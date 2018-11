Sancțiuni SUA. Iranul, sfidare: ”Vom continua să exportăm” Iranul va continua sa exporte petrol, in pofida sanctiunilor din partea SUA, care fac parte dintr-un razboi psihologic menit esecului, a declarat luni presedintele iranian Hassan Rouhani, citat de Reuters. Americanii 'nu au reusit sa ne opreasca exporturile de petrol. Vom continua sa exportam petrol. Politicile voastre regionale au esuat si acum dati vina pe Iran pentru acest esec, din Afganistan pana in Yemen si Siria', a subliniat Rouhani intr-un discurs in orasul Khoy (nord-vest), transmis in direct la televiziunea publica. Publicul a reactionat scandand 'Moarte Americii!', noteaza… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

