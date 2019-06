Stiri pe aceeasi tema

- Politia din statul Georgia, in sud-estul Statelor Unite, a publicat o inregistrare video cu un bebelus abandonat - o fata infasurata intr-o punga de plastic -, cu scopul de a-i gasi mama, relateaza AFP.

- Mai multe indicatoare reflectorizante, care avertizau șoferii ca, pe DN 67, in apropierea orașului Targu-Jiu, județul Gorj, se efectueaza lucrari au fost furate, luni dimineața. Hoții au fost prinși de un polițist local aflat in timpul liber, transmite Mediafax.Reprezentantii Sectiei Drumuri…

- Joi, 20 iunie 2019, in jurul orei 15:30, un lucrator din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Teleorman, aflat in timpul liber in parcul din zona BRD din municipiul Alexandria a observat ca o persoana a agresat fizic o alta persoana. Pentru a prinde agresorul, jandarmul a solicitat sprijin echipei…

- Conducerea Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Brașov a deschis o ancheta interna, dupa ce un polițist s-a batut un șofer de autobuz și cu un alt barbat, in incinta RAT Brașov, in urma unui scandal in trafic, conform Mediafax.Potrivit Poliției Brașov, polițistul cercetat are 43 de ani…

- In urma cu doi ani, Brian Filimon, primarul comunei Maureni, ne vorbea despre un proiect indraznet, pe care-l dorea pus pe picioare, prin fonduri guvernamentale, prin Compania Nationala de Investitii. Era vorba despre „noua kilometri de asfalt, ne dorim din tot sufletul sa-l putem duce la…

- Numarul total de aplicari din primul trimestru al lui 2019 a crescut cu peste 30% fața de aceeași perioada a anului trecut, ajungand pana la aproape 3,9 milioane. Topul celor mai cautate domenii de catre candidați este condus de Comerț/Retail, locul al doilea in alegerile acestora fiind ocupat de joburile…

- Sportul este un factor important in dezvoltarea copilului, acesta putand fi practicat atat la nivel de performanta, cat si la nivel de agrement. Atunci cand indreptam un copil spre sport, trebuie sa il cunoastem foarte bine si sa fim atenti ce fel de sport i se potriveste: unul de echipa sau unul individual.…