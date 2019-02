Sanctiunile pentru ITP expirat, imblanzite Un deputat a propus ca politistii sa nu mai ridice talonul si placutele de inmatriculare, asa cum se intampla acum pentru expirarea ITP-ului. Ba chiar parlamentarul vrea sa le dea proprietarilor ragaz 15 zile, sa mearga cu masina in service. Astfel ca, soferii care circula cu masini fara ITP ar putea scapa doar cu o […] Sanctiunile pentru ITP expirat, imblanzite is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In cazul reinnoirii sancțiunilor impotriva delegației Federației Ruse in Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE), ea nu va mai putea fi lipsita de dreptul de vot in alegerea judecatorilor CEDO, secretarului general al Consiliului Europei și a altor conducatori ai organizației. Decizia a fost…

- Salvatorii montani din Busteni au pornit, duminica dupa-amiaza, catre Valea Morarului, din Muntii Bucegi, unde au fost anuntati ca s-a produs o cadere de zapada care a surprins cel putin o persoana. Se stie ca avalansa “a produs cel putin o victima”, din cate au anuntat reprezentantii Salvamont Romania…

- Incident intr-o unitate de invatamant damboviteana. Un pusti in varsta de 12 ani a ajuns in grija doctorilor din Capitala, unde a fost supus unei interventii chirurgicale, dupa ce a cazut de la etajul doi. Nefericitul episod a avut loc in cursul dupa-amiezii precedente, in incinta Liceului de Arta”Balasa…

- Inalta Curte de casatie si Justitie, condusa de Cristina Tarcea, va trebui sa refaca extragerea completurile de cinci judecatori dupa noi reguli. Modul stabilit de CSM are in vedere ca operatiunea sa nu poata fi ”masluita”. CSM cere instantei supreme sa organizeze de indata o noua tragere la sorti…

- Un barbat de aproximativ 60 de ani, aflat la volanul unui autoturism implicat intr-un accident violent a sfarsit in conditii greu de imaginat. Masina s-a lovit de un TIR ce transporta fier. Impactul rutier a avut loc pe DJ 682, la ieșirea din localitatea Felnac spre Secusigiu, iar autoturismul s-a transformat…

- Majorarea taxei pentru carburanti – prevazuta sa intre in vigoare la inceputul anului viitor – ar urma sa fie suspendata, pe fondul protestelor violente din capitala Frantei, din ultimele zile. Deocamdata este vorba despre o varianta vehiculata pe surse guvernamentale, citate de presa franceza, fiind…

- Protestatarii care au venit sambata seara in Piata Victoriei au format, in jurul orei 19,00, un drapel din cartoane colorate in rosu, galben si albastru, pe care le-au luminat cu ajutorul lanternelor de la...

- Germania si Japonia sunt direct vizate de amenintarea liderului de la Casa Alba, facuta sub pretextul apararii locurilor de munca din Statele Unite. Luand ca pretext anuntul unui plan social al gigantului american General Motors, Donald Trump a justificat existenta unor astfel de masuri protectioniste…