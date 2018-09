Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Alibaba, Jack Ma, a declarat ca razboiul comercial dintre Statele Unite si China poate dura 20 de ani si poate fi ”un dezastru” pentru toate partile implicate, transmite Reuters. Ma a vorbit în această săptămână la conferinţa Alibaba cu investitorii,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca relatiile dintre Moscova si Beijing se bazeaza pe incredere in domenii variind de la politica pana la securitate si aparare, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping, in marja forumului economic, care si-a inceput marti lucrarile…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca relatiile dintre Moscova si Beijing se bazeaza pe incredere in domenii variind de la politica pana la securitate si aparare, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping, in marja forumului economic, care si-a inceput marti lucrarile…

- Luate la un loc, SUA, Regatul Unit, Germania, Franța și tot restul Europei - precum și Japonia și Australia - sunt angajate in prezent intr-o lupta pe viața și pe moarte cu cleptocrația internaționala. Toate sistemele noastre politice sunt vulnerabile in acest moment la mituirea și cumpararea de influența…

- Rusia a lansat o noua marca de automobile de lux incluzand printre modelele sale si noua limuzina folosita de Vladimir Putin, sperand sa-i convinga pe cei cu dare de mana sa renunte la produsele occidentale de acest tip. Ministrul rus al Comertului, Denis Manturov, a dezvaluit, cu ocazia salonului auto…

- Un reporter al postului național de televiziune din Rusia a leșinat in direct in timpul unui interviu cu un ministru rus, informeaza stirileprotv.ro.Daria Kozlova, jurnalist al postului ”Rusia 24” a leșinat la un forum de tehnologie militarizata, organizat in Moscova, Army-2018. Daria ii lua…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, aflat in vizita la Beijing, a facut luni apel la China, dar si la SUA si Rusia, ''sa evite haosul'', intr-un moment in care America lui Donald Trump a intrat in disputa cu principalii sai parteneri comerciali, relateaza AFP. "Mai este inca…

- Corala ortodoxa barbateasca „Armonia” a participat in perioada 4-14 iulie, pentru a patra oara, la World Choir Games (Olimpiada Mondiala a Corurilor), aflata la a X-a ediție, desfasurata in acest in la Tshwane – Africa de Sud. Corala Arhiepiscopiei Tomisului a fost singura…