Sanctiunile economice americane submineaza eforturile Iranului in lupta sa de combatere a terorismului si a crimei organizate, a afirmat marti, in Consiliul de Securitate, ambasadorul iranian la Natiunile Unite, Majid Takht Ravanchi, transmite AFP. "Suntem hotarati sa ne continua eforturile de combatere a teroristilor si a traficantilor de droguri", a subliniat diplomatul iranian in cadrul unei dezbateri privind amenintarile la adresa pacii mondiale si legaturile dintre terorism si crima organizata. In acest scop insa, "comunitatea internationala trebuie sa ajute Iranul, bineinteles neconditionat,…