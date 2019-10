Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor impune din 18 octombrie taxe vamale suplimentare de 10% pentru avioanele Airbus si de 25% pentru produse din Uniunea Europeana, inclusiv whisky din Scotia si Irlanda, vin din Franta si branzeturi din diverse regiuni, transmite Reuters. Anuntul vine dupa ce miercuri Statele…

- Statele Unite au castigat, miercuri, aprobarea Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) de a impune tarife vamale majorate pentru bunuri europene in valoare de 7,5 miliarde de dolari, relateaza Reuters. Decizia a fost luata pentru ceea ce Washingtonul a reclamat ceea ce considera a fi subventii…

- Organizația Mondiala a Comerțului (OMC) a autorizat miercuri Washingtonul sa impuna sancțiuni anuale de aproape 7,5 miliarde de dolari pentru bunuri și servicii europene, ca represalii pentru ajutoarele acordate Airbus, scrie AFP.Este cea mai aspra sancțiune impusa vreodata de OMC. Statele Unite…

- Un nou razboi comercial, gata sa izbucneasca. UE ar putea fi obligata sa plateasca tarife comerciale uriașe, intr-o disputa veche de 15 ani cu SUA Organizatia Mondiala a Comertului (OMC) ar urma sa dea castig de cauza Statelor Unite intr-un litigiu cu Uniunea Europeana, ceea ce ar declansa un nou razboi…

- Economia Germaniei s-a contractat in trimestrul doi din 2019, sporind presiunile asupra Cabinetului condus de Angela Merkel privind adoptarea unor masuri de stimulare fiscala, in conditiile in care productia industriala este puternic afectata de razboiul comercial dintre SUA si China, transmit Reuters…

- Ryanair Holdings a avertizat luni ca preturile biletelor vor scadea cu 6% in aceasta vara, partial din cauza supracapacitatii din Germania si a ingrijorarilor provocate de Brexit in Marea Britanie, dar a mentinut previziunea de profit pentru acest an, transmite Reuters citat de News.ro.Valoarea…

- Statele membre în Uniunea Europeana trebuie sa se pregateasca pentru posibile tarife impuse de Statele Unite în urmatoarele luni, a declarat un Peter Beyer, un deputat din cadrul parlamentului german, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters. Beyer a afirmat ca exista…

- Statele membre in Uniunea Europeana trebuie sa se pregateasca pentru posibile tarife impuse de Statele Unite in urmatoarele luni, a declarat un Peter Beyer, un deputat din cadrul parlamentului german, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Codrin Ștefanescu a IZBUCNIT…