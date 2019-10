Elevii Scolii de Poliție "Vasile Lascar" din Campina care au fost prinși cu droguri au fost exmatriculati. De asemenea, vor fi obligati sa achite taxa de școlarizare in valoare de 9.500 lei de persoana, informeaza ziarulincomod.ro . Ofiterii de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate si Terorism Ploiesti au descins marti la Scoala de Politie "Vasile Lascar" din Campina dupa ce au fost sesizati ca elevi ai unitatii de invatamant ar fi implicati in trafic de droguri. In urma verificarilor, ofiterii au descoperit etnobotanice, dar si tigari cu marijuana intr-o camera de camin si in…