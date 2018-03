Sanctiunile contra Rusiei dauneaza agendei de dominatie energetica a lui Trump, afirma un raport

Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o intalnire cu reprezentanti ai industriei americane la Casa Alba, Trump a promis sa reconstruiasca industriile americane ale oteluilui si aluminiului, scrie Reuters. El a subliniat ca aceste doua sectoare au fost tratate incorect de alte tari tomp de decenii. Trump a scris pe Twitter ca Statele…

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- BUCURESTI, 25 feb — Sputnik, Doina Crainic. Proiectul de lege „Stop Soros" ar permite interzicerea organizațiilor neguvernamentale care încurajeaza imigrația și care reprezinta un pericol pentru securitatea naționala. Prin adoptarea acestui proiect, statul ar avea mai mult…

- Se inmulțesc vocile celor care vad cu ochi critici proiectul Nord Stream 2 - și aceasta din toate taberele politice. Mai mulți deputați europeni și germani vor sa impiedice construirea controversatului gazoduct.

- Secretarul american al Trezoreriei, Steve Mnuchin, a afirmat vineri ca sanctiunile suplimentare pe care Casa Alba intentioneaza sa le impuna Rusiei ar putea interveni in urmatoarele saptamani, relateaza AFP. "Vreau sa subliniez ca lucram si la sanctiunile impotriva Rusiei", a declarat…

- Autoritațile argentiniene au anunțat ca au descoperit un plan prin care ambasada Rusiei din Buenos Aires era folosita ca sa fie introduse 389 de kilograme de cocaina in Europa, relateaza argentina.gob.ar.

- Serbia nu a vorbit niciodata impotriva Rusiei si nu o va face. Speram ca altii din Europa vor realiza acest lucru. Am dezvoltat si vom continua sa dezvoltam si sa consolidam legaturile noastre cu Rusia. Cu aceasta ocazie, as dori sa urez succes Rusiei la alegerile prezidentiale. Sper ca aceasta cooperare…

- Amiralul rus Vladimir Valuev a declarat ca navele de lupta americane din Marea Neagra sunt monitorizate constant, relateaza site-ul agentiei Sputnik. „Acele nave se afla pe radarul nostru, cu siguranta, sunt monitorizate constant. Daca vor demonstra actiuni ostile sau provocatoare, in functie…

- "Va amintiti momentul in care Vladimir Putin a castigat razboiul civil din Siria? Era in primavara anului 2016; aflat in vizita in acest stat afectat grav de razboi, presedintele Rusiei le spunea trupelor: «Cred ca misiunea Ministerului Apararii si a fortelor armate ruse a fost indeplinita in totalitate.…

- Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile saptamana aceasta. Inainte sa devina oficial la Casa Alba, Bannon a fost seful campaniei lui Trump, dar si-a dat demisia in august 2017 in urma unor tensiuni cu alti consilieri. Robert Mueller conduce…

- Fostul strateg-sef al administratiei Trump, Steve Bannon, a fost chestionat in cadrul investigatiei privind amestecul Rusiei in alegerile americane, scrie BBC, potrivit news.ro.Bannon s-a intalnit cu Robert Mueller, procurorul special care conduce ancheta, pe parcursul a doua zile saptamana…

- Casa Alba a amenintat joi Rusia cu 'consecinte internationale' pentru atacul cibernetic global NotPetya care a fost 'cel mai distructiv si costisitor din istorie', potrivit unui comunicat, citat vineri de AFP. Acest atac cibernetic - efectuat in iunie 2017 de militari rusi - 'iresponsabil…

- Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a acuzat marti Moscova intr-un comunicat ca 'alimenteaza conflictul din Ucraina soldat cu peste 10.000 de morti, dintre care peste 2.500 de civili'. In baza acordurilor de la Minsk semnate pe 12 februarie 2015 sub egida Frantei…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom. Administraţia Trump şi-a…

- Anul 2018 ar putea deveni anul revenirii Uniunii Europene pe scena globala. Acest scenariu este intens vehiculat, in ultimele saptamani, de economisti, analisti politici, ideea revenirii UE fiind una dintre concluziile unanim acceptate la Forumul Economic Mondial de la Davos incheiat in urma cu putina…

- The Bucharest Major, organizat de PGL si Imba TV pe 9-11 martie la Sala Polivalenta, va oferi unul dintre cele mai mari premii din istoria evenimentelor sportive din Romania: un milion de dolari. Turneele de calificare pentru The Bucharest Major s-au incheiat si ne-au oferit lista completa de echipe…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a afirmat marti ca Statele Unite urmeaza sa adopte în curând sanctiuni suplimentare împotriva Rusiei, relateaza AFP. "În viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american…

- "In viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american de finante in fata unei comisii a Senatului."Va fi peste cateva luni, poate intr-o luna, vreau sa fiu prudent cu acest angajament", a subliniat el, in contextul in care administratia Trump a publicat…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a afirmat marti ca Statele Unite urmeaza sa adopte in curand sanctiuni suplimentare impotriva Rusiei, relateaza AFP. "In viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american de finante in fata unei comisii…

- Mike Pompeo, directorul CIA, se asteapta ca Federatia Rusa sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc in noiembrie si a precizat ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. Cu toate ca in ultima perioada…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC. Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. De asemenea, el a adaugat ca in „cateva…

- "Condamn atacul vrednic de dispret comis la Kabul, care a ucis zeci de civili nevinovati si a rpnite alte sute. Acum, toate 'tarile trebuie sa duca o actiune decisiva contra talibanilor si a infrastructurilor care ii sustin", a declarat Trump. Un atac sinucigas cu bomba a avut loc sambata, la ora locala…

- Trezoreria SUA a anunțat vineri, 26 ianuarie, extinderea sancțiunilor impotriva Rusiei din cauza situației din sud-estul Ucrainei. In acest moment, lista neagra a fost completat cu alte 21 de nume, precum și cu noua companii. In plus, au fost extinse sancțiunile sectoriale impotriva a 12 persoane juridice…

- SUA si-au extins vineri sanctiunile la adresa Rusiei in legatura cu situatia din estul Ucrainei si anexarea peninsulei Crimeea de catre Moscova (martie 2014), vizand o noua serie de responsabili rusi si ''ministri'' separatisti, relateaza AFP si Reuters. Aceste sanctiuni…

- Duma de Stat a Rusiei a adoptat miercuri o declaratie cu privire la inadmisibilitatea discriminarii mass-media ruse in Republica Moldova, relateaza deschide.md. Prin documentul adoptat, deputatii rusi indeamna Organizatia Natiunilor Unite, Consiliul Europei si Organizatia pentru Securitate…

- Includerea Poloniei in turneul pe care secretarul de stat american Rex Tillerson il efectueaza saptamana aceasta in Europa este o consecinta a politicii pro-americane a Poloniei si a aprecierii de catre SUA a recentei ofensive politice poloneze in domeniile securitatii si diplomatiei internationale,…

- Marea Britanie risca sa nu mai faca fata capacitatilor militare ale Rusiei daca nu investeste mai mult in fortele sale armate, avertizeaza seful statului major general al armatei britanice, citat de AFP.

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti. 'Se vor lua masuri ce vor fi considerate…

- Forțele aeriene americane din Europa au publicat imagini cu momentul in care doua avioane ale escadrilei SUA au interceptat aeronave rusești care survolau deasupra Marii Baltice, in spațiul aerian internațional, informeaza ABC News.Cele doua incidente au avut loc pe 23 noiembrie și 13 decembrie, avioanele rusești…

- Secretarul american de Stat, Rex Tillerson, a declarat ca intentioneaza sa ramana in acesta functie si in anul 2018, in contextul speculatiilor ca ar putea sa paraseasca acest post din cauza relatiei tensionate cu presedintele Donald Trump, despre care ar fi spus ca este un "imbecil".

- SUA vor investi peste 200 milioane de dolari pentru renovarea si modernizarea unor facilitati - între care baze aeriene - înainte de utilizarea lor în Europa de catre fortele aeriene americane, în principal pentru transportul de

- Ministerul de Externe al Rusiei a criticat dur Statele Unite pentru sustinerea protestelor anti-guvernamentale din Iran, pozitie exprimata dupa ce ambasadorul Statelor Unite la ONU a promis ca administratia Trump va actiona pentru sustinerea acestora.

- Rusia și Occidentul au terminat anul 2017 într-o atmosfera foarte tensionata: acordurile de la Minsk privind reglementarea situației în Donbas nu sunt îndeplinite, Rusia continua sa ocupe Crimeea și se afla sub sancțiuni. Totodata, despre intervenția Moscovei în viața politica…

- Pe fondul cresterii pretului la titei si a unei piete a petrolului relativ stabila, economa Rusiei, orientata spre materii prime, va creste cu 1,8%. Sanctiunile occidentale impuse de SUA si Uniunea Europeana dupa...

- Presedintele Partidului Democrat din Moldova Vladimir Plahotniuc afirma, intr-un editorial publicat in Wall Street Journal, ca alegerile parlamentare din 2018 vor reprezenta un moment critic, care ar putea oferi Uniunii Europene si oficialilor americani oportunitatea de a opri avansul fortelor politice…

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a vorbit despre relațiile tensionate cu Federația Rusa intr-un nou editorial publicat in "Wall Street Journal", informeaza Noi.md. Politicianul a remarcat ca Republica Moldova și alte țari din regiune au nevoie de suportul partenerilor occidentali „pentru a ține piept agresiunii…

- Mai mulți ofiteri de rang inalt din cadrul NATO au anunțat ca activitatea submarinelor militare ale Rusiei a atins un nivel care nu a mai fost vazut de la sfarsitul Razboiului Rece, in urma cu 30 de ani. Potrivit acestora, tinta operatiunilor submarinelor pare sa fie cablurile submarine care leaga…

- In timp ce americanii isi ofera, sub Trump, inlesniri fiscale care le vor relansa economia, Romania isi demonteaza statul de drept, iar Europa ia masuri de accelerare a destramarii sale. UE risca intoarcerea in 2004.

- Consiliul UE a decis sa prelungeasca sancțiunile economice impotriva Rusiei pina la 31 iulie 2018. „La 21 decembrie, Consiliul UE a extins sancțiunile economice impotriva anumitor sectoare ale economiei ruse pina la 31 iulie 2018”, se arata in comunicatul Consiliului UE. Aceasta decizie a fost luata…

- Statele Unite anunța ca investesc peste 200 milioane de dolari in bazele aeriene din Estul Europei, ca parte dintr-o inițiativa ce ar urma sa impiedice "agresiunea Rusiei", conform actualdecluj.ro.

- Noul guvern al Austriei va intreprinde actiuni in Europa pentru a ridica sanctiunile impuse Rusiei ca urmare a conflictului din estul Ucrainei si va contribui, de asemenea, la reducerea tensiunilor dintre Occident si Rusia, potrivit programului de guvernare pentru perioada 2017-2022, relateaza Tass.

- Presedintele Vladimir Putin a afirmat joi ca presupusa ingerinta rusa in campania electorala de anul trecut din SUA este o inventie a oponentilor presedintelui american menita sa-l discrediteze pe Donald...

- Liderii Uniunii Europene vor conveni, joi, sa extinda cu inca șase luni sancțiunile blocului comunitar impotriva Rusiei, impuse in urma anexarii peninsulei ucrainene Crimeea și a sprijinului...

- Oficiul federal pentru Protectia Constitutiei si combaterea terorismului (BVT), agentia de informatii interne din Austria, a anuntat ca nu exista semne privind un posibil atac deliberat in cazul exploziei de la terminalul de gaze naturale din Baumgarten, de langa Viena, potrivit site-ului Reuters.…

- Președintele Donald Trump "a spus clar in mai multe randuri ca doua țari ca Rusia și SUA nu-și pot permite sa nu aiba o relație productiva, insa in prezent nu este cazul și știm cu toții de ce", a spus el la o reuniune in fața funcționarilor Departamentului de Stat, facandu-și bilanțul ca șef al…

- Familia Regala romana s-a mandrit intotdeauna cu legaturile sale de sange cu cele mai mari case regale europene. Iata ce Practic, nu exista Casa Regala in Europa cu care Familia Regala a Romaniei sa nu aiba relatii de rudenie, oricat de indepartate. Totul incepe cu mai bine de un veac si jumatate in…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, incepe, astazi, la Bruxelles, un turneu european, cu participarea la reuniunea ministrilor de externe ai NATO, dar are si intalniri bilaterale cu secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Discutiile vor viza cooperarea pe probleme globale majore.

- Seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, incepe astazi un turneu european pentru a consolida aliantele americane in fata ”agresiunii” Rusiei. Si a le cere tarilor NATO sa bage mai adanc mana in portofel pentru aparare. In timp ce in SUA continua telenovela presupusei ingerinte a Moscovei in alegerile…

- Jared Kushner este „inaltul oficial” al echipei de tranzitie a presedintelui Trump ce a supervizat contactele consilierului pe probleme de securitate Michael Flynn cu ambasadorul Rusiei in Statele Unite si alti oficiali ai statelor membre in Consiliul de Securitate al ONU pentru a bloca o rezolutie…