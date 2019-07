Stiri pe aceeasi tema

- Politia Romana a intensificat controalele la automatele bancare pentru tranzactii cu numerar din tara, actiuni ce au avut ca scop prevenirea infractiunilor de furt de si din ATM uri. Astfel, sub coordonarea de specialitate a Directiei de Ordine Publica, timp de doua luni, incepand din 18 martie a.c.,…

- Amenzi in valoare de peste 41.000 lei au aplicat, la finele saptamanii trecute, polițiștii și inspectorii sanitar-veterinari, in urma unor controale pe linie economica, siguranța alimentelor și siguranța rutiera, in localitațile Livezile și Piatra Fantanele. Vineri 5 iulie a.c., polițiștii Serviciului…

- Potrivit sursei citate, 20 de politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) Constanta au desfasurat o actiune pentru combaterea comercializarii produselor contrafacute in urma careia au identificat, la doua puncte de lucru ale unor firme, articole vestimentare…

- Fostul reprezentant al Executivului a ajuns in cursul zilei de joi in fata reprezentantilor Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice. Din cate au anuntat televiziunile de stiri, audierea lui Ilan Laufer ar fi avut legatura cu dosarul lui Carmen Adamescu. In cursul acestei zile s-au facut,…

- Fostul ministru Ilan Laufer este audiat de catre politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, avand calitatea de suspect in dosarul in care Carmen Adamescu e acuzata de frauda, au precizat surse apropiate anchetei. Laufer are calitatea de suspect in dosar, fiind suspectat de complicitate…

- Fostul ministru Ilan Laufer este audiat de catre politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, avand calitatea de suspect in dosarul in care Carmen Adamescu e acuzata de frauda, informeaza Mediafax.

- In ultimele 24 de ore politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Maramures au verificat 12 agenti economici. Controalele se incadreaza in activitatile pe care oamenii legii le efectueaza in perioada sarbatorilor pascale 2019 pentru prevenirea si combaterea activitatilor comerciale…

