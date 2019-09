Sandra, o femela de urangutan pe care justitia argentiniana o considera "o fiinta o sensibila" care are drepturi, va sosi vineri in Statele Unite pentru a se scapa de depresia de care a suferit in Buenos Aires, au anuntat surse judiciare, citate de AFP. Sandra a fost imbarcata la bordul unui avion de linie ce asigura legatura intre Buenos Aires si orasul Dallas din statul american Texas, in interiorul unei custi metalice ventilate, instalata in cala aparatului de zbor. Mai multi medici veterinari o insotesc pentru a o ingriji pe durata zborului. Dupa o viata traita in captivitate, destinatia Sandrei…