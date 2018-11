Sanda Ungureanu are 21 de ani și este din Iași. In prezent este studenta la Facultatea de Teatrologie – Management Cultural din cadrul Universitații de Arte George Enescu dar iși dorește o cariera in lumea muzicala. Daca acum, mai toți tinerii vor sa se lanseze in pop sau in diferite stiluri, Sanda este indragostita de muzica rock și iși dorește o cariera in acest sens, de ce nu, intr-o trupa din Iași. Deși nu are studii muzicale, Sanda și-a descoperit pasiunea pentru rock in urma cu șase ani cand a mers impreuna cu prietenii la primul concert. Iris, prima iubire ”Pasiunea pentru muzica a inceput…