- Victima sigura, Braila a cedat miercuri si in fata celor de la ASU Politehnica. Timisorenii nu au gresit si au adaugat trei noi puncte in clasament. Oaspetii au fost peste braileni inca din primele minute, iar concretizarea eforturilor a venit in minutul 27, Cand Bozian a pasat pentru Plamada,…

- Colterm anunța ca incepand de miercuri și pana vineri se fac probele la cald in sistemul centralizat de incalzire. In vederea pregatirii funcționarii in condiții bune a sistemului centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara, in sezonul de incalzire 2018-2019 și ținand cont…

- Dupa 13 ani de activitate susținuta, dupa sute de mii de metri patrați de pardoseli livrate, dupa zeci de mii de uși montate, in 2018, Pred Smy devine RAVELI, unul dintre cei mai importanți furnizori de uși, mocheta, parchet și pardoseli PVC din zona de Vest a Romaniei, cu magazine de prezentare in…

- Festivalul de Muzica Veche este gazduit de Biserica Evanghelica Luterana din Timișoara (zona fantanii Punctelor Cardinale). Evenimentul a ajuns la cea de-a XIII-a ediție. Timișorenii se vor putea delecta cu acordurile muzicii care rasuna in urma cu cateva secole, in Europa. Atmosfera baroc a evenimentului…

- Fanii mult indragitei trupe de jazz din Timișoara sunt așteptați la un concert acustic excepțional in mijlocul naturii, unde se vor putea bucura de aer curat și lipsa semnalului de la telefon, la The Village, Buzad.

- Polițiștii locali continua sa le aplice amenzi timișorenilor care nu-și cosesc terenurile pentru a preveni apariția ambroziei, care provoaca alergii puternice, mai ales in aceasta perioada a anului, pentru ca acum inflorește. Potrivit reprezentanților Poliției Locale Timișoara, doar anul acesta, oamenii…

- Timișorenii ce s-au plimbat pe maluri saptamana trecuta de Ziua Marinei au observat ca, fața de alți ani, Bega este pustie. Cei ce sperau sa faca o plimbare cu ”lebedele” pe apa au avut surpriza neplacuta sa constate ca hidrobicicletele sunt țintuite la mal – din ordinul Capitanului Barboi, care a decis…