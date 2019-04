Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 25-31 martie, polițiștii suceveni au deschis 4 dosare penale și au dat 128 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 63.000 de lei, intr-o acțiune pentru combaterea delictelor silvice. Totodata, ei au confiscat 65 de metri cubi de material lemnos. Saptamina trecuta, polițiștii au…

- In contextul aniversarii a 197 de ani de traditie si continuitate a Politiei in slujba cetatenilor, Inspectoratul de Politie Judetean Bacau organizeaza luni, 25 martie, incepand cu ora 10.00, in Piata Tricolorului din municipiu, evenimentul intitulat „Omul din spatele uniformei”, activitate ce are doua…

- In contextul aniversarii, la data de 25 Martie, a 197 de ani de tradiție și continuitate a Poliției in slujba cetațenilor, Inspectoratul de Poliție Județean Bacau organizeaza manifestari educative și cultural – sportive ce se vor desfașura pe parcursul mai multor zile. Astazi s-a deschis la sediul Bibliotecii…

- Inspectoratul de Politie Judetean Bacau a desfasurat acțiunea Truck & Bus, pentru verificarea activitaților de transport public de persoane și de marfuri. Activitatile de control s-au desfasurat simultan in toate statele membre ale U.E., conform Planului de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere…

- In aceasta saptamana, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau desfașoara acțiunea TRUCK&BUS pentru verificarea legalitații transporturilor rutiere de persoane și marfuri, in cadrul Calendarului Operatiunilor TISPOL. Activitatile de control se desfasoara simultan in toate statele membre…

- Politistii din Bacau cauta o minora, de 14 ani, care a plecat de la domiciliu. Persoanele care pot oferi informatii ce pot conduce la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112. Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au fost sesizati despre disparitia minorei CINDISTEANU…

- In anul 2018, activitatea politistilor Inspectoratului de Politie Judetean Bacau a avut ca obiectiv cresterea gradului de siguranta al cetatenilor prin protejarea persoanei, protejarea patrimoniului, siguranta stradala, siguranta rutiera, destructurarea grupurilor/gruparilor infractionale, asigurarea…