, daca ti-e foame”, scrie Gazeta...

- Sfarsit tragic pentru mai multi copii care se indreptau catre Disney World, in Statele Unite. Duba in care micutii se aflau a fost implicata intr-un accident violent cu doua tiruri si un alt automobil pe o autostrada din Florida.

- Un grav accident de circulație, soldat cu o persoana decedata și trei persoane ranite, s-a produs duminica, puțin dupa 12, pe DN1C, pe raza localitații clujene Coplean, comuna Cașeiu. Potrivit primelor informații, din cauza vitezei neadaptate intr-o curba, pe fondul unui carosabil umed, șoferul unui…

- O persoana si-a pierdut viata si alte 44 au fost ranite duminica dimineata intr-un accident de autocar produs in apropiere de Zurich, in Elvetia. Autocarul, care facea legatura intre Genova (Italia) si...

- Un roman și-a pierdut viața intr-un cumplit accident produs in regiunea Brescia, Italia, in noaptea de miercuri spre joi. Romanul de 39 de ani se afla ... The post Roman mort intr-un cumplit accident in Italia. Victima aproape de nerecunoscut, dupa impactul nimicitor appeared first on Renasterea banateana…