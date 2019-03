"Ei sufera mult in Coreea de Nord (...) si m-am gandit pur si simplu ca in acest stadiu nu sunt necesare sanctiuni suplimentare", a declarat Donald Trump in cursul unei discutii cu jurnalistii aflati la clubul sau din Mar-a-Lago, in Florida.

"Asta nu inseamna nu o voi face mai tarziu", a adaugat el, insistand asupra vointei sale de a pastra bunele raporturi cu liderul nord-coreean Kim Jong Un cu care s-a intalnit la sfarsitul lui februarie la Hanoi pentru al doilea summit, incheiat de aceasta data cu un esec.

"Am relatii foarte bune cu Kim Jong Un, ne intelegem (...) Este foarte…