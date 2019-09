Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Iranului Hassan Rouhani a declarat marți ca va lua in considerare o intalnire „la orice nivel” pentru a afla ce doreste administrația Trump printr-un acord nuclear - dar nu inainte de ridicarea sancțiunilor impotriva țarii sale, potrivit Associated Press.Prezent la Adunarea Generala…

- Președintele Iranului Hassan Rouhani a declarat marți ca va lua în considerare o întâlnire „la orice nivel” pentru a afla ce doreste administrația Trump printr-un acord nuclear - dar nu înainte de ridicarea sancțiunilor împotriva țarii sale, potrivit Mediafax…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, indeamna tinerii sa manifesteze de asemenea in Polonia pentru ''a-i face sa se miste pe cei'' pe care el nu reuseste ''sa-i faca sa evolueze'' in lupta impotriva schimbarii climatice, transmite luni AFP.''Trebuie sa intram intr-o forma de actiune colectiva.…

- O intalnire intre presedintele american, Donald Trump, si omologul sau iranian, Hassan Rouhani, nu este "subiectul numarul unu" in aceasta saptamana la New York, a declarat duminica seful diplomatiei franceze, Jean-Yves Le Drian, lasand sa se inteleaga ca o asemenea intrevedere, extrem de asteptata,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, joi, ca liderul Iranului doreste o intalnire cu Statele Unite, alimentand speculatiile privind o posibila intrevedere tete-a-tete cu omologul Hassan Rouhani in marja reuniunii Adunarii Generale a ONU ce va avea loc la New York spre sfarsitul acestei luni,…

- Iranul pare "sa avanseze treptat" spre o situație ce va permite inițierea de tratative cu Washingtonul, a declarat vineri Mark Esper, secretarul american al Apararii, la puțin timp dupa ce președintele SUA, Donald Trump, a semnalat ca este pregatit sa se întâlneasca cu omologul…

- Presedintele american Donald Trump nu a exclus miercuri o intalnire cu omologul sau iranian Hassan Rohani in marja Adunarii Generale a ONU de la sfarsitul lunii septembrie, subliniind in acelasi timp ca nu a fost luata nicio decizie in acest sens, relateaza AFP. "Bineinteles, totul este posibil", a…

- Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat joi Iranul impotriva retragerii din tratatul nuclear semnat in 2015, adaugand ca va ține discuții privind eforturile de a evita escaladarile tensiunilor intre Teheran și Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Aliații…