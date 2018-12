Stiri pe aceeasi tema

- Ca-n fiecare an, Sandra iși petrece Sarbatorile alaturi de cei dragi. Se pregatește din timp, insa, sa le duca cele mai potrivite cadouri pentru cei pe care-i va vizita in aceste zile. „De fiecare data Craciunul l-am petrecut in familie. Cand eram gimnasta, de Sarbatori aveam doar cinci zile libere…

- Peste 9.100 de pachete au ajuns sau sunt pe cale sa ajunga la cei mai mici locuitori ai Ramnicului prin intermediul creselor, gradinitelor sau claselor din ciclul primar scolar in care acestia invata. La ele se mai adauga alte peste 150 de cadouri pentru copiii asistati prin intermediul centrelor de…

- Mos Craciun nu i-a uitat pe cei 33 de copii de la internatul din orasul Straseni. Incarcat cu daruri, batranul a fost intampinat cu multa caldura. Cadourile au fost oferite in cadrul Caravanei de Craciun. Copiii au avut parte de un spectacol pregatit special pentru ei.

- Dan Bittman spune totul despre perioada in care era copil, despre momentele petrecute in familie si despre seara in care il astepta pe Mos Craciun. Cum a fost perioada sarbatorile de iarna pentru artist, aflati in continuare.

- Moș Craciun va fi bun și generos cu copiii din comuna Luna, peste 350 de pachete cu dulciuri sunt pregatite de administrația locala, urmand sa fie oferite saptamana viitoare in cadrul unui eveniment... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „Daruiește un zambet!” Și tu poți fi Moș Craciun! Doneaza pentru copiii abandonați de la Spitalul de Copii din Brașov. Brașovenii cu inima mare și bune intenții pot face un gest frumos, acum in preajma sarbatorilor, care se va dovedi de folos. „Orice donație este de ajutor, indiferent…

- CADOU…Pentru bunica Profira Baciu, batrana trecuta de 100 de ani din Zapodeni, Sarbatorile de iarna au venit, anul acesta, mai devreme. Cadourile, oferite de catre compania RCS-RDS si prefectul judetului Eduard Popica, i-au adus bucurie batranei si au reusit sa alunge o mare suparare. De doi ani, bunica…

- Noua lege privind protecția datelor personale ii va afecta pe cei mici anul acesta, chiar de Craciun. Copiii nu mai au voie sa puna scrisori adresate lui Moș Craciun sub brad, dearece exista riscul sa-și dezvaluie datele personale unor oameni neautorizați. Oficialii orasului german Roth au anuntat ca…