Stiri pe aceeasi tema

- IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE DEZVOLTARE LA NIVEL REGIONAL IN 2019 ȘI PREGATIREA VIITOAREI PERIOADE DE PROGRAMARE 2021-2027 In data de 11 septembrie 2019, incepand cu ora 11, la Conacul Benke din Moacșa – județul Covasna, va avea loc ședința trimestriala a forului decizional al Regiunii Centru. La reuniunea…

- Tineretul Maltez din Sfantu Gheorghe a anunțat demararea unei campanii in folosul copiilor care provin din familii fara posibilitați materiale. „Educația e șansa”- este titlul acestei acțiuni, iar persoanele care doresc sa se implice sunt invitate sa achiziționeze și sa doneze rechizite in cutiile special…

- Un numar de patru persoane din judet au ajuns sa aiba debite la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM), deoarece au incasat indemnizatia de somaj in timp ce aveau si alte venituri salariale, provenind din diverse surse, sau prin abandonarea cursurilor de calificare. Totalul debitelor…

- Covasneanul Catalin Nicolae Lazar a fost selectat de catre Consiliul Tineretului din Romania (CTR) pentru a face parte din „Rețeaua de conectori”- o rețea de sprijin pentru consultarea tinerilor și influențarea deciziilor politice in interesul lor. „In urma apelului național de selecție lansat de catre…

- Seful Directiei Sanitar Veterinare (DSV) Covasna, Siko Barabasi Sandor, a declarat, pentru AGERPRES, ca sarpele gasit vineri pe unul dintre rafturile cu legume/fructe ale unui supermarket din municipiul Sfantu Gheorghe este inofensiv pentru om, fiind posibil ca acesta sa fi fost „importat” odata cu…

- Organizatorii Festivalul de arta contemporana „pulzArt7″, ce va avea loc in luna septembrie la Sfantu Gheorghe sub genericul „Anul elevilor”, au selectat trei instalatii ingenioase realizate de tineri, care vor fi expuse in spatiul public. La concurs s-au inscris sapte proiecte, iar dintre acestea juriul…

- Ghiozdane cu eticheta de nume, separate pentru baieti si fete, avand in interior creioane grafice și colorate, penare, cutii de sandwich, caiete vocabular (pentru insemnari catre parinti) – aceste rechizite utile alcatuiesc pachetul pregatit de administrația publica județeana, in cadrul programului…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu i-a solicitat premierului si liderului PSD Viorica Dancila sa raspunda, pana pe 20 august, solicitarilor ALDE privind un nou program de guvernare, precum si o echipa guvernamentala restructurata „care sa aiba ca principal atu competenta”. Tariceanu i-a cerut…