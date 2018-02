Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii galei Oscar de anul acesta, Michael De Luca si Jennifer Todd, au anuntat o noua serie de nume ale personalitatilor industriei cinematografice care vor inmana trofeele, iar intre ele se afla Jane Fonda, Emily Blunt si Ashley Judd. Lupita Nyong’o, Sandra Bullock, Jane Fonda, Emily Blunt,…

- Ințelegem acum de ce-i place artistei sa locuiasca la Londra! Spre deosebire de Los Angeles, in capitala Angliei poate merge nestingherita la cumparaturi, fara bodyguard și fara sa fie deranjata de fani. Zilele trecute, diva de culoare a fost fotografiata oprindu-se la o taraba, de unde a cumparat cateva…

- Cantareata Fergie a dat publicitatii o declaratie in care a prezentat scuze oficiale dupa ce prestatia sa artistica de la gala All-Star Game 2018 - un meci demonstrativ de baschet organizat de NBA (National Basketball Association), duminica seara - in timpul careia artista a interpretat imnul national…

- ALL STAR GAME 2018 LIVE STREAM ONLINE VIDEO TELEKOM SPORT. NBA ALL STAR GAME 2018 se anunta cu adevarat impresionant. E plin de premiere si de nume grele care vor incerca sa ofere show total. TELEKOM SPORT transmite, de la ora 3:00, ALL STAR GAME 2018 LIVE STREAM ONLINE VIDEO. ALL STAR GAME 2018…

- Cinema City Ploiești Shopping City Titlul original:Winchester Genul filmului: Horror Regizor: Michael Spierig, Peter Spierig Actori: Helen Mirren, Sarah Snook, Jason Clarke Inspirat din evenimente adevarate, filmul urmarește povestea lui Sarah Winchester, o femeie care dupa moartea brusca a soțului…

- Program Colours Cinema Craiova pentru perioada 16-22 februarie Black Panther 3D / Pantera neagra Regia: Ryan Coogler Cu: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman Gen film: Actiune, Drama, SF Durata: 140 min Rating: AP12 IMDB: ...

- Noul SUV BMW X7, in a sa varianta de serie, va fi prezentat deja in aceasta toamna la Salonul Auto de la Los Angeles. Decizia ar fi motivata de faptul ca producatorul nu va dori sa-l scoata rapid din tara in care se va produce si care va fi piata principala – SUA.

- Centenarul Ingmar Bergman la TIFF 2018 La 100 de ani de la nașterea lui Ingmar Bergman (1918-2007), Festivalul Internațional de Film Transilvania organizeaza o ampla retrospectiva dedicata legendarului regizor și scenarist suedez O selecție de șapte filme din cariera sa, proaspat restaurate…

- Meciurile celei de a doua ediții a cs_summit au continuat, Ninjas in Pyjamas și Vega Squadron fiind primele echipe eliminate din competiție. In același timp, SK Gaming și Cloud9 s-au calificat in finala caștigatorilor. Situația din upper bracket: Situația din loser bracket:…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Actrita australiana Nicole Kidman (50 de ani) si-a aratat aprecierea, printr-o postare pe Instagram, fata de actorul american de origine romana Sebastian Stan (35 de ani), alaturi de care joaca in filmul „The Destroyer“.

- Mexicanul Guillermo del Toro a fost recompensat la Los Angeles cu distinctia principala a Sindicatului regizorilor americani (DGA) in cadrul galei DGA Awards pentru filmul sau "The Shape of Water", favoritul celei de-a 90-a editii a Premiilor Oscar la care pelicula participa cu 13 nominalizari, relateaza…

- In doar patru zile Elon Musk a vandut aruncatoare de flacari – flametrowers - in valoare de 10 milioane de dolari, ceea ce a generat o sursa de venit neobisnuita pentru afacerea lui Boring Co., scrie BloombergTechnology. Miercuri seara, Elon Musk a declarat ca a vandut 20.000 de aruncatoare…

- Alexandra Dinu și-a construit propriul drum printre vedetele de la Hollywood, iar succesul sau in Cetatea Filmului a fost atestat de vizita colegului sau de film, Adrien Brody, care a vizitat Bucureștiul pentru premiera „Bullet Head” ( Capcana mortala). Actorul american, caștigatorul premiului Oscar,…

- “Imediat ce i-am vazut piciorusele din fata mai umflate am stiut ca trebuie sa numesc aceasta noua specie in onoarea lui Arnold (Schwarzenegger)”, noteaza entomologul Brian Brown, de la Muzeul de Istorie Naturala din Los Angeles (SUA) in investigatia sa. Musca Megapropodiphora…

- Actrita americana Meryl Streep, care apare foarte rar in productii de televiziune, va juca alaturi de Nicole Kidman si Reese Witherspoon in cel de-al doilea sezon al serialului "Big Little Lies", au anuntat miercuri reprezentantii postului HBO, citati de AFP. Citeste si: Premierul lui Traian…

- Dupa o saptamana in paradis alaturi de mama sa, Justin Bieber s-a intors cu forțe proaspete in Los Angeles. Dupa ce mama Selenei Gomez s-a simțit destul de tensionata cu privire la impacarea fiicei sale cu superstarul, se pare ca nici din partea mamei lui Justin lucrurile nu stau prea bine. Deși aceasta…

- Hong Kong isi mentine pentru al optulea an consecutiv titlul de cea mai costisitoare piata de locuinte din lume, arata studiul publicat luni de compania de consultanta pentru planificare urbana Demographia International Housing Affordability, transmite Bloomberg. Studiul acopera pietele imobiliare…

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", o drama cu accente comice regizata de Martin McDonagh, a câstigat principalul trofeu - "cea mai buna distributie" - la gala de decernare a premiilor atribuite de Sindicatul Actorilor Americani (Screen Actors Guild -…

- Castigatorii SAG Awards 2018 Ceremonia cu numarul 24 a SAG Awards (Screen Actors Guild Awards) a avut loc aseara in Los Angeles. In spiritul fenomenului social #MeToo, sa decis ca show-ul si toti castigatorii sa fie anuntati de femei. La eveniment au luat parte nume cunoscute din industria filmului…

- Rar avem ocazia sa avem asa ceva! Un sofer a reusit performanta de a ajunge cu masina intr-un apartament de la etajul 1 al unui bloc dintr-un oras aflat in apropiere de Los Angeles. Totul s-a intamplat in orasul Santa Ana, acolo unde soferul a apasat prea tare pedala de acceleratie, dat fiind faptul…

- Accident incredibil in California. O mașina care circula cu viteza a ajuns intr-un apartament situat la primul etaj al unei cladiri dupa ce a lovit un separator de pe drum. In urma accidentului, care s-a produs duminica dimineața, jumatate de mașina a ajuns in interiorul cladirii in timp ce restul a…

- Ediția cu numarul 75 a Galei Globurile de Aur a fost o ocazie excelenta și pentru a admira cele mai stilate cupluri de la Hollywood. Indiferent ca este vorba despre relații nou formate sau, din contra, de casnicii care dureaza de ani de zile, vedetele și partenerii lor au fost in centrul atenției la…

- Si nu putem vorbi de o decadere de gusturi, ba din contra! De data aceasta tanara a ales sa viziteze o alta zona de vis, Thailanda. Andreea are cu siguranta o viata intr adevar reusita! E frumoasa, implinita si nu uita sa cunoasca toate locurile frumlase ale planetei, macar o data la doua trei saptamani…

- "The Marvelous Mrs. Maisel" a primit Globul de Aur pentru cel mai bun serial de televiziune comedie/ musical, la cea de-a 75-a editie a galei organizate de Asociatia presei straine de la Hollywood, duminica seara, la Los Angeles.

- Trenurile supersonice Hyperloop, care vor circula prin tuneluri vidate pe sub marile orase ale lumii, pe care ar trebui sa le conecteze intre ele, vor imbunatati cu siguranta transportul public. Daca se vor face, pentru ca nu doar constructia unui astfel de sistem este foarte dificila si costisitoare,…

- Un avion cu destinatia Tokyo, in care se aflau modelul Chrissy Teigen si sotul ei, muzicianul John Legend, a fost intors din drum la Los Angeles din cauza ca un pasager a urcat din greseala in avion, potrivit contactmusic.com. Potrivit lui Chrissy Teigen, pasagerul care s-a imbarcat la aeroportul din…

- Academia de film americana a anuntat marti ca 341 de productii cinematografice au fost luate in calcul pentru categoria „cel mai bun film” a celei de-a 90-a gale a premiilor Oscar. Pentru a fi luate in considerare, lungmetrajele trebuie sa fie lansate intr-un cinematograf din districtul Los Angeles…

- Nicole Kidman este de nerecunoscut. Una dintre cele mai frumoase actrițe de la Hollywood a trecut printr-o transformare șocanta pentru rolul din producția ”Destroyer”. Aceasta a fost fotografiata, pe platourile de filmare din Los Angeles, cu o peruca tunsa scurt, in nuanța saten si cu trasaturile fetei…

- Mario Mutu locuieste la Los Angeles, face baschet si viseaza sa joace in NBA. "Cum am ajuns acolo, Mario a zis: mami, eu aici vreau sa raman, America e cea mai tare. Poate si pentru ca el joaca baschet, ii place ce face si isi doreste continuitate", spune Alexandra Dinu. Mario Mutu…

- Veșnic preocupata de aspectul ei fizic, Nicole Kidman apeleaza tot timpul la trucuri de infrumusețare pentru a se menține in forma și pentru a ne bucura cu tinerețea ei. Totuși, cea mai recenta apariție in Los Angeles, i-a pus in garda pe fani. Bronzata excesiv și cu parul tuns scurt și vopsit intr-o…

- Au fost formate grupele finalei Dota 2 The Summit, o competiție ce va avea loc in intervalul 13-17 decembrie, la Los Angeles și care este dotata cu un fond de premii de 300,000 USD, la care se mai adauga 300 Pro Circuit Points. Configurația grupelor: Conform regulamentului competiției,…

- Actrita americana Jane Fonda, care va implini varsta de 80 de ani pe 21 decembrie, si-a sarbatorit ziua de nastere mai devreme, sambata seara, printr-un eveniment de strangere de fonduri la finalul caruia a obtinut suma de 1,3 milioane de dolari pentru fundatia ei dedicata sanatatii si prevenirii sarcinilor…

- Urgia din statul american California continua. Incendiile au ajuns in Los Angeles si au mistuit deja aproape 450 de cladiri. Alte cateva sute sunt in pericol, iar pompierii spun ca nu reusesc sa faca fata focarelor uriase.

- Nicole Kidman spune ca prietena si colga sa Reese Witherspoon este ca „o sora mai mica” pentru ea. Actrita, in varsta de 50 de ani, a facut echipa cu Reese, in varsta de 41 de ani, pentru a produce mini-seria ‘Big Little Lies’, anul acesta si, astfel, intre ele s-a legat o prietenie puternica. Intr-un…

- Mii de persoane care locuiesc la nord de orașul american Los Angeles au fost nevoite sa iși paraseasca locuințele, din cauza unor incendii de vegetație.Flacarile se extind cu repeziciune.Incendiul a izbucnit luni seara, in ținutul californian Ventura și a afectat peste 4.

- Starurile filmului "Star Wars: The Last Jedi", care va fi lansat in cinematografele din SUA la 15 decembrie, le-au dezvaluit duminica fanilor o serie de detalii din noul episod al francizei de succes, dar s-au ferit sa ofere informații privind intriga filmului, relateaza DPA. "In primul…

- Americanii de la GMC participa la Salonul Auto de la Los Angeles cu o versiune actualizata a SUV-ului Yukon. Mai exact, in cadrul expozitiei de masini compania a adus un exemplar in nivel de echipare Denali Ultimate Black Edition.