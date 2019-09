Sandu Lungu: „Dedic victoria tatălui meu care a decedat” Spectatorii prezenti intr-un numar mare au asteptat urcarea in ring a lui Adrian Maxim si Alexandru Lungu, cand atmosfera a devenit incendiara.La categoria 65 kg, Adrian Maxim a obtinut o victorie clara la puncte in fata armeanului Artyom Grigoryan. Incurajat si de o galerie personala echipata in tricouri galbene, personalizate cu imaginea lui Maxim, luptatorul originar din Girisu de Cris a punctat eficient in fiecare repriza si-a tinut la respect adversarul si a primit decizia arbitrilor in unanimitate. Alexandru Lungu vs. Satisch Jhamai Sandu Lungu Oficial l-a facut KO pe Satisch… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

- In main-eventul galei, Alexandru Lungu s-a batut cu indianul Satisch Jhamai „The Crazy Indian”. „Muntele Bihorului” a reușit sa iși puna adversarul la podea inca din prima repriza, iar in runda a doua l-a facut K.O. dupa o serie de lovituri. In cadrul galei Colosseum Tournament XV…

