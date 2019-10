Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca operatiunea militara turca din nordul Siriei este o ''idee rea'' si ca nu o sustine, adaugand ca Ankara poarta acum responsabilitatea pentru toti luptatorii Statului Islamic din acea zona, transmit Reuters si AFP. ''In aceasta dimineata,…

- ''Rugati-va pentru aliatii nostri kurzi care au fost abandonati rusinos de administratia Trump'', a scris el pe Twitter. ''Voi conduce eforturile Congresului de a-l face pe Erdogan sa plateasca scump'', a adaugat senatorul republican, care este de obicei un sustinator apropiat al presedintelui Donald…

- 'Pentru guvernul turc: Nu aveti (scris cu majuscula) unda verde pentru a intra in nordul Siriei. Exista o opozitie bipartita masiva in Congres, pe care trebuie sa o vedeti ca pe o linie rosie care nu trebuie trecuta', a transmis Ankarei senatorul conservator intr-un mesaj pe Twitter. 'Daca…

- Senatul SUA ameninta Turcia cu suspendarea din NATO daca invadeaza nord-estul Siriei. ''Vom introduce sanctiuni bipartizane impotriva Turciei daca ea va invada Siria si vom solicita suspendarea tarii din NATO daca ea va ataca fortele kurde care au ajutat SUA in distrugerea Califatului Statului Islamic'',…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca ”va distruge si elimina total economia Turciei” daca Ankara va face ceea ce el ar considera ca ”depaseste limitele” in Siria, relateaza Agerpres. Anterior, liderul SUA a anuntat ca nu va opri o invazie turca in nord-estul Siriei. ”Dupa cum am afirmat…

- Turcia va lansa o operatiune militara in nord-estul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, sambata, dupa ce autoritatile de la Ankara au acuzat Washington-ul ca nu a facut suficient pentru a-i indeparta pe luptatorii kurzi sirieni de la frontiera turca, relateaza Reuters. Operatiunea…

- Washingtonul va continua sa coopereze cu Ankara in pofida "impactului negativ asupra interoperabilitatii Turciei" cu NATO, se arata intr-un comunicat al Casei Albe.Presedintele american Donald Trump a insistat marti asupra "bunelor relatii" dintre Washington si Ankara dupa primele livrari…