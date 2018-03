Sanctiuni in valoare de peste 16.000 de lei aplicate intr-o singura zi de politistii rutieri din Baia Mare

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a preveni producerea de evenimente rutiere cauzate de soferii care nu tin cont de restrictiile legislatiei in vigoare, politistii Biroului Baia Mare au organizat miercuri, 21 martie, o actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere in care sunt implicati pietonii. In cadrul actiunii desfasurate…

- Politistii au constatat, in ultimele 24 de ore, peste 600 de infractiuni, au aplicat peste 1.100 de sanctiuni contraventionale, au depistat 19 urmariti, iar 125 de persoane au fost surprinse in flagrant delict, informeaza un comunicat de presa al IGPR transmis joi AGERPRES. Potrivit sursei…

- Ieri, polițiștii suceveni de la „Economic” au constatat 5 infracțiuni și au aplicat 36 de amenzi, intr-o acțiune pentru prevenirea și combaterea faptelor de comerț ilicit. Amenzile au totalizat 133.000 de lei. Totodata, polițiștii au confiscat bunuri in valoare de 9.020 de lei. In cadrul actiunii au…

- Polițiștii locali continua sa acționeaza pentru luarea masurilor legale in cazul conducatorilor auto care opresc sau staționeaza pe pistele amenajate pentru bicicliști, cu atat mai mult cu cat, odata cu incalzirea vremii de afara, tot mai mulți timișoreni folosesc bicicletele ca mijloc de deplasare.…

- Duminica, 11 martie, politistii maramureseni au actionat pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. La Baia Mare, politistii Biroului de Ordine Publica au actionat pentru combaterea cersetoriei, politistii Secției 1 Groși au actionat in zona targului auto din…

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș și cei ai Secției de Poliție Rurala Domnești au acționat in zona de competența pentru respectarea prevederilor legale prevazute de Legea 333/2003 si H.G. 301/2012, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. Acestia…

- Actiuni ale politistilor rutieri pentru prevenirea accidentelor rutiere grave si salvarea de vieti omenesti. Peste 5.000 de sanctiuni contravenționale aplicate – in primele doua luni ale acestui an – celor care au pus in pericol siguranța traficului rutier si peste 300 de permise de conducere ridicate…

- Miercuri, 28 februarie, ofiterii de investigare a criminalitatii economice din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Maramures au continuat activitatile pentru prevenirea si combaterea contrabandei cu tutun si a comertului ilicit. In cadrul actiunii desfasurate au fost verificate 15 societati…

- In cadrul acțiunii, desfașurate intre 22-25 februarie, polițștii bihoreni au aplicat 402 de sancțiuni contravenționale, cu amenzi in valoare de 167.735 lei. „307 sancțiuni au fost aplicate pentru depasirea limitelor legale de viteza, 15 pietoni au fost sancționați pentru traversari…

- Ieri, 15 februarie 2018, politistii din cadrul Postului de Poliție Ciuruleasa, in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit pe linia verificarii starii tehnice…

- Toleranta zero fata de comiterea de fapte antisociale: in baza probatoriului administrat, barbatul de 37 de ani din Miresu Mare, care duminica seara a incendiat usa unui apartament de pe bulevardul Decebal din municipiul Baia Mare a fost retinut pentru 24 de ore. Acesta urmeaza a fi prezentat instantei…

- Ieri, 15 februarie 2018, politistii din cadrul Poliției orașului Baia de Arieș și a Postului de Poliție Salciua, au continuat actiunile avand ca scop mentinerea climatului de siguranta publica, prevenirea infractiunilor contra persoanei si contra patrimoniului, precum si prevenirea si combaterea ilegalitatilor…

- In data de 15.02.2018, politistii Secției 2 Politie Rurala Vintu de Jos au organizat o actiune pentru creșterea gradului siguranței publice si reducerea riscului rutier. Astfel ca, in urma actiunii desfasurate, politistii au aplicat 66 de sanctiuni contravenționale, conform O.U.G. 195/2002 rep., in…

- Politistii rutieri au fost prezenti in trafic pentru prevenirea accidentelor rutiere si depistarea conducatorilor auto care pun in pericol siguranta traficului rutier, conducand cu viteza peste limita legala admisa sau fara a acorda prioritate de trecere pietonilor. In cadrul actiunilor desfasurate…

- Politistii rutieri au fost prezenti in trafic pentru prevenirea accidentelor rutiere si depistarea conducatorilor auto care pun in pericol siguranta traficului rutier, conducand cu viteza peste limita legala admisa sau fara a acorda prioritate de trecere pietonilor. In cadrul actiunilor desfasurate…

- In data de 14.02.2018, politistii Secției 6 Politie Rurala Jidvei au organizat o actiune avand ca scop creșterea gradului siguranței publice, reducerea riscului rutier și verificarea legalitații desfașurarii transportului rutier public de persoane. Astfel ca, in urma actiunii desfasurate, politistii…

- Ieri, 14 februarie 2018, politistii Secției 6 Politie Rurala Jidvei au organizat o actiune avand ca scop creșterea gradului siguranței publice, reducerea riscului rutier și verificarea legalitații desfașurarii transportului rutier public de persoane. Astfel ca, in urma actiunii desfasurate, politistii…

- Ieri, 12 februarie 2018, politistii din cadrul Postului de Poliție Miraslau, in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit pe linia verificarii starii tehnice a…

- In perioada 05.02.2018 – 11.02.2018 politistii maramureseni au organizat 22 de actiuni punctuale pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, pe parcursul saptamanii s-a intervenit la aproape 150 evenimente de natura judiciara sau privind siguranta…

- Vineri, 9 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit al conducatorilor auto care nu respecta regulile de circulație, pe D.N. 74 si pe DN 74A. Astfel ca, in urma actiunilor…

- In ultima saptamana, politistii de la transporturi au constatat 32 de infractiuni comise in zona statiilor de cale ferata, porturilor sau aeroporturilor si au aplicat aproape 800 de sanctiuni contraventionale, pentru neregulile depistate in aceste zone.

- Ieri, 8 februarie 2018, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, Politiei Municipiului Sebes (42 de polițiști), impreuna cu polițiștii locali din cadrul Direcției Politia Locala Sebeș (9 de polițiști locali) si in colaborare cu un specialist din cadrul Registrului Auto Roman –…

- Joi, 8 februarie, politistii rutieri au supravegheat drumurile publice din judet, actionand in principal pentru prevenirea accidentelor de circulatie produse pe fondul neacordarii prioritatii de trecere pietonilor sau vitezei excesive. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost organizate actiuni pe raza…

- In perioada, 5.02 – 8.02.2018, pe raza județului Alba, politistii Serviciul Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au organizat o actiune avand drept scop creșterea gradului de disciplina rutiera pe 3 ETAPE: combaterea abaterilor savarșite de pietoni in data de 06.02.2018, combaterea…

- Ieri, 08 februarie, politistii rutieri au supravegheat drumurile publice din judet, actionand in principal pentru prevenirea accidentelor de circulatie produse pe fondul neacordarii prioritatii de trecere pietonilor sau vitezei excesive. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost organizate actiuni pe raza…

- Polițiștii au intervenit, ieri, la peste 2.300 de evenimente, au constatat peste 700 de infracțiuni și au aplicat peste 9.300 de sancțiuni contravenționale, in valoare de peste 2.900.000 de lei. Aproape 11.600 de politisti au acționat, la nivel național, pentru ...

- În acest context, politistii au constatat 2 infractiuni rutiere, iar pentru încalcarea prevederilor legale privind circulatia pe drumurile publice, au aplicat 105 sanctiuni contraventionale, în valoare de 22.582,5 lei si 138,5 puncte de penalizare. Dintre acestea, 41…

- In ultimele 48 de ore polițiștii bihoreni au acționat pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau a drogurilor, conducerea cu viteza excesiva, depasirea limitelor legale de viteza, precum și prevenirea și combaterea victimizarii…

- Ieri, 7 februarie 2018, politistii din cadrul Posturilor de Politie Cergau si Roșia de Secaș au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul participanților la trafic in mod deosebit al conducatorilor auto care nu respecta regulile de circulație, pe raza localitatilor Cergau…

- Politistii rutieri au continuat controalele pe drumurile publice pentru a preveni, depista si combate producerea de accidente rutiere. Soferii care au condus in stare de ebrietate, cei care au calcat pre tare pedala de acceleratie sau cei care au oprit sau stationat neregulamentar au fost sanctionati…

- Polițiștii clujeni au efectuat, în weekend, o serie de controale pe raza comunei Florești.”În perioada 2.02.2018 - 4.02.2018, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au acționat în Târgul Auto Transilvania, în târgul de animale…

- Politistii rutieri au continuat controalele pe drumurile publice pentru a preveni, depista si combate producerea de accidente rutiere. Soferii care au condus in stare de ebrietate, cei care au calcat pre tare pedala de acceleratie sau cei care au oprit sau stationat neregulamentar au fost sanctionati…

- Politistii ialomiteni au intervenit, in urma cu doua zile, la 22 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, au aplicat aproape 220 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 65.000 de lei si au constatat 15 infractiuni.

- In anul 2017, polițiștii rutieri au aplicat 36.108 contraventii, indeosebi pentru depasirea limitei legale de viteza, abateri savarsite de catre pietoni, biciclisti, mopedisti și carutasi, conducere sub influenta bauturilor alcoolice. Pentru abateri contraventionale grave au fost retinute, in vederea…

- Aproape 600 de permise de conducere au fost retinute si peste 4.700 de sanctiuni au fost aplicate in urma unei actiuni desfasurate vineri de politisti. Potrivit unui comunicat al IGPR transmis sambata AGERPRES, pe 12 ianuarie, sub coordonarea de specialitate a Directiei Rutiere a Politiei…

- Politistii mehedințeni au continuat, ieri, actiunile pentru prevenirea evenimentelor rutiere, precum si pentru constientizarea conducatorilor auto cu privire la riscurile la care se expun si ii expun pe ceilalti participanti la trafic prin nerespectarea regulilor de circulatie. Ca urmare a ...

- Politistii au aplicat, intr-o singura zi, peste 8.300 de amenzi in valoare de aproximativ 2,5 milioane de lei, iar in urma interventiilor au constatat 754 de infractiuni. Potrivit Politiei Romane, marti au fost organizate 247 de actiuni si s-a intervenit la 2.430 de evenimente, dintre care…

- In perioada 06 -07 ianuarie, polițiștii maramureseni au intervenit la 89 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112 iar in urma acțiunilor și intervențiilor efectuate au constatat 32 de infracțiuni si au aplicat peste 250 de sanctiuni contraventionale. In acest week-end politistii maramureseni au…

- Peste 130 de amenzi, in valoare de 56.500 de lei, au fost aplicate in noaptea de sambata spre duminica, de polițiștii de la Brigada Rutiera, un numar de 30 de taximetriști fiind sancționați pentru lipsa documentelor, anunța instituția. „In noaptea de 6/7 ianuarie, polițiștii Brigazii Rutiere au acționat…

- Polițiștii au aplicat, ieri, peste 7.500 de sanctiuni contraventionale, iar in urma acțiunilor și intervențiilor efectuate au constatat aproape 700 de infracțiuni. Aceștia au intervenit la peste 2.300 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Aproximativ 11.500 de politisti au acționat, ...

- Peste 200 de polițiști zilnic, peste 300 de intervenții la evenimente, peste 550 de sancțiuni contravenționale, o singura concluzie: se continua trendul de creștere a siguranței comunitații, din ultimii ani, pe fondul descreșterii volumului criminalitații. In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie…

- In perioada 30 decembrie-2 ianuarie, polițiștii rutieri suceveni au constat 3 infracțiuni și au aplicat 243 de amenzi, in cuantum de peste 114.000 de lei, intr-o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor generate de viteza excesiva. Totodata, polițiștii au reținut 16 permise de conducere…

- In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, 105 politisti au acționat zilnic pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica. Structurile de poliție au intervenit la 264 de evenimente sesizate prin Serviciul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112. Polițiștii au constat in aceasta…

- Siguranta rutiera si salvarea de vieti sunt, de asemenea, prioritati ale Inspectoratului de Poliție Județean Argeș. Astfel, politistii rutieri au desfasurat activitati pentru prevenirea accidentelor de circulatie, in perioada menționata polițiștii rutieri au aplicat 274 de sancțiuni contravenționale…

- In perioada 30 decembrie 2017 – 3 ianuarie a.c., peste 200 de polițiști au acționat in medie, zilnic, pentru a se asigura ca trecerea dintre ani nu este marcata de evenimente neplacute. Au fost sesizate prin 112 un numar de 520 de evenimente, fiind necesara intervenția la peste 300. In urma verificarilor,…

- In ultimele 24 de ore, politistii din Alba au intervenit la 41 de evenimente, au aplicat 54 de amenzi si au constatat 20 de infractiuni. In perioada imediat urmatoare, actiunile pentru cresterea sigurantei cetatenilor vor fi intensificate. La data de 28 decembrie a.c., politistii din Alba au intervenit…

- Polițiștii din Valcea au acționat intens in perioada 9 noiembrie-27 decembrie, pe raza intregului județ, pentru prevenirea și combaterea comerțului ilegal cu material lemnos și in special cu pomi de Craciun, fiind aplicate sancțiuni contravenționale de 111.000 de lei. Astfel, ...

- Politistii au aplicat miercuri peste 4.000 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1.434.000 de lei, si au confiscat bunuri in valoare de 33.000 de lei pentru ilegalitatile depistate in urma actiunilor si interventiilor desfasurate, informeaza IGPR. Potrivit sursei citate, au fost organizate…

- Potrivit unui comunicat al IGPR, in Ajunul Craciunului, mii de politisti au fost la datorie pentru siguranta comunitatii, intervenind la aproape 6.500 de evenimente. Peste 1.500 de infractiuni au fost constatate si au fost aplicate aproape 9.000 de amenzi pentru ilegalitatile depistate in urma actiunilor,…

- Mii de politisti au fost in misiune in Ajunul Craciunului, intervenind la aproape 6.500 de evenimente, potrivit IGPR. Peste 1.500 de infractiuni au fost constatate si au fost aplicate aproape 9.000 de amenzi pentru ilegalitatile depistate in urma actiunilor, iar peste 500 de soferi au ramas temporar…