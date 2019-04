Stiri pe aceeasi tema

- Sanda Țaranu, o emblema a Televiziunii Romane, a ajuns pe mana medicilor și a fost operata de urgența. Fosta prezentatoare a TVR a trecut, la cei 80 de ani ai sai, prin prima intervenție chirurgicala din viața sa. Sanda Țaranu, in ciuda problemelor de sanatate care i-au pus cateva piedici in ultima…

- Zilele trecute, Consiliul Local a aprobat suplimentarea numarului de angajați la secția de Urgențe, masura binevenita in opinia primarului Borcean. „La Urgențe e nevoie de mai mulți oameni, pentru ca in foarte multe situații mi-au spus oamenii ca au mers la Urgențe și nu au fost bagați in…

- Ion Iliescu a fost operat de urgenta, luni, dupa ce medicii au descoperit ca sufera de pericardita lichidiana. Fostul sef de stat a ajuns la spital cu o raceala, insa medicii de la Spitalul Elias au decis sa-l transfere la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”.

- Mihai Traitariu și-a rupt mana, insa abia acum a vorbit despre incidental dureros. Artistul a postat pe contul de socializare un mesaj, in care dezvaluie ca inca are dureri, dupa ce a cazut pe gheața și a avut nevoie de intervenția medicilor. „Mi-am rupt mana in ianuarie, am cazut pe gheata, nu am pus-o…

- I. PROIECTE DE HOTARARI 1. PROIECT DE HOTARARE privind infiintarea si functionarea Registrului national al riscurilor pentru sanatate in relatie cu factorii de mediu 2. PROIECT DE HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1188/2014 privind organizarea si functionarea…

- Dupa o casnicie de 17 ani alaturi de Florina Marcuța (make-up artist), Bebe Cotimanis traiește acum o frumoasa poveste de dragoste impreuna cu actrița Iulia Dumitru. Actorul a divorțat anul trecut, dupa ce mai multe imagini in care aparea in compania amantei sale, la acea vreme, au aparut in presa.…

- Un barbat de 32 de ani a fost ranit grav de un copac cazut in Sectorul 6 al Capitalei. Acesta a fost transportat in stare de inconștiența la Spitalul Elias. La orele pranzului, o femeie a fost ranita grav de un copac cazut in Sectorul 3, conform Mediafax.Reprezentanții Inspectoratului pentru…

- “Stop corupției! Integritate pentru sanatate!”, campanie derulata in unitațile medicale din subordinea Consiliului Județean in Eveniment / on 18/01/2019 at 10:49 / Consiliul Județean Teleorman deruleaza, incepand cu luna ianuarie, campania “Stop corupției! Integritate pentru sanatate!”,…